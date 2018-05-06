Технологии прошлого (ТП-1)
Технически статьи грамотные, выверенные. Очень интересно и подавляющее большинство комментариев.
Ниже поместим две небольшие публикации: о возможном пределе развития цивилизации, ну, и о пороховых мельницах, коли с них началось знакомство с материалами сайта.
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Попаданцы из будущего
Мы тут обсуждаем о людях, случайно провалившихся в прошлое.
Ну ладно, они провалились случайно, но ведь технологии развиваются, почему у нас не появляются личности из будущего, которых отправили сознательно?
Думаете, невозможно построить машину времени?
Возможно и так, но я подозреваю, что ответ другой и завязан он на Технологическую Сингулярность…
Если посмотреть на этапы развития цивилизации, то обнаруживается, что каждый следующий этап социальной формации проскакивал быстрее.
Какой-нибудь палеолит тянулся миллионы лет, то неолит уложился в десять тысяч. Бронзовый век уложился в тысячу-другую, а то же средневековье (хоть как период развития его считать нельзя) проскочило лет за 700, и все вращается быстрее и быстрее. Социализм вот уложился в 70 лет.
С технологиями абсолютно такая же ситуация. Грубые каменные рубила использовали миллион лет, а время жизни паровозов не дотянуло и до 200 лет. И, кстати, в живой природе усложнение идет примерно по тому же графику. Да и мощности процессоров растут примерно так же, все помним «закон Мура»?
Кстати — этот сайт тоже пример роста сложности технологий.
Здесь можно разобрать только достаточно простые технологии. Например — электронные лампы можно разобрать полностью до мелочей, дискретная электроника еще более-менее, а вот то, что сейчас творится в разработке чипов разобрать не хватит никаких сил.
Просто потому, что в разработку одного-единственного чипа для mp3 плеера за последние три-четыре десятка лет вложено столько человеко-часов, сколько во всех технологиях времени пара. И если в средневековье можно было одному человеку создать энциклопедию механики, то уже во время паровиков это было без шансов.
Такая ситуация была замечена уже давно.
Графики был построены и была проведена экстраполяция на будущее.
Нам осталось от 10 до 40 лет, после чего кривая графика уходит в бесконечность.
Но даже если у нас еще 140 лет, то ситуацию в корне это не изменит.
И это касается всего — если такой график построить в науке, то получается совсем весело: мы уже подошли к точке, когда результат исследований будет настолько сложен, что вообще будет непонятен человеку.
Кое какие области, похоже, уже пересекают черту — например, математика. В 2012 года японский математик Cинъити Мотидзуки отдал в рецензируемый журнал четыре статьи. Статьи не опубликованы до сих пор — нет ни одного рецензента, который мог бы разобраться в доказательствах (читаем подробности в статье на хабре).
С другой стороны — существует такая штука, как парадокс Ферми, он заключается в том, что по всем параметрам только в нашей галактике должны существовать миллионы планет, где зародилась жизнь.
Однако, времени у них было столько, что если бы хотя бы на одной планете цивилизация начала бы экспансию в космос, то она уже заселила бы все планеты. И последние расчеты эту ситуацию только усугубляют.
Собственно, вариантов разрешения парадокса Ферми всего два.
Первый — существует некий фильтр, который срезает цивилизации при достижении определенного уровня.
Второй — цивилизации проходят качественный скачок и переходят из биологической формы в какую-либо иную.
В любом случае — мы стоим на краю.
Либо перед фильтром, либо перед скачком.
В разрезе текущего сайта это обозначает одно — попаданцев из будущего не будет, пусть даже в некоторых книгах они наблюдаются.
Поэтому наслаждайтесь настоящим. Есть шанс, что это лучшее время для человечества в том виде, как мы его знаем.
Пороховая мельница
Скажем сразу: пороховая мельница — предприятие дорогостоящее, имеющее смысл только при больших объёмах производства. Но для снабжения массовых армий трудно придумать что-то более подходящее.
Итак, пара мельничных жерновов (бегунов) 5-6 футов (1,5-1,7 м) в диаметре и 18 дюймов (0,46 м) толщиной установлены стоймя на каменном ложе шириной восемь футов (2,44 м).
Материал жерновов — камень (мрамор).
Металлические жернова повышают качество пороха и убыстряют работу, но значительно дороже. Ложе должно иметь вогнутую форму (чтобы смесь не выталкивалась). Качество поверхностей — по возможности более гладкие, даже полированные. Вес жернова — от 4 до 5.5 тонн.
Оси жерновов соединены с валом, который вращается водяным колесом или лошадями. Средняя скорость вращения жерновов — 10 об/мин. Вращение жерновов в паре должно быть независимым друг от друга.
Для снижения вероятности случайного взрыва жернова нужно подвесить тягами к коромыслу, посаженному на вертикальный вал, т.о., чтобы катки не соприкасались с лежнем.
Просеянную смесь (~65 кг) равномерно рассыпают по бегунной тарелке.
Перед началом работы смесь необходимо смочить дистиллированной водой (если этого не делать — крайне высока вероятность взрыва).
Смачивание производится из лейки, по возможности равномерно — дозировка (от 2-3,5 % от веса закладки). В начале обработки скорость вращения жерновов — 4 об/мин. После того, как смесь превратиться в твёрдую плитку скорость доводится до 12 об/мин. Общее время обработки — 5 часов.
Помимо высокой производительности, пороховая мельница имеет ещё один плюс — на выходе получается порох большей плотности, с большей степенью смешения компонентов, чем на любой толчее. Это повышает мощность пороха и сроки его хранения.
По возможности порох нужно делать в тёплое время года. Если порох перетирать на морозе, вода смерзается и смесь плохо перемалывается.
Следует только помнить, что на выходе мы получим пороховую мякоть. Дело чести попаданца — сделать из нее гранулированный порох, который не смерзается, много меньше гигроскопичен и более мощный, чем просто мякоть.
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Источник: ss69100.livejournal.com