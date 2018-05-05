Поддерживать медико-фармацевтический бизнес или быть всё-таки здоровым? Проблема..

Вести.Ру "сотрудники Массачусетского технологического института провели исследование, в ходе которого выяснили, что голодание в течение суток способно приостановить старение стволовых клеток кишечника".



После чего они сделали заявление, что "ученые из Массачусетса собираются исследовать это явление более подробно, чтобы разработать препарат, который поможет пожилым людям, страдающим от болезней желудочно-кишечного тракта".



Ну это ж американцы, они всегда готовы естественный и бе



Пробежался по своему архиву о голодании и сделал в начале небольшую выжимку из публикаций, а потом предлагаю интересную статью о лечебном однодневном голодании. Попалась сегодня на глаза вот такая новость на "Ученые признали голодание эффективным средством против старения" , где сообщается, чтоПосле чего они сделали заявление, чтоНу это ж американцы, они всегда готовы естественный и бе з платный процесс превратить в товар..Пробежался по своему архиву о голодании и сделал в начале небольшую выжимку из публикаций, а потом предлагаю интересную статью о лечебном однодневном голодании.

В.Л.

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Всего три дня голодания способны полностью восстановить иммунную систему даже у пожилых людей.

Голодание на протяжении 72-х часов также избавляет раковых больных от токсического воздействия химии. (отсюда)

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Временный отказ от пищи снижает окислительные повреждения и воспаления, оптимизирует энергетический метаболизм и усиливает клеточную защиту. (отсюда)

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Всего один день голодания способен омолодить ваш организм на целых 3 месяца! (отсюда)

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Голодание лечит множество болезней, это уже известно давно, даже официальной медицине. Вопрос в том, что оно не лечит? Похоже, что такого нет, что голодание справляется с любой болезнью..

Голодание лечит даже облученных радиацией, у которых путевка на тот свет! (отсюда)

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Голодание полностью обновляет иммунную систему.

Как выражаются эксперты, голодовка фактически «нажимает на кнопку восстановления», больные и пожилые люди при помощи цикла голодовки получат совершенно новую иммунную систему. (отсюда)

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RT: Наука недоедать: учёные выяснили, как голодание продлевает жизнь.

Международные исследовательские группы, изучавшие влияние ограничения потребления пищи на продолжительность жизни, пришли к выводу: голод продлевает жизнь, т.к. запускает процесс аутофагии.

Аутофагия - это механизм, необходимый для разрушения и переработки нефункциональных и потенциально опасных компонентов клетки. (отсюда)

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Нобелевская премия 2016 г. вручена за доказательство пользы голодания

Лауреат в области медицины и физиологии был назван 3 октября. Им стал Ёсинори Осями — специалист по биологии клетки из Технологического университета Токио, который удостоен награды «за открытие механизмов аутофагии».

Аутофагия — это процесс утилизации и переработки ненужных частей клетки — разного накопившегося в ней «мусора». Термин переводятся с греческого как«самоедство» или «самопоедание».

Аутофагия начинает работать наиболее интенсивно, когда организм испытывает стресс. Например, голодает. (отсюда)

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Когда люди осознают причины болезней — доктора будут не нужны.

Клетки тела регулярно рождаются и умирают, благодаря этому человеческий организм обладает способностью обновляться. Примерно за три года человеческий организм обновляется полностью. За это время старый, исчерпавший себя строительный материал из тела выбрасывается, и оно строится из нового материала.

Если человек по прежнему даёт своему организму ненадёжный строительный материал, то тело будет продолжать страдать от трещин и разломов (болезней). Если же человек решится обеспечить свой организм качественным стройматериалом, то за три года из этого стройматериала выстроится крепкое и надёжное строение, не подверженное воздействию стихи (сквознякам, холоду, бактериям, вирусам и т.д.). А это и есть то, что мы называем здоровьем.

Однако, если у нас нет трёх лет, чтобы строить надёжный фундамент своего здоровья. Мы больны сейчас, и нам нужна срочная помощь. Что же делать? В этом случае нужно форсировать события, ускорить процесс обновления организма. Прежде всего нужно вывести из него все шлаки (остатки плохих стройматериалов, поставленных ранее). Чтобы сделать это быстро и эффективно, существует специальный метод, под названием ГОЛОДАНИЕ.

По поводу голодания написано немало книг, самой популярной из которых является книга Поля Брэгга "Чудо голодания". Кроме книг существуют клиники, в которых пациентов лечат при помощи голодания и натуральной диеты. В этих клиниках работают настоящие врачи, врачи с большой буквы, потому что они не пичкают своих пациентов ядовитыми лекарствами, не латают дыры их организма, а берутся за устранение самой причины заболевания.

Человек, прошедший курс лечения в подобной клинике выходит оттуда по настоящему здоровым, жизнерадостным и помолодевшим на несколько лет. Жаль этих клиник немного. Это связано с высокими требованиями к врачам, работающим там. Такой врач прежде, чем приступить к излечению пациента, сам должен обладать хорошим здоровьем. Каждый врач подобной клиники сам прошёл полный курс голодания, избавился от всех болезней, а уж потом взялся за помощь другим людям. Что же говорить о наших обычных врачах, которые сами страдают множеством заболеваний и при этом пытаются лечить других людей...

Голодание как метод лечения болезней придуман самой Природой. Все животные инстинктивно следуют этому методу. Если животное заболевает, оно первым делом перестаёт есть. Даже у человека есть этот инстинкт, во время болезни желание есть пропадает, и это не спроста. Невежды же насильно запихивают пищу в больного человека, утверждая при этом, что заботятся о его здоровье. (отсюда)

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Голодание позволяет выращивать стволовые клетки

Ученые подтвердили выводы о том, что голодание позволяет повысить уровень стволовых клеток в организме, а значит, способствует омоложению. Еще несколько десятилетий назад об этом писал Юрий Гущо в своей статье

«Выращивай стволовые клетки сам голоданием».

МНОГИЕ врачи, рассказывая о действии стволовых клеток, отмечают, что наряду с положительным эффектом при излечении конкретного органа практически всегда наблюдается омоложение кожи, прилив энергии, увеличение жизненного тонуса, общее омоложение вплоть до исчезновения седых волос.

Имея 20-летний опыт собственной методики голодания от 1 до 5 недель, я каждый раз наблюдаю эти признаки во время выхода из голода. Поэтому я предложил заместителю директора «Криоцентра» по научным исследованиям доктору биологических наук Ю. Романову провести эксперимент на себе с измерением количества стволовых клеток.

Продолжая ходить на работу, делать зарядку и дыхательную гимнастику, я подготовился одну неделю, проголодал неделю на воде и вышел из голода в течение трех недель.

Количество стволовых клеток просчитали до начала семидневного голодания, на выходе из голода, через одну и две недели после выхода. Выяснилось, что к концу семи дней голодания количество стволовых клеток в крови снизилось.

Зато после недели выхода из голода их количество удвоилось, а через две недели утроилось по сравнению с количеством клеток, замеренных до начала голодания.

Впервые удалось доказать, что голодание способствует выбросу в кровь стволовых клеток, т. е. стимуляции физиологических процессов регенерации и роста белковых структур. (отсюда)

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В России новую технологию инъекций стволовых клеток активно испытывают на людях, на Западе же почти все эксперименты проводятся на животных. Стволовые клетки применяют все чаще, но какой будет эффект в будущем, еще не известно.

Откуда берут стволовые клетки для омоложения

Сейчас в российских косметических центрах используют несколько видов стволовых клеток:

1. Эмбриональные стволовые клетки. Их получают из печени, поджелудочной железы, мозга абортированных человеческих зародышей, а затем культивируют в материале, по составу похожем на сыворотку крови. Весь полученный биоматериал после проверки на наличие вирусов помещается на хранение в жидкий азот.

2. Клетки пуповины новорожденных, костный мозг человека. Лечение пуповинными клетками особенно эффективно между членами одной семьи. В России есть банк стволовых клеток, в котором могут хранить пуповинную кровь. Пункцию костного мозга берут из подвздошных костей таза взрослого человека, после чего в лаборатории выращивают многомиллионную колонию.

3. Стволовые клетки, выделенные из жировой ткани. (отсюда)

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ЦЕЛЕБНОЕ ОДНОДНЕВНОЕ ГОЛОДАНИЕ

За время эволюции человечеству столько раз приходилось голодать, что организм выработал совершенный механизм защиты от голодной смерти.

Начиная уже с третьего дня голодания достаточно в сутки всего 100-200 граммов собственного жира, чтобы полностью обеспечить организм энергией.

Запасов микроэлементов и солей в организме достаточно для нескольких месяцев существования. Рекорд голодания, зафиксированный медициной, составляет более 250 дней, причём с улучшением здоровья. Как правило, при отсутствии пищи в экстремальных условиях причиной смерти людей является не отсутствие пищи, а психологический стресс.

«На четвертый день голодания голод пропадает, и появляется ощущение что летаешь.»

В последнее время стали популярны однодневные голодания. Конечно, по сравнению с длительным голоданием их эффект слабее. Однако при определённых условиях эффект даже однодневного голодания, проводимого раз в неделю, может резко возрасти. Для этого однодневные голодания нужно повторять. Профессор медицины Кода Мицуо,известный своими исследованиями в области голодания, говорит:

«Если вы будете в конце каждой недели голодать и аккуратно выходить из голодания, то получите эффект, как от длительного голодания. Через полгода или год вы станете здоровым до неузнаваемости».

Лечебное голодание высоко оценивается многими врачами и пользуется скрытой популярностью среди специалистов, а также и предпринимателей.

Вот что врачи говорят о однодневном еженедельном голодании:

Если однодневные голодания раз в неделю продолжать в течение года, то это улучшит конституцию человека и избавит его от болезней.

Усталость внутренних органов в значительной степени снимается однодневными голоданиями. Есть много случаев, когда лёгкая степень диабета излечивалась только за счёт того, что поджелудочная железа могла отдохнуть в течение нескольких дней голодания.

ОДИН ДЕНЬ ГОЛОДАНИЯ ОМОЛАЖИВАЕТ ОРГАНИЗМ НА ТРИ МЕСЯЦА.

ГОЛОДАНИЕ ПРАКТИКОВАЛИ НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ И СОХРАНЕНИЯ МОЛОДОСТИ, НО И ДЛЯ ДУХОВНОГО ПРОСВЕТЛЕНИЯ.

Глубокое влияние голодания на сознание и возможность использования этого метода для духовного развития подтверждается тем, что практически во всех известных культурах, религиях, направлениях духовного развития есть о нём упоминания.

Все известные патриархи древности голодали.

- Моисей голодал на священной горе несколько раз по 40 дней и ему открылись божественные откровения и истины.



- Христос голодал 40 дней перед тем, как нести в массы новую религию. Есть в писаниях упоминания о том, что Христос голодал по 40 дней в нескольких различных своих воплощениях.



- Будда голодал 40 дней незадолго до своего просветления, когда ему открылся путь к освобождению.



- Мохаммед и Али – основатели двух ветвей ислама также практиковали голодание по 40 дней.



- Махавир – основатель джайнизма, 12 лет соблюдал пост и в течение этого срока многократно испытывал себя голоданием.



- Основатель целительного направления рэйки японец Микао Усуи голодал 21 день на горе, в месте силы. После этого он стал проводником целительной животворной энергии.

Соответственно в большинстве религий и духовных течений предписывается голодание для очищения и развития силы духа.

В христианстве существует система постов, предписывающая определённые ограничения и рекомендации в питании.

Фактически это способ перехода на более здоровую пищу. Также в периоды постов рекомендуется 2 дня в неделю по средам и пятницам полное воздержание от пищи, то есть голод на воде. Кроме этого, истинным христианам предлагается голодать определённые недели в течение всего поста.

Иисус Христос призывал своих апостолов голодать для очищения души и тела, называятело – “храм души”.

В исламе также есть предписания по голоданию. Наиболее правоверные мусульмане в эти дни голодают насухо.

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Оказалось, что помощью голодания еще в глубокой древности лечили больныхГиппократ, Авиценна, Парацельс и другие врачи. В настоящее время уже имеется много научных данных, раскрывающих механизм лечебного действия голодания, которое стимулирует обмен веществ, омолаживает организм и препятствует старению. Во время полного голодания используется энергия, которая тратилась нами на переваривание пищи для лечения имеющихся заболеваний и для, собственно, очищения.

На личном опыте я убедился, что с насморком пустой желудок справляется за двое суток, с сильнейшим гриппом почему-то за трое. Но если в первом случае можно передвигаться, то грипп сопровождается попеременно ужасающей лихорадкой и сонливостью. Самое поразительное, что после такого лечения выглядишь, как после СПА-процедур.

Не знаю, в чем тут дело, но организм явно очищается и внешне и внутренне. Кстати, если уж вы решились лечить болезни голодом, то ни в коем случае, не принимайте никаких лекарств. Можно только пить воду — часто и небольшими порциями. За день нужно выпивать 1,5-2 литра жидкости. Кроме чистой воды можно пить слабый настой шиповника или зеленый чай (без сахара!).

К слову сказать, кратковременное голодание, помимо очищения и существенного улучшения внешности имеет еще один неожиданный эффект. Он заключается в увеличении силы воображения и способности творить. Например, Джон Леннон, один из легендарных «битлов», практиковал медитацию и увлекался голоданием. Не исключено, что его творческие озарения в музыкальной сфере стали результатом не только таланта и работоспособности, но и периодическом отказе от хлеба насущного.

Т.Тоео, бывший член палаты общин японского парламента, всем сомневающимся настоятельно рекомендовал еженедельные однодневные голодания как способ оздоровления и активизации мышления. Он неоднократно подчеркивал, что это не просто диета, ибо благодаря голоданию голова работает лучше и непрерывно возникают идеи.

Единственное, о чем не следует забывать: перед голоданием необходимо очистить организм. Для этого за 2 дня до намеченного срока исключите из рациона животные продукты. Переходите на злаково-растительную диету. Меню должно состоять из всевозможных каш, овощей и фруктов.

Начинайте всегда не более чем с 1-2-дневного голодания, потом переходите на 3-дневное. Сколько длился голод — столько и выход из него. Можно подряд провести поочередно одно-, двух-, трехдневное голодание, завершая каждое таким же по продолжительности выходом из процесса.

Дальнейшее увеличение сроков следует проводить после более длительных перерывов.

Постепенно можно довести голодание до 7 дней. Проводить его желательно 1 раз в 6 месяцев. Более длительное голодание в домашних условиях (по крайней мере, пока вы его как следует не освоите) не рекомендуется.

И что самое главное, в процессе самоочищения очень важен оптимистический настрой. Начиная голодать, верьте в успех, и вы достигнете удивительных результатов.

Организм самостоятельно будет справляться с любыми заболеваниями, и, когда регулярные голодания войдут у вас в привычку, вы вообще перестанете болеть.

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Источник: cont.ws