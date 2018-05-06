Ко Дню Победы! “Какое ваше сраное дело до трагедии Еврейского народа? Не дают спать цифры еврейских потерь?!” +18

Вот такое эмоциональное послание с тремя вопросами прислал мне сегодня блогер-контовец с ником ZAR после прочтения моей статьи "О правовом безпределе в России!":

Итак, мы имеем три вопроса с акцентами на нижеприведенные слова:

"Трагедия еврейского народа",

"Гешефт" (слово из языка евреев-ашкеназов, которое означает "коммерческое дело, основанное на спекуляции низшего разбора или на обмане; отсюда «гешефтмахерство», неблаговидная спекуляция").

"Цифры еврейских потерь".

Один мудрый человек учил меня по молодости, что любой правильно заданный вопрос уже содержит в себе половину ответа. Тут три вопроса, которые в совокупности уже дают исчерпывающий ответ сами на себя!

Да, еврейский гешефт, основанный на спекуляции цифрой 6.000.000 евреев не даёт мне и моим единомышленникам покоя!

Советских людей числом более 20 миллионов нацисты убили в ХХ веке всего один раз, но убили конкретно!

Свыше двух десятков миллионов советских людей погибло во время Великой Отечественной войны на самом деле!

А вот по поводу гибели 6.000.000 евреев от рук нацистов есть большие сомнения!

Есть такая поучительная сказка "Мальчик и волки":

Суть сказки: нельзя шутить или лгать на темы, связанные со здоровьем или с угрозой жизни! Раз соврёшь — веры тебе уже не будет! Этому русских людей учат с детства!

А чему учат с детства евреев? — это уже другой вопрос. В 2014 году я написал в раскрытие этой темы статью "НА КАКИХ СКАЗКАХ ИУДЕИ ВОСПИТЫВАЮТ СВОИХ ДЕТЕЙ. ИЛИ ПОЧЕМУ ИУДА У НИХ – ГЕРОЙ, А У НАС – ПОДЛЕЦ?!"

Так вот, подобно мальчику из русской сказки еврейские журналисты кричали в СМИ про 6.000.000 евреев многие десятки раз (!) за последние 150 лет!

Да, да, читатель, я не ошибся. Не за 15 лет, и не за 50 лет, а именно ЗА СТО ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ! То есть, за много десятилетий до рождения немецкого фюрера Адольфа Алоизовича Шикльгрубера (Гитлера)!

Какая после этого может быть у людей вера в их очередные крики про "Холокост 6 миллионов евреев"?!

О том, что ложные крики про "холокост" или "распятие" 6.000.000 евреев раздавались в СМИ многажды раз, говорят неопровержимые факты — сохранившиеся у разных людей на руках и в госархивах газеты, где эти вопли про убийство 6 миллионов евреев были опубликованы!

Вот в доказательство тому документальная видеосъёмка номеров англоязычных газет за 1915-1938 годы, где присутствуют: 1. рассказ о трагедии Еврейского народа; 2. цифра 6.000.000 евреев.

Мало доказательств спекуляции (гешефта) евреев на теме Холокоста?

Вот ещё один неопровержимый факт, я уже не раз приводил его евреям в спорах с ними, и всё хоть ссы им в глаза... Они ими даже не моргают...

Когда слышат правду!

Это опубликовал в американском журнале в 1919 году известный человек — сенатор Мартин Глинн, которому в Википедии посвящена даже статья.

7 раз этот американский политик еврейских кровей написал в 1919 году: "six millions" ("шесть миллионов") "Jew" ("евреев"), и даже один раз использовал слово "Holocaust" ("Холокост").

Но позвольте! В 1919 году немецких нацистов не существовало! А про Холокост 6 миллионов евреев уже писалось!

Ну, бл...дь, как такое может быть?!

А сейчас некто ZAR задаёт мне и моим единомышленникам вопрос: "Так чего же вам, блядь, не дают спать цифры еврейских потерь?"

За себя я уже ответил на этот вопрос.

Теперь прошу всех моих единомышленников дать свой вариант ответа этому блогеру, который желает получить "коллективный ответ".

Приложение: "Нацизм породили евреи, которые для маскировки называли себя "арийцами"!"

5 мая 2018 г. Мурманск. Антон Благин

P.S.

Спустя 5 часов после того, как я выложил в Интернет эту статью, некоторые из моих друзей и единомышленников уже дали свой ответ блогеру ZAR:

Al Va: это не коллективный, а мой личный ответ ZARманам, ZARштейнам и другим цукермангерам, которым не даёт спать еврейский вопрос. Никого не беспокоят еврейские потери! Они беспокоят только вас. Людей беспокоит только заноза в заднице, коей является еврейский вопрос. На свете НЕТ ни одной другой нации, чей вопрос стал бы ЗАНОЗОЙ В ЗАДНИЦЕ. На вашем месте я бы задумался об источнике занозы. И заднице.

Василий Лычковский: а вот как раз случайно мне на глаза попалось...

"Израиль получил с ФРГ «за Холокост» 90 миллиардов марок или примерно 60 миллиардов долларов. Кроме того, лобби Израиля, оккупировав США, снимает с них по репарациям по 600 долларов на каждую израильскую душу и не в 10 лет, а каждый год". Источник.

"Холокост как удачный гешефт" Израиль Шамир:

"Норман Финкельштейн сравнивает, с одной стороны, успешные усилия евреев получить компенсацию за ущерб, с другой стороны, отношение Америки к последствиям своей агрессии во Вьетнаме. Американцы убили в Юго-Восточной Азии 4-5 миллионов человек, разрушили 9 из 15 тыс. городков Южного Вьетнама, и все большие города Севера, оставили во Вьетнаме миллион вдов, и тем не менее министр обороны США, Уильям Коэн, еврей по крови, отверг не только идею компенсации, но даже извиниться отказался: "Это была война".

Получается, евреи стали единственным в мире исключением из этого правила. Целиком прочесть можно здесь: https://martinis09.livejournal.com/16180.html

Лина Маслова: в комментариях уже всё написано. Русских в ВОВ погибло 27 миллионов, была война. С еврейским холокостом мы имеем одну навязчивую ложь, от которой всех тошнит уже. Ещё и правду сказать нельзя — тюрьма. Прецедент уже есть. Навязали нам свое тошнотное общество и нас же, славян, гнобят! У них есть своя страна, Израиль. Построили, так поезжайте все и живите там на своей "святой земле"! Нет же, расселились по всем странам и свои законы установили!

Александр Казакевич: этому иудею следует ответить так: мы, славяне, не обращали бы на вас внимание и на ваши потери, если бы вы так массово не возопили на весь мир о своем Холокосте, о своих потерях. Например, нас, белорусов, было убито куда больше, чем евреев — каждый третий. Ну так мы не верещим на весь мир о своей трагедии. А вы пытаетесь из своей трагедии сделать деньги, гешефт.

Андрей Косогоров: из Библии, Исаия, гл. 28: "14. Итак слушайте слово Господне, хульники, правители народа сего, который в Иерусалиме. 15 Так как вы говорите: "мы заключили союз со смертью и с преисподнею сделали договор: когда всепоражающий бич будет проходить, он не дойдёт до нас, - потому что ложь сделали мы убежищем для себя, и обманом прикроем себя". Так евреи сами себя заклеймили ЛЖЕЦАМИ навсегда! Если человек после этого поверит иудеям, то либо они его подкупили, либо он КОНЧЕНЫЙ ИДИОТ!

Ирина Теплотанская (Ашихмина): хуцпастые еврейцы достали весь мир своим враньем неприкрытым. Антон! Ткни этому дебильному блогеру ещё и вот этой подробнейшей ссылкой, может моСк у этого еврейца немного протрезвеет . Ну а если не протрезвеет, значит это ПАТОЛОГИЯ всего этого племени. Значит, их бог Яхве ввёл им дефектный ДНК! Вот эта ссылка для ZAR: http://antisionizm.info/Holokost-v-6-millionov-lgali-lzhem-i-budem-dalshe-lgat-1317.html

A.B.: ответ неучу ZAR получился полным и наглядным. По факту оказалось, что для подобных вопросов с целью морального поучения русские сказки подходят лучше, чем соломоновы притчи. Почему ZAR назван неучем? Позор для иудея не знать гносеологию термина "шесть миллионов".

Narod: мне тоже покоя нет... Беспокоюсь за евреев! Ведь жыды всеми правдами и неправдами своими воплями о 6 миллионах отхолокостивших евреях на самом деле приближают очередной погром евреев по всему миру... У них даже мониторинговая комиссия есть по отслеживанию антисемитских настроений... для управления розжигом?

Белый Рус: твои новые статьи, Антон, становятся всё более яркими, мощными и убедительными. А старые твои работы, как и коньяк, со временем зреют и становятся всё более выдержанными. Так же я вижу, что против твоей логики и аргументов в арсенале наших оппонентов есть только всякие гнусности, пошлости и матерные слова. Всегда считал евреев людьми умными, хотя и заточенными на зло. Но всё же умными! Однако опусы евреев типа ZARы ставят меня в тупик. Сдаётся мне, что такие комментарии пишут за евреев патриотично настроенные офицеры российских спецслужб и наши идеологи, чтобы возбудить таких как ты, Антон, на обострение ситуации. Ну не верю я, что ZARы и прочие пишущие на КОНТЕ евреи такие тупые! Потому что хуже нагадить своим соплеменникам просто невозможно. Уж лучше бы эти ZARы молчали!