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Что происходит с городом за 25 лет нахождения под водой

11:09. 6 мая 2018 Просмотров - 181 Нет комментариев Опубликовал:

В 20-х годах прошлого века на берегу озера Эпекуэн в Аргентине был построен курортный город. Уникальные лечебные свойства водоема привлекали на его берега со всего мира тысячи желающих поправить здоровье и отдохнуть. Курорт процветал более полувека, пока в 1985 году он не погрузился под воду.

Озеро Эпекуэн находится в 600 километрах к юго-западу от Буэнос-Айреса. От других горных озер водоем отличается уровнем солености. Концентрация соли в нем в десять раз выше, чем в океане. Озеро считается вторым по солености в мире после Мертвого моря. Соль и минералы, содержащиеся в воде, улучшают состояние кожи, снимают депрессию, лечат ревматизм, анемию и диабет. О всех его целебных свойствах знали еще с давних времен, но рядом с озером не было соответствующей инфраструктуры, поэтому те, кто хотел подлечиться, вынуждены были жертвовать комфортом, устраиваясь на берегу в привезенных с собой палатках.

Концентрация соли в озере в десять раз выше, чем в океане.

Постепенно на берегу озера выросла небольшая деревня, а слава о его «волшебном» эффекте докатилась даже до Европы. Глухой поселок начал превращаться в туристический курорт: повсюду строились санатории, отели и магазины. К городку протянули железнодорожную ветку, связывав его с Буэнос-Айресом.

Долгое время главной проблемой города была нехватка пресной воды. Чтобы обеспечить ей город, было решено построить рядом водохранилище.

Вместе с развитием транспортного сообщения это обеспечило городу постоянный поток туристов. Для жителей Южной Америки отдыхать на водах Вилла Эпекуэн стало традицией, которую вскоре подхватили и состоятельные европейцы. К 1960-м годам курорт принимал в год 25 000 отдыхающих. Население самого города достигло исторического пика в 1970-х годах, когда здесь насчитывалось более 5000 жителей.

В 1978 г. в гидротехнической системе были обнаружены неисправности, из-за которых вода выплескивалась и затопляла пляжи. Для решения проблемы было решено делать сброс воды из Эпекуэн на поля орошения и укрепить берега курорта дамбой.

В ноябре 1985 году ясную погоду сменили затяжные дожди. Под напором воды дамба не выдержала и произошел прорыв. Вода затопила город, а за пару недель ее уровень вырос на два метра. Жителям ничего не оставалось, как покинуть город, который с каждым днем уходил все больше и больше под воду.

К 1993 год Вилла Эпекуэн находился на глубине 10 метров под водой.

В 2000-х годах воды начали отступать. Сначала показались крыши домов, а вскоре и целые улицы. Вынурнувшийся из воды город представлял собой сплошные руины, напоминающие не то эхо войны, те то апокалипсиса.

Источник: www.kramola.info

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