Родовая традиция Сотворения с Родом в Новой Ведрусской реальности. Любава Живая. Часть 1

Как следовать славянским традициям в новой реальности.



Автор-сказительница – Любава Живая



“Когда-то давным-давно на Земле жили наши древние Предки. Они творили, любили, совершали подвиги и ошибки. Веда об этом была утрачена за века, и мы остались без своих корней. Но сохранился в народе интересный сюжет о том, что существует “мел судьбы”, написав которым в нужном месте нужное слово, можно изменить ход развития событий. Но кто из нас может узнать – где, когда и что написать, если родовая память не пробуждена?!

Пробуждает родовую память рождение в духе и духовный рост, потому что именно дух является связующим звеном между Родом и триглавом человека. Вспомнив все свои жизни, можно осознать и понять свои кармические ошибки, блокирующие силу творения. Осознав их, переосмыслив и изменив себя, можно исправить то, что не привело к счастью.

Когда осознание ошибок происходит в коллективном сознании целого народа, открывается возможность изменить ход развития событий и направить народ в более счастливый и радостный вариант развития – в Новую Реальность!”



Любава Живая



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Источник: www.youtube.com