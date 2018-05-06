Скажите в Китае, что идеи Маркса мертвы!

200 лет со дня рождения Карла Маркса стали серьезным поводом для разговора о нем (и не только о нем) в эфире радио «Комсомольская правда». По итогам беседы «КП» опубликовала материал, который предлагается вашему вниманию.

Источник: www.spb.kp.ru

Известный писатель на Радио «Комсомольская правда» высказал почти все, что думает об отце марксизма, которому 5 мая исполняется 200 лет

СТРАНА ПОБЕДИВШЕГО МАРКСИЗМА

— Идеи Маркса, по мотивам которых поставили эксперимент на России, оказались нежизнеспособны?

— Что значит эксперимент не удался? Вы китайским товарищам расскажите, что марксизм обанкротился. Что работа по его идеям не имеет будущего, а страны, которые им следуют, нищают и разрушаются. У китайских товарищей глаза станут круглыми. В КНР преемственность идеологии, которая там доминирует и ведет страну в светлое будущее. И она ведется от Карла Маркса. У них цепочка четкая: Маркс — Энгельс — Ленин — Сталин — Мао — нынешние вожди Китая.

Людей, создавших новые теории развития человечества, которые близки к религии — по пальцам пересчитать. Маркс светлая голова. Но он не писал методичек.

— Энгельс говорил о своем друге как о гениальном уме 19 века. А, готовя к публикации 2-й и 3-й тома «Капитала» признавался, что многое не понимает и работает с трудом. Лукавил, принижал свой вклад?

— Без влияния Маркса Энгельс сам бы таких высот в философии не достиг. Он был и сподвижником, и генеральным спонсором Маркса, когда тот жил в Лондоне. Кстати, знаете почему Маркс уехал из Германии в Англию?

— Вообще-то он пожил и в Париже, и в Брюсселе, поскольку испытывал гонения на родине — слишком радикальные мысли высказывал в своей газете…

— Нет, но все-таки он осел не где-нибудь, а именно в столице Великобритании. Там прожил 34 года и был похоронен на Хайгетском кладбище. Там написал все основные работы. Их, как принято считать, брали за основу те, кто на рубеже веков начали изменять миропорядок, разрушать государства… На какой язык «Капитал» был переведен первым — на русский! Почему? Потому что разрушать тогдашнюю империю путем внедрения новой идеологии, которая сталкивала между собой основные классы сильного государства-конкурента — это стратегия.

Что Маркс написал? Что внутри государства есть антагонистические классы. И никогда рядовые граждане не будут жить хорошо, пока они весь этот мир насилья не разрушат до основания. В итоге где этот мир насилья был разрушен? В самой Великобритании? Да что вы! Там что-то никаких катаклизмов не произошло. Хотя эксплуатация была будь здоров.

33 НЕСЧАСТЬЯ

— Маркса по жизни преследовали несчастья — может, оттого и мрачный взгляд на жизнь и работы тяжеловесные, и вообще он людей недолюбливал?

— Маркс родился в семье, в которой было семеро детей, из которых четверо умерло во младенчестве. Еще двое детей наложили на себя руки. Из всего поколения младших Марксов до зрелого возраста дожил один только Карл.

У самого Маркса было тоже семь детей. Из них в Великобритании, где всегда беспокоилось о правах человека и об уровне жизни — у Маркса умерли четверо. Вот такой уровень жизни там был и такой уровень медицины. Из трех взрослых дочерей Маркса, вышедших замуж, две наложили на себя руки. Одна, Элеонора, в возрасте 43 лет выпила синильную кислоту. Потому что ее муж — демократ британского разлива Эвелинг, был алкоголиком, изменял ей, растранжирил партийную кассу.

Другая дочь Карла Маркса, Лаура, была замужем за французским социал-демократом Полем Лафаргом. Вместе с ним приняла цианистый калий в 66 лет — оба посчитали, что дальше незачем жить.

Как будто рок висел над Марксами: детские смерти, самоубийства — поневоле станешь мизантропом…

— Сам Карл не был ангелом. В студенческие годы дымил как паровоз и пил как сапожник, из-за загулов в Боннском университете подвергался арестам, и продержался там лишь пару семестров.

— Что и сколько Маркс пил — пиво или шнапс — не имеет отношения к тому, что он сделал в дальнейшем. А вот пересечения в судьбах Маркса и одного из главных его последователей важны.

Владимира Ульянова-Ленина тоже «попросили» из университета через несколько месяцев — правда, по иным, чем у Маркса причинам.

Оба, покинувшие родину, поработав в Париже, оказались в Лондоне (пусть и на разные сроки).

Лаура Маркс, жена Поля Лафарга — общалась с Лениным. Он встречался в Европе с четою Лафарг незадолго до того, как они приняли яд. Они говорили, что не должны быть обузой ни для кого — а детей у них не было.

На Ленина это произвело сильное впечатление. У него тоже не было детей. И он тоже был убежденным революционером, готовым от много отречься ради революции. Есть версия, которая мне представляется правдоподобной: заболевший Ленин, когда сознание к нему возвращалось и он был дееспособен — вспоминал о том, что сделали дочь Маркса и Лафарг. Их уход он взял примером для себя — и попросил яд.

Так Карл Маркс через трагическую историю свое семьи, через суициды, которые в этой семье почему то были так часты, повлияли на ленинское решение. Это символично.

МАЛО ЛЮБВИ

— Карл женился по любви на немецкой аристократке Женни фон Вестфален — при том, что семья Маркса это не одобрила, а сам он всю жизнь писал об исторической обреченности аристократии и о борьбе с ней.

— То, что он полюбил аристократку, его никак не компрометирует. Кстати, её родня Марксов финансово поддерживала. Тут нет диссонанса с его работами. Нынешним историографам в Европе конечно, было бы удобнее, чтобы он полюбил Энгельса. К счастью, этого не случилось — а так бы он опередил свое время лет на 190.

— Кажется, кроме жены Маркс не любил никого — он не приехал на похороны ни отца, ни матери, да и супругу не проводил в последний путь…

— Да, это говорит о характере создателя новой мировой идеологии. Но надо смотреть, в какой ситуации тогда находился сам Карл. У него в тот момент просто могло не быть денег, или дети больны были… Но в оценке такого масштаба исторического деятеля нельзя применять категории «пьяница-курильщик», или человек, не любивший родителей.

АНТИПАТИЯ К РОССИИ

— Говоря об антипатиях Маркса — нашу страну он недолюбливал. Николай I даже письмо писал прусскому императору Фридриху IV — чтобы тот урезонил редактора Маркса, который в своей газете «бочку катил» на Россию.

— Маркс не был русофобом, но Россию не любил. Не любил как крупное консервативное государство. Которое, с его точки зрения, стояло на пути всех преобразований, которые он пророчил в своих трудах.

Представьте обстановку, в которой он жил. Вынужденная эмиграция из континентальной Европы на Британские острова. Стесненность в средствах — при желании жить на широкую ногу. Большая семья. Соответствующее окружение. Возможность зарабатывать только публикациями. И — кто-то, кто предлагает определенную поддержку определенной деятельности. Ответьте на вопрос: геополитическим игрокам какого государства было выгодно эксплуатировать публицистические и политические таланты Карла, имеющие разрушительный характер? Ответ — Великобритании.

— Но царя-то у нас сместили не марксисты!

— Разрушение российской империи произошло под флагом марксизма. Хотя надо признать, что в февральских событиях 1917-го влияние тех, кто исповедовал марксизм, было невелико.

У Маркса не было предубеждения против отдельных русских (в том числе против Бакунина, которого с его анархистами Маркс сначала включил в Первый интернационал, а потом расстался с ними). В основе западной философии — ненависть к России, которая мешает им проводить решения, которые им нужны. Единомышленниками Маркса в Лондоне были те, кто не любил Россию, прообраз пятой колонны. Был период, когда Марксу именно бакунинцы представлялись боевым отрядом для разрушения российской империи.

— Но Маркс считал, что революция свершится в самых развитых странах — Россия к ним тогда не относилась.

— Маркс считал, что Россия отсталая, но крепкая. И потому передовая революция произойдет в других странах. Не исключаю, что он не вполне понимал, что его теория является инструментом геополитических интересов по разрушению империй — каких угодно, кроме британской. Наиболее промышленно развитыми во второй половине 19 века были Британия, Германия и Франция. Но в Британии серьезных революционных попыток так и не случилось — и в этом смысле товарищ Маркс как теоретик несколько подкачал.

— Но дважды Карл пророчил, что царизм зашатается и вот- вот упадет: после поражения в Крымской войне и отмены крепостного права.

— Когда отменили крепостное право, начались бунты в Польше, а в России появились террористы, вдохновляемые из-за рубежа. И мы видим удивительные совпадения. Философ, сидящий в Лондоне, уверен, что государственный строй в России рухнет именно после того, как государь-освободитель провел целый ряд реформ и дал свободу крестьянам. Вроде бы Россия должна усилиться — но тут появляются террористы, которые настойчиво пытаются убить царя, и в итоге им это удается. И все это на фоне тяжелых переговоров после очередной русско-турецкой войны. Ну и откуда Маркс такие мысли черпал? Что-то такое в лондонском воздухе витало?

Что из прогнозов сбылось…

1. Монополизация отраслей в мировой экономике — произошло (отчасти, с оговорками) на уровне транснациональных сырьевых и электронных корпораций.

2. Финансовые спекуляции, усугубляющие кризисы в экономике, — сбылось (опять-таки отчасти), в первую очередь в виде финансовых (ипотечных) пузырей на рынках Северной Америки, главным образом — в США.

3. Глобализация — произошла к концу ХХ века, но сейчас наметились обратные процессы.

4. Бюрократизация — случилась в большинстве развитых стран, где общественные интересы начинают подминаться интересами государства.

…и что нет

1. Поэтапная мировая революция — её так и не случилось, как ни старались большевики. Построение социализма в отдельно взятых странах не перекинулось на весь мир.

2. Романтизация революций — и классовые, и «цветные» революции, как убедился мир, чаще всего приводят лишь к разрушению государств либо обнищанию.

3. Неизбежный конфликт буржуазии и пролетариата — в современном мире, особенно в развитых странах, богатые и бедные до сих пор вполне уживаются. Да и сами понятия «пролетариат» и «буржуазия» давно размылись.

Игорь Емельянов