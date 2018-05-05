В Москве умер Марат Мусин.Еще несколько дней назад он делал очередные репортажи в Сирии.Anna-News была делом его жизни и он смог из небольшого новостного агенства сделать структуру, которая собрала массу талантливых военкоров, делавших наиболее качественный видео-контент из зоны боевых действий, причем сам Мусин не стеснялся залезать в зону интенсивных боевых действий, разделяя риск со своими военкорами.В прошлом году некоторое время довелось с ним поработать. Он действительно горел своей работой и для него это не была поза. Для отечественной военной журналистики это большая потеря. Надеюсь, коллектив Anna-News продолжит дело Марата и добьется того, чего он хотел видеть от своего детища.

Источник: colonelcassad.livejournal.com