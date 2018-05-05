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Почему я написал о правовом беЗпределе в России, а не о беСпределе!

01:04. 5 мая 2018 Просмотров - 167 Нет комментариев Опубликовал:

Эта информация относится к жанру "Это обязан знать каждый русский!"

Всё, что вы прочтёте ниже, собрал и опубликовал в Интернете другой человек, может быть даже группа людей, но я с любопытством прочёл это, понял важность этой информации, принял это к сведению, мысленно поблагодарил автора (или авторов) за полезный труд и, в свою очередь, посчитал своим долгом эту интересную и очень полезную информацию донести также и до своих читателей...

Что собственно я сейчас и делаю... Да, о правовом безпределе я написал здесь.

ЧЕМУ НАС УЧАТ В ШКОЛЕ?

Чем примитивнее язык, тем примитивнее мышление человека, тем примитивнее становится сам человек и тем легче таким управлять. 

"Обращаться с языком кое-как — значит и мыслить кое-как: приблизительно, неточно, неверно". (С) А.Н. Толстой

До 1917 года АЗБУКУ изучали в Российской империи со смыслом букв: 

Аз (я), Буки (боги), Веди (ведать), Глаголи, Добро, Есть, Жизнь…

          

Коммунары-большевики, захватившие власть в России в ходе революции 1917 года, закрыли для народа эту информацию, и азбуку стали преподавать без смысла букв. Просто: а, б, в, г, д... и всё. 

Сегодня люди в массе своей не понимают, почему слово пишется так, а не иначе. Они берут "орфографический словарь" и оттуда черпают информацию о правописании русских слов, не ведая того, что многие русские слова были в самом начале ХХ века искажены людьми нерусскими! Причём многие искажения слов русского языка носят буквально мистический характер!

Смотрите сами!

          

Согласно дореволюционным учебникам русского языка, для людей русских не существовало приставки «БЕС»! 

«БЕСа» придумали в 1921 году Луначарский с Лениным! 

Приставка «БЕЗ» передаёт смысл «быть БЕЗ чего-то». А какой смысл передаёт приставка «БЕС», которую нас вынуждают использовать при написании русских слов, причём в значении «быть БЕЗ чего-то»?!

Невольно в воображении вырисовывается какой-то БЕС, демоническое существо из мифологии и из сказок А.С.Пушкина: 

Вот и получается, что беЗпредел — это "не имеющий границ" или "без границ", "без пределов", а беСпредел — это что-то бесовское!

Другие примеры: было — стало:

Было: БЕЗсердечный (человек БЕЗ СЕРДЦА, бездушный, жестокий), стало: БЕСсердечный (бес сердечный). 

Другие примеры искажения русского языка:

БЕЗсильный — БЕСсильный.

БЕЗполезный — БЕСполезный. 

БЕЗпутный — БЕСпутный, 

БЕЗчувственный — БЕСчувственный, 

БЕЗчестный — БЕСчестный, 

БЕЗцельный — БЕСцельный, 

БЕЗстрашный — БЕС-страшный, и т. д.

Пример правописания из 1871 года с приставкой «БЕЗ»:

Руководство "о Русском правописании" от 1894 года:

Интересный факт. В Российской империи была учреждена медаль «За безкорыстие». Её учредил своим указом 19 июля 1824 года Александр I. 

"Награждён данной наградой "За безкорыстие" был только один человек: унтер-офицер Ховрин, учитель Нижегородского военно-сиротского отделения корпуса военных поселений. Награждённый в 1823 году самостоятельно, без участия полиции, поймал вора и вернул владельцу, майору Колтовскому, командиру 3-го батальона учебного Карабинерского полка, похищенное в Нижнем Новгороде на крупную сумму: 18 400 рублей". Источник.

Смысл награды — унтер-офицер Ховрин совершил отважный поступок, без всяких корыстных устремлений, просто от души и ради восстановления справедливости.

Сейчас мы пишем БЕСКОРЫСТНЫЙ ПОСТУПОК, поминая БЕСА всуе! 

При этом учителя нас убеждают: когда первая буква во втором корневом слове глухая — К, например, надо писать БЕС, а если буква звонкая Г, например, то надо писать БЕЗ. БеЗГоловый, к примеру. То есть логика правописания только в этом, а не в прославлении БЕСА.

Однако, я лично не верю, что логика нового правописания русских слов только в этом! В России всегда были и есть в настоящее время люди, которые любят бесовщину!

Самый наглядный пример открытого почитания бесовщины — эта видеозапись из уже далёкого 1986 года:

В этом фильме представлены уникальные документальные кадры, запечатлевшие корпоративный шабаш учёных-атомщиков. Мы видим на экране парад-алле, шествие по стадиону атомщиков, разряженных в чертей, ведьм на помеле и прочей нечистой силы. В огромном котле, под которым как бы горит огонь, восседает главный «атомный бес» — полуголый академик с рогами. Котёл тащат бесенята помельче — младшие научные сотрудники, за ними аспирантки-ведьмы. И над всеми высится огромнейший транспарант: «ЧЁРТ С НАМИ!». Шествию нечистой силы аплодирует Президент АН СССР Анатолий Петрович Александров, олицетворявший в то время всю полноту ответственности за «мирный атом». А всего через несколько дней после этого сатанинского корпоративного веселья происходит взрыв на Чернобыльской АЭС.

          Взрыв 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС.

А ещё был в 2010 году такой вопиющий случай: некие священники от РПЦ из Тверской епархии перед традиционным Крестным ходом, приуроченным к празднованию Дня Победы над немецко-фашисткими захватчиками, сделали подмену футляра с мощами Георгия Победоносца на футляр в виде "рука сатаны" с мощами неизвестно кого! 

В Россию из Греции пришли мощи Георгия Победоносца вот в этом футляре...

          

А в 12-й Волжский Крестный ход отправился вот такой любопытный футляр с мощами...

Как это было, рассказывает это видео:

Вот и верь после такого, что в 1921 году большевики провели реформу русского языка и БЕЗ какого-либо злого умысла! И что приставку БЕС в правописании русских слов они утвердили исключительно из благих намерений...

5 мая 2018 г. Мурманск. Антон Благин

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