Академик Велихов: ядерное оружие – это гарантия мира для любой страны

Источник: www.aif.ru

Евгений Велихов – о гонке вооружений, искусственном и естественном интеллекте.



Нас могли уничтожить

Валентина Оберемко, «АиФ»: Евгений Павлович, сегодня в мире идёт активная борьба за первенство. США ради победы в этой борьбе изобретают для нас новые санкции. А в науке есть подобное, наши учёные пытаются в чём-то обогнать Запад?

Евгений Велихов: Вот аппарат (берёт мобильный телефон). Фантастическая вещь! Его сделал Стив Джобс. Мы с ним, кстати, были большими друзьями. Это изобретение теперь доступно миллионам людей по всему миру. И никакие санкции не могут повлиять. И какая разница, где его изобрели, если мы все можем им пользоваться? Ньютон написал три закона механики. От того, что он жил в Англии, разве они перестали работать?

Нам для чего нужно кого-то удивлять? Для престижа? Чтобы ходить, гордиться? Но это забота не научных работников.

В своё время Курчатовский институт сыграл огромную роль в жизни нашей страны. Без науки, которая создавалась здесь, дело кончилось бы тем, что России просто не было бы. Евгений Велихов

Если говорить о наших достижениях — в сложившейся международной ситуации мы вынуждены поддерживать высокий уровень оборонной техники. И мы этого добились. Российская наука уже несколько столетий занимает достойное место в развитии фундаментальных исследований. В ряде традиционных направлений — математика, физика, биология — у нас есть серьёзные достижения, опирающиеся на отечественные научные школы. В то же время российская наука всегда откликалась на нужды общества. Поэтому у нас есть большие достижения в области прикладных исследований, серьёзные наработки в ядерной энергетике, в освоении Арктики, космоса. Также мы рассчитываем занять серьёзные позиции в области практического применения термоядерной энергетики.

В Курчатовском институте мы занимаемся разработкой использования термоядерного синтеза в производстве топлива для атомных реакторов, так называемых гибридных систем. Можем мы кого-то этим удивить? Нет, потому что мировым учёным об этом и так известно, а простым людям непонятно. Другое дело, что многие страны по ряду причин таких разработок вести не могут.

Россия сильна базовыми вещами — энергетикой, вооружением. Не будет энергии — не будет ничего. Если Курчатовский институт решит задачи в области атомной, термоядерной энергетики, объединит всё в единое целое, это будет глобальное решение многих проблем.

В своё время институт сыграл огромную роль в жизни нашей страны. Без науки, которая создавалась здесь, дело кончилось бы тем, что России просто не было бы. Ведь американцы собирались ликвидировать нас ядерными бомбардировками. По сути, это была абсолютная глупость, но тогда шло сильнейшее противостояние двух держав и угроза была реальной.

Такую огромную территорию, как Россия, удержать без ядерного оружия невозможно. Евгений Велихов

— Сейчас противостояние двух держав не менее напряжённое. Такая угроза реальна?

— Даже не стоит задавать такого вопроса! Ядерное оружие — сильный аргумент для страны, когда она хочет сохранить свою целостность и получить гарантию ненападения на неё. Такую огромную территорию, как Россия, удержать без ядерного оружия невозможно. Хотя даже Сталин этого до конца не понимал. Не понимал и Берия, который занимался атомным проектом. Наш выигрыш в Великой Отечественной войне был бы нивелирован тем, что американцы разработали первую атомную бомбу. В августе 1945-го случились Хиросима и Нагасаки. Следующей должна была стать Россия…

Но благодаря тому, что сведения об атомной бомбе через нашего разведчика Красникова пришли в СССР вовремя, мы сумели создать и испытать свою бомбу. Для американцев это был шок. Так что ядерное оружие — это гарантия мира для любого государства, потому что от него нет противоядия.

Наше вооружение устанавливает определённое равенство между нами и Америкой. Отсюда такая обида на Россию — снаружи её взять нельзя. Её можно развалить только изнутри. Евгений Велихов

Россия не развалится

— Тем не менее сегодня многие эксперты пугают обывателей ядерной войной.

- Трамп — это особая история, он нерациональный человек. Но даже Трамп затеять ядерную войну не может. Этот вопрос закрыт. Ущерб от неё несоизмерим с тем, что американцы смогут получить в качестве преференций. Они получат разрушенное чужое государство, но при этом своя страна также будет полностью уничтожена.

Россия обладает паритетным потенциалом. Оружие, о котором рассказывал Владимир Путин в послании Федеральному собранию, нивелирует все потуги создания противоракет. Наше вооружение устанавливает определённое равенство между нами и Америкой. Отсюда такая обида на Россию — снаружи её взять нельзя. Её можно развалить только изнутри. Но не собирается Россия сегодня разваливаться, несмотря на все санкции.

— Раз уж речь зашла о санкциях — благо они для нас или зло?

— Нам надо своими силами всё делать. Не надо смотреть на них, нужно смотреть на себя. В 1960-х гг. разница в потреблении энергии между развитыми и развивающимися странами составляла 20 раз. А сейчас — 3 раза. Мир идёт к тому, что все будут жить одинаково. Китай, Индия, Бразилия, Россия — это больше половины населения Земли. Китай показал рост ВВП в первом квартале в 6,8%. Это же сумасшедшие цифры! Они давно Америку обставили. И всем надо стремиться так работать.

Сегодня нам нужна центральная власть, а такой дух якобы либерализма, который сеется в мире повсеместно, в России может привести к тяжёлым последствиям. Чтобы улучшить нашу жизнь, восстановить экономику, действия должны быть жёсткие, быстрые и эффективные. Евгений Велихов

— Почему у нас такого нет?

— Россия — страна специфическая. У нас очень сильна бюрократия. Ещё со времён Салтыкова-Щедрина в России главное лицо — чиновник. Но, зная людей, стоящих сегодня у власти, и самого Путина, я вижу у них значительно больше понимания происходящего, поэтому мы можем рассчитывать на нормальное развитие.

У санкций есть плюсы и минусы, у антисанкций тоже. Был в России такой человек - Победоносцев, обер-прокурор Синода. Три принципа у него было: православие, самодержавие и народность. Он был, кстати, воспитателем одного из самых замечательных российских царей Александра III.При нём был период, когда Россия вообще не обращала внимания на то, что происходит в мире, а сама шла вперёд. Вот и сегодня нам нужна центральная власть, а такой дух якобы либерализма, который сеется в мире повсеместно, в России может привести к тяжёлым последствиям. Чтобы улучшить нашу жизнь, восстановить экономику, действия должны быть жёсткие, быстрые и эффективные. Президент обещает создать за 6 лет эффективную систему. Надо ему верить.

- Но всё-таки многие молодые учёные сегодня уезжают за границу.

— Конечно, мы должны добиться, чтобы не уезжали. Мы идём к этому. То, что сегодня у нас есть стабильность, которая показывает, что никакого серьёзного насилия над Россией учинить невозможно, — это уже огромное достижение.

Молодые ребята уезжают на Запад заработать денег, чтобы купить квартиру, машину. Не получается здесь научному сотруднику безбедно прожить. Это плохо. На Западе можно получить хорошие деньги, но зацепиться, остаться там очень тяжело. Надо выстраивать нашу систему так, чтобы люди хотели зацепиться здесь, чтобы они могли себе позволить жить, а не существовать на свою зарплату. Тогда и разговоров об утечке мозгов не будет.

То, на что способен наш мозг, не может повторить пока никакой искусственный интеллект. Что будет с его развитием? Да всё хорошо будет. Евгений Велихов

- Сейчас повсеместно на крупных предприятиях идёт роботизация многих процессов, которая вытесняет людей. Как это повлияет на наше будущее?

- Самая большая загадка и самая большая задача — разгадать удивительный инструмент, который находится в нашей черепушке. Естественный интеллект. А искусственный интеллект — это уже человеческое изобретение, некий инструмент. Поверьте, он не так интересен, как наш мозг. Был такой учёный - Николай Бернштейн, он очень интересные труды на этот счёт писал. В 1948 г. он получил Сталинскую премию за работы по построению движений. В том же 1948 г. Бернштейна обвинили в космополитизме, а потом он исчез. Его работы до сих пор официально по-настоящему не опубликованы.

То, на что способен наш мозг, не может повторить пока никакой искусственный интеллект. Что будет с его развитием? Да всё хорошо будет. В Советском Союзе люди годами ждали, чтобы им провели телефон в квартиру. Сейчас в магазин зашёл — и купил телефон. Вот так и искусственный интеллект будет развиваться, чтобы человеку было удобнее и комфортнее жить. Разве это плохо?

Источник: nstarikov.ru