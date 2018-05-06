Технологии прошлого (ТП-1)

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Попаданцы из будущего

Думаете, невозможно построить машину времени? Возможно и так, но я подозреваю, что ответ другой и завязан он на Технологическую Сингулярность…

Мы тут обсуждаем о людях, случайно провалившихся в прошлое. Ну ладно, они провалились случайно, но ведь технологии развиваются, почему у нас не появляются личности из будущего, которых отправили сознательно?



Если посмотреть на этапы развития цивилизации, то обнаруживается, что каждый следующий этап социальной формации проскакивал быстрее.



Какой-нибудь палеолит тянулся миллионы лет, то неолит уложился в десять тысяч. Бронзовый век уложился в тысячу-другую, а то же средневековье (хоть как период развития его считать нельзя) проскочило лет за 700, и все вращается быстрее и быстрее. Социализм вот уложился в 70 лет.

С технологиями абсолютно такая же ситуация. Грубые каменные рубила использовали миллион лет, а время жизни паровозов не дотянуло и до 200 лет. И, кстати, в живой природе усложнение идет примерно по тому же графику. Да и мощности процессоров растут примерно так же, все помним «закон Мура»?

Кстати — этот сайт тоже пример роста сложности технологий.



Здесь можно разобрать только достаточно простые технологии. Например — электронные лампы можно разобрать полностью до мелочей, дискретная электроника еще более-менее, а вот то, что сейчас творится в разработке чипов разобрать не хватит никаких сил.



Просто потому, что в разработку одного-единственного чипа для mp3 плеера за последние три-четыре десятка лет вложено столько человеко-часов, сколько во всех технологиях времени пара. И если в средневековье можно было одному человеку создать энциклопедию механики, то уже во время паровиков это было без шансов.

Такая ситуация была замечена уже давно.

Графики был построены и была проведена экстраполяция на будущее.

Нам осталось от 10 до 40 лет, после чего кривая графика уходит в бесконечность.

Но даже если у нас еще 140 лет, то ситуацию в корне это не изменит.

И это касается всего — если такой график построить в науке, то получается совсем весело: мы уже подошли к точке, когда результат исследований будет настолько сложен, что вообще будет непонятен человеку.



Кое какие области, похоже, уже пересекают черту — например, математика. В 2012 года японский математик Cинъити Мотидзуки отдал в рецензируемый журнал четыре статьи. Статьи не опубликованы до сих пор — нет ни одного рецензента, который мог бы разобраться в доказательствах (читаем подробности в статье на хабре).

С другой стороны — существует такая штука, как парадокс Ферми, он заключается в том, что по всем параметрам только в нашей галактике должны существовать миллионы планет, где зародилась жизнь.



Однако, времени у них было столько, что если бы хотя бы на одной планете цивилизация начала бы экспансию в космос, то она уже заселила бы все планеты. И последние расчеты эту ситуацию только усугубляют.

Собственно, вариантов разрешения парадокса Ферми всего два.

Первый — существует некий фильтр, который срезает цивилизации при достижении определенного уровня.

Второй — цивилизации проходят качественный скачок и переходят из биологической формы в какую-либо иную.

В любом случае — мы стоим на краю.

Либо перед фильтром, либо перед скачком.



В разрезе текущего сайта это обозначает одно — попаданцев из будущего не будет, пусть даже в некоторых книгах они наблюдаются.

Поэтому наслаждайтесь настоящим. Есть шанс, что это лучшее время для человечества в том виде, как мы его знаем.