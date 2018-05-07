До свиданья, наш ласковый Дима? Правительство РФ ушло в отставку

Правительство России ушло в отставку после инаугурации президента. Соответствующее распоряжение подписал премьер Дмитрий Медведев, сообщила пресс-служба Кабмина.

Несколько часов назад президент встретился в Кремле с членами правительства и поблагодарил их за работу.

Кабмин работал достойно, как настоящая команда, и в этом огромная заслуга председателя правительства Дмитрия Медведева

— заявил Путин.

Новый кабинет министров сформируют в течение двух недель, передает РИА Новости. Конституция РФ предусматривает, что президент после вступления в должность вносит в Госдуму кандидатуру на пост премьер-министра, у депутатов есть неделя, чтобы ее рассмотреть.

Ранее Путин не раскрывал своих предпочтений относительно претендента на премьерский пост и нового состава кабинета, однако Медведев, не озвучивая планов, намекал, что не собирается отдыхать и готов работать дальше. Также ранее Financial Times писала, что Путин рассматривает возможность вернуть в кабмин бывшего министра финансов Алексея Кудрина в должности вице-премьера.

Эксперты предполагают обновление правительства менее чем наполовину.

Источник: voicesevas.ru