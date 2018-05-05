Родовая традиция Сотворения с Родом в Новой Ведрусской реальности. Любава Живая. Часть 1
Как следовать славянским традициям в новой реальности.
Автор-сказительница – Любава Живая
“Когда-то давным-давно на Земле жили наши древние Предки. Они творили, любили, совершали подвиги и ошибки. Веда об этом была утрачена за века, и мы остались без своих корней. Но сохранился в народе интересный сюжет о том, что существует “мел судьбы”, написав которым в нужном месте нужное слово, можно изменить ход развития событий. Но кто из нас может узнать – где, когда и что написать, если родовая память не пробуждена?!
Пробуждает родовую память рождение в духе и духовный рост, потому что именно дух является связующим звеном между Родом и триглавом человека. Вспомнив все свои жизни, можно осознать и понять свои кармические ошибки, блокирующие силу творения. Осознав их, переосмыслив и изменив себя, можно исправить то, что не привело к счастью.
Когда осознание ошибок происходит в коллективном сознании целого народа, открывается возможность изменить ход развития событий и направить народ в более счастливый и радостный вариант развития – в Новую Реальность!”
Любава Живая
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Источник: www.youtube.com