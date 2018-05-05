Сводки от ополчения Новороссии 05 мая 2018

События 2014 года показали истинный дух, отвагу русского народа. Когда дончане голыми руками останавливали бронетехнику ВСУ. Был даже случай, когда БТР загнали на багги в лес и бензопилами валили деревья, пока не остановили и не заблокировали.

Это было странное время. Удивительное, невероятное, героическое.

Например, был такой страшный, отчаянный, запоминающийся случай. На Донбассе два бронебойщика с одним противотанковым ружьём вступили в поединок с украинским танком.

Это было 3 июня 2014 года на окраине Семеновки. Они даже теоретически не могли его подбить. Но они вступили в бой, погибли смертью храбрых, но вывели танк из строя, повредив оптические приборы наблюдения.

Эти два бойца — их позывные «Цыган» и «Север» — проявили настоящий героизм и не пропустили врага. Они ведь могли бежать, бросить свою позицию, но не сделали этого. Настоящие русские герои! То, что они не смогут подбить танк и остаться в живых, они прекрасно знали.

И надо рассказать о «Цыгане», «Севере», «Вжике», о сотнях и тысячах ребят, которые приехали из России на помощь простым людям, о местных простых ребятах, которые никогда оружия в руках не держали, но встали против украинской карательной армии.

Сейчас в Минкультуры России искренне ждут талантливых режиссёров и сценаристов, которые смогут создать честные, искренние произведения, которые без лубка и пафоса расскажут о страшных военных годах Донбасса.

Минкультуры России считает, что культурному русскому пространству не хватает художественных фильмов и сериалов о событиях на Донбассе, вот только желательно не снимать такие дешёвые поделки, как «Крым». Там даже титрам стыдно. И логика сценария сбежала на Антарктиду. Такие же, какие недавно сняты о событиях, связанных с присоединением Крыма к России.

Владимир Аристархов заявил: «Пятый год граждане ЛНР и ДНР находятся на острие борьбы за русский мир. У нас общие ценности, общее мировоззрение, и очень важно, чтобы мы находились в едином культурном пространстве».

В первую очередь надо снять фильм о защитниках Саур-Могилы. Потому что они сделали невозможное.

По итогам конференции был принят проект рекомендаций — в нём, в частности, предлагается «формировать на региональном уровне рабочие группы и общественные советы, в которые входили бы представители общественности, этнокультурных, религиозных и других объединений».

Цель — разработка «нормативной базы, направленной на сохранение и укрепление цивилизационной, этнокультурной и языковой идентичности народов, составляющих многонациональный Русский мир».

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Дзыговбродский Дмитрий, для «Русской Весны»