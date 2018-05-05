Встреча с общественностью Тель-Авива

25 апреля 2018 года в Российском культурном центре в Тель-Авиве состоялась встреча с общественностью Израиля. На встречу с гостем из России пришли соотечественники и русскоязычные израильтяне, которых волнуют злободневные вопросы политической ситуации в мире.

Предлагаю вашему вниманию запись этого общения.

00:00:00 – Вступительное слово

00:13:48 – Чью сторону выберет Израиль

00:19:07 – Почему США запретили Израилю производить самолеты

00:22:18 – Есть ли союзники у крупных государств

00:30:18 – Как относиться к людям, которые придерживаются других политических взглядов

00:34:50 – Почему Россия не ведет наступательную информационную политику

00:38:38 – Должна ли Россия использовать «мягкую» силу

00:45:00 – В Израиле замалчивают, кто привел в Германии к власти нацистов

00:50:10 – Стоит ли ожидать силового решения проблемы на Украине

00:53:52 – Не признавая Крым, является ли Белоруссия союзником России?

00:58:13 – Какие должны быть отношения между Россией и Израилем

00:59:10 – О качестве мировых элит

01:05:10 – О событиях в Армении

01:07:18 – Как следует России поддерживать своих союзников

01:09:43 – Вменяема ли политическая элита США

01:15:05 – Преемственность власти в России

01:18:39 – О границах государства Израиль

01:22:51 – Почему ПВО не поддержала дальнобойщиков и поддержала Путина?

01:32:36 – Существует ли запрос на консерватизм в России

01:39:17 – Россия начала называть вещи своими именами

01:44:14 – О двойном гражданстве

01:52:43 – О расширении экономических отношений России и Израиля

01:57:33 – Может ли Россия гарантировать, что у Израиля не будет столкновений с Ираном?

02:02:24 – О формировании национальной идеи.

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Источник: nstarikov.ru