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Встреча с общественностью Тель-Авива

10:11. 5 мая 2018 Просмотров - 59 2 коммент. Опубликовал:

25 апреля 2018 года в Российском культурном центре в Тель-Авиве состоялась встреча с общественностью Израиля. На встречу с гостем из России пришли соотечественники и русскоязычные израильтяне, которых волнуют злободневные вопросы политической ситуации в мире.

Предлагаю вашему вниманию запись этого общения.

00:00:00 – Вступительное слово
00:13:48 – Чью сторону выберет Израиль
00:19:07 – Почему США запретили Израилю производить самолеты
00:22:18 – Есть ли союзники у крупных государств
00:30:18 – Как относиться к людям, которые придерживаются других политических взглядов
00:34:50 – Почему Россия не ведет наступательную информационную политику
00:38:38 – Должна ли Россия использовать «мягкую» силу
00:45:00 – В Израиле замалчивают, кто привел в Германии к власти нацистов
00:50:10 – Стоит ли ожидать силового решения проблемы на Украине
00:53:52 – Не признавая Крым, является ли Белоруссия союзником России?
00:58:13 – Какие должны быть отношения между Россией и Израилем
00:59:10 – О качестве мировых элит
01:05:10 – О событиях в Армении
01:07:18 – Как следует России поддерживать своих союзников
01:09:43 – Вменяема ли политическая элита США
01:15:05 – Преемственность власти в России
01:18:39 – О границах государства Израиль
01:22:51 – Почему ПВО не поддержала дальнобойщиков и поддержала Путина?
01:32:36 – Существует ли запрос на консерватизм в России
01:39:17 – Россия начала называть вещи своими именами
01:44:14 – О двойном гражданстве
01:52:43 – О расширении экономических отношений России и Израиля
01:57:33 – Может ли Россия гарантировать, что у Израиля не будет столкновений с Ираном?
02:02:24 – О формировании национальной идеи.

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Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, Видео
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2 коммент.»

  • 907 629
    Korsar 5 мая 2018 в 10:45 Ссылка Пометить
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    Если бы я был патриотом своей страны поехал бы я на встречу с общественностью в Израиль?Ну вот собственно и ответ на вопрос кто такой Стариков.Ещё один пропагандист от режима

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    • 4699 2843
      mary Korsar 5 мая 2018 в 11:11 Ссылка Пометить
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      Стариков -агент РПЦ,а она дочернее ООО Израиля ,но ведь собирает аудитории ,и строгает книги, как Донцова чуть ли не ежемесячно.И все они собраны в такой букет разных предпочтений народа,окармляют стадо со всех сторон-НОД,НДПСР,Суть времни.

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