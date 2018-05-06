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Мега-стройки России о которых вы не знали (Сибирь, Урал, ДВ)

23:09. 6 мая 2018 Просмотров - 1 Нет комментариев Опубликовал:

Самые известные стройки современной России – это Крымский мост и космодром Восточный. Но вместе с ними в стране прямо сейчас возводятся сотни новых крупных заводов, объектов транспортной и социальной инфраструктуры, каждый из которых достоин отдельного рассказа. В этом выпуске мы собрали для вас некоторые интересные факты, напрочь разбивающие миф о том, что стране ничего не строится.

Текст выпуска и все ссылки: https://zen.yandex.ru/media/vremya/me…

Наш сайт: http://www.время-вперед.рф/


Время-вперёд! #290 Если не грузится видео, смотри здесь: https://youtu.be/lue2Cm4jQrM

Ролик «Эстония зарычала на Россию»: https://youtu.be/B_LHFOAnVBc

Мы Вконтакте: https://vk.com/rossiya_segodnya
Мы на Яндекс Дзен: https://zen.yandex.ru/vremya
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Связаться с автором проекта: super-ea@mail.ru

В выпусках используются следующие композиции:

Музыка российского проекта Unstoppable Music: https://m.vk.com/unstoppable_music

музыкальный фрагмент от В. Зеленцова https://www.youtube.com/watch?v=HCqp5…

и фрагмент композиции под названием: Two Steps From Hell – Strength of a Thousand Men (Instrumental Core Remix)

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Яндекс-кошелёк: 410011121112063
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Источник: www.youtube.com

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