До свиданья, наш ласковый Дима? Правительство РФ ушло в отставку
Правительство России ушло в отставку после инаугурации президента. Соответствующее распоряжение подписал премьер Дмитрий Медведев, сообщила пресс-служба Кабмина.
Несколько часов назад президент встретился в Кремле с членами правительства и поблагодарил их за работу.
— заявил Путин.
Новый кабинет министров сформируют в течение двух недель, передает РИА Новости. Конституция РФ предусматривает, что президент после вступления в должность вносит в Госдуму кандидатуру на пост премьер-министра, у депутатов есть неделя, чтобы ее рассмотреть.
Ранее Путин не раскрывал своих предпочтений относительно претендента на премьерский пост и нового состава кабинета, однако Медведев, не озвучивая планов, намекал, что не собирается отдыхать и готов работать дальше. Также ранее Financial Times писала, что Путин рассматривает возможность вернуть в кабмин бывшего министра финансов Алексея Кудрина в должности вице-премьера.
Эксперты предполагают обновление правительства менее чем наполовину.
Источник: voicesevas.ru
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немного осталось и …..
вдруг случится праздник в нашем государстве!
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Путин уже заявил,что премьером будет Медведев,не случилось праздника.