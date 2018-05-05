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Сводки от ополчения Новороссии 05 мая 2018

12:09. 5 мая 2018 Просмотров - 210 Нет комментариев Опубликовал:

Обстрел центра Горловки

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О Героях Донбасса, остановивших украинских фашистов (ВИДЕО)

О Героях Донбасса, остановивших украинских фашистов (ВИДЕО) | Русская весна

События 2014 года показали истинный дух, отвагу русского народа. Когда дончане голыми руками останавливали бронетехнику ВСУ. Был даже случай, когда БТР загнали на багги в лес и бензопилами валили деревья, пока не остановили и не заблокировали.

Это было странное время. Удивительное, невероятное, героическое.

Например, был такой страшный, отчаянный, запоминающийся случай. На Донбассе два бронебойщика с одним противотанковым ружьём вступили в поединок с украинским танком.

Это было 3 июня 2014 года на окраине Семеновки. Они даже теоретически не могли его подбить. Но они вступили в бой, погибли смертью храбрых, но вывели танк из строя, повредив оптические приборы наблюдения.

Эти два бойца — их позывные «Цыган» и «Север» — проявили настоящий героизм и не пропустили врага. Они ведь могли бежать, бросить свою позицию, но не сделали этого. Настоящие русские герои! То, что они не смогут подбить танк и остаться в живых, они прекрасно знали.

И надо рассказать о «Цыгане», «Севере», «Вжике», о сотнях и тысячах ребят, которые приехали из России на помощь простым людям, о местных простых ребятах, которые никогда оружия в руках не держали, но встали против украинской карательной армии.

Сейчас в Минкультуры России искренне ждут талантливых режиссёров и сценаристов, которые смогут создать честные, искренние произведения, которые без лубка и пафоса расскажут о страшных военных годах Донбасса.

Минкультуры России считает, что культурному русскому пространству не хватает художественных фильмов и сериалов о событиях на Донбассе, вот только желательно не снимать такие дешёвые поделки, как «Крым». Там даже титрам стыдно. И логика сценария сбежала на Антарктиду. Такие же, какие недавно сняты о событиях, связанных с присоединением Крыма к России.

Владимир Аристархов заявил: «Пятый год граждане ЛНР и ДНР находятся на острие борьбы за русский мир. У нас общие ценности, общее мировоззрение, и очень важно, чтобы мы находились в едином культурном пространстве».

В первую очередь надо снять фильм о защитниках Саур-Могилы. Потому что они сделали невозможное.

По итогам конференции был принят проект рекомендаций — в нём, в частности, предлагается «формировать на региональном уровне рабочие группы и общественные советы, в которые входили бы представители общественности, этнокультурных, религиозных и других объединений».

Цель — разработка «нормативной базы, направленной на сохранение и укрепление цивилизационной, этнокультурной и языковой идентичности народов, составляющих многонациональный Русский мир».

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Дзыговбродский Дмитрий, для «Русской Весны» 

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Комбат “Пятнашки” “Мамай”: “Мы всем обеспечены и готовы дать отпор врагу”

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