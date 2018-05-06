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Истребитель ЯК-1. Семь против двадцати пяти. Сильные духом. Выпуск 2

23:10. 6 мая 2018 Просмотров - 70 Нет комментариев Опубликовал:

Цикл передач “Сильные духом”, посвящённый Дню Победы 9 мая.

В начале Великой Отечественной войны, находясь под впечатлением от бравых докладов Геринга, взахлёб расписывающего военные успехи люфтваффе, Гитлер самодовольно заявил: «Искусство боев в воздухе истинно германская привилегия. Славяне никогда не смогут им овладеть».

Автор выпуска: Дмитрий назаренко
Текст читает: Сергей Горин
Звуковое оформление: Артём Карев
Видео-оформление: В. Василичъ

Программа подготовлена при содействии “Народного Славянского радио”.

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Источник: www.youtube.com

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