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Умер Марат Мусин

18:44. 5 мая 2018 Просмотров - 151 Нет комментариев Опубликовал:


В Москве умер Марат Мусин.
Еще несколько дней назад он делал очередные репортажи в Сирии.
Anna-News была делом его жизни и он смог из небольшого новостного агенства сделать структуру, которая собрала массу талантливых военкоров, делавших наиболее качественный видео-контент из зоны боевых действий, причем сам Мусин не стеснялся залезать в зону интенсивных боевых действий, разделяя риск со своими военкорами.
В прошлом году некоторое время довелось с ним поработать. Он действительно горел своей работой и для него это не была поза. Для отечественной военной журналистики это большая потеря. Надеюсь, коллектив Anna-News продолжит дело Марата и добьется того, чего он хотел видеть от своего детища.

Мир праху.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: ANNA News, Мусин
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