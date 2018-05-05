Новости Украины и Новороссии 05 мая 2018

Надо готовиться к блокаде Россией Керченского пролива, — украинский адмирал

Украинский адмирал запаса Игорь Кабаненко заявил, что Киеву надо готовиться к организации конвойного сопровождения судов и «блокаде Керченского пролива» со стороны России. Об этом Кабаненко заявил в интервью одному из одиозных украинских СМИ. Он считает, что украинские власти должны быть готовы «к различным негативным сценариям вплоть до блокады прохода судов Керченским проливом в Мариуполь и Бердянск». Кабаненко также советует руководителям «незалежной» заняться организацией «конвойного сопровождения гражданских судов военными кораблями». «Любые меры по задержанию или осмотру судов конвоя будут квалифицироваться как нападение на военный конвой, то есть акт агрессии, с соответствующими правами и обязанностями военных кораблей по её отражению», — отметил он. Правда, непонятно, о каких «боевых кораблях» говорит украинский адмирал: флот «незалежной» давно находится в абсолютно плачевном состоянии. Напомним, ранее в Госпогранслужбе Украины пожаловались на то, что российская сторона «жёстко досматривает» суда, которые следуют в порт Мариуполя. Читайте также: Украина требует освободить задержанных у берегов Крыма моряков

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После «Джавелинов» в Киеве ждут «Стингеры»

Фото: Joseph Scanlan/ U.S. federal government/ wikimedia

Получив, наконец, от американцев вожделенные «Джавелины», киевские ястребы решили, видимо, что навсегда поймали «перемогу» за хвост и им теперь не будет отказа ни в чем. Так, следующими в списке желаний оказались ПЗРК «Стингер» — естественно, с маркировкой Made in USA.

О том, что Соединенные Штаты могут предоставить Киеву эти переносные зенитно-ракетные комплексы, в эфире одного из местных телеканалов заявил военный эксперт (так, во всяком случае, его представили) Олег Жданов. По версии этого спикера, Белый дом, поставляя оружие Украине, «хочет дать толчок в переговорном процессе» между спецпредставителем США Куртом Волкероми помощником президента РФ Владиславом Сурковым.

Почему украинский аналитик решил, что этот формат вообще когда-либо еще соберётся, сложно сказать. В ближайших планах Суркова, во всяком случае, такая встреча явно не значится.

Надо полагать, своей русофобской «митинговой дипломатией» госдеповский посланник-волонтер уже успел убедить кремлевского визави в своей полной недоговороспособности. А, следовательно, в бесполезности дальнейших контактов.

Но Жданов, тем не менее, уверен, что «Стингеры» — всего лишь вопрос времени. Что это «следующее поднятие планки». Видимо, если фактор «Джавелинов» не сработает…

Оценивая масштабы поставок противотанковых комплексов (всего 37 установок и 210 ракет к ним), он в мыслях уже нанес «агрессору» «очень большой» урон. По его прикидкам, если этими ракетами уничтожить 210 российских танков — «это практически полторы танковые бригады».

Впрочем, и переданных американцами Украине «Джавелинов» Жданову маловато будет. Совсем другое дело, если бы американцы взяли ВСУ на полный пансион. Но об этой своей мечте украинский эксперт умолчал.

— Все поставки американского оружия на Украину, это попытка шантажа России, — комментирует ситуацию руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем, полковник запаса (ВВС) Александр Жилин. — Еще до «Джавелинов» американцы поставили ВСУ противоартиллерийские системы, которые позволяют не только засечь запуск ракеты или момент выстрела артиллерии, но и определить точные координаты, откуда велся огонь, чтобы осуществлять целенаведение для уничтожения.

Теперь пошли заявления о «Стингерах»…

«СП»: — Но «Стингеры» предназначены для борьбы с воздушными целями, а военной авиации у ДНР и ЛНР нет. Кого тогда сбивать собрались?

— В том-то и дело. «Стингеры» в руках украинцев — это вооружение высокотехнологичным оружием террористов.

Предположим, американцы передали тысячу этих ПЗРК Украине. Пятьсот штук сразу уйдут в Сирию против наших ВКС. Сразу. Причем, уйдут вместе с украинцами, которые будут их там применять. На полигоне «Яворов» под Львовом американцы уже подготовили три выпуска террористов для работы против России и против Европы. То есть, кадры у них готовы.

Зачем им «Стингеры»? Прежде всего, для уничтожения гражданских воздушных судов в России. Вот зачем. «Стингер» такая вещь, которым, учитывая состояние наших границ с Украиной, вы можете спокойно отработать, например, по «Шереметьево». Внешне — просто труба. Пустил, сбросил и ушел…

Конечно, это уже переход за красную линию. И я думаю, что нашему политическому руководству нужно сделать ясные и четкие заявления на этот счет: что, не дай Бог! Или мы тогда найдем, кого вооружить, чтобы поставить на уши того, кто использует террор, как оружие Третьей мировой войны. То есть, Вашингтон и Лондон.

Потому что за этой красной чертой — хаос и совершенно непредсказуемый ужас.

«СП»: — Поясните.

— Международное право американцы вместе с натовцами разбомбили в Ираке и Югославии. Его больше нет. В чем, собственно, еще раз убеждает и «дело Скрипалей», и химические провокации «Белых касок» в Сирии… и т. д.

ООН превратилась в «тряпку», о которую англосаксы во главе с американцами просто вытирают ноги. Посмотрите, во что превратился Совет безопасности. Это же «сходняк», где руководствуются целесообразностью сильного. «Пахан» сказал: «Голосуйте так», все проголосовали, как было велено. Вот о чем речь. Но и отказаться от этой площадки нельзя, потому что она — единственная.

Можно, конечно, иронизировать: вот дурачок еще один из «незалежной» выступил… Но нет, все очень и очень серьёзно.

Украина превращена в плацдарм войны с Россией. Там нет государства. Все институты государственные уничтожены. Там есть оккупационная власть — колониальная, которой дали право грабить украинский народ, чтобы она поддерживала на этой территории интересы американцев.

Знаете, я в таких ситуациях всегда ставлю в пример Израиль, хотя и не поддерживают эту страну в силу ряда причин политического характера. Но она умеет отстаивать свои интересы. И если только разведка узнает, что кто-то собирается применять «Стингеры» против Израиля, — взлетают эскадрильи и уничтожают все на свете…

А мы чего ждем? Мы ждем, как в случае с Саакашвили, когда прольется кровь? Мы что, не знали заранее, что наши миротворцы будут атакованы грузинами?

Не надо ждать…

«СП»: — То есть, нам надо действовать на опережение, превентивно?

— Только на опережение. Причем, сразу же дать понять, что второго предупреждения не будет. Будет только удар.

«СП»: — Кстати, условием поставок «Джавелинов» было то, что они не окажутся в зоне конфликта, а будут храниться на складах под Львовом под присмотром американских инструкторов. Но один экс-чиновник Пентагона — Майкл Карпентер, занимающий сейчас пост директора аналитического Центра Байдена при Пенсильванском университете, требует, чтобы Украине позволили использовать «Джавелины» в Донбассе. Чтобы, «сдерживать агрессию России», естественно…

— Знаете, все эти разговоры американцев о том, что «Джавелины» где-то на складах под Львовом хранятся, это легенды прикрытия. Оружие поставляется для того, чтобы его применять.

Если предположить, что после очередного обстрела украинской армией мирного населения в Донбассе ополченцы рванут вперед, никто не успеет просто с запада Украины эти комплексы подвести. Поэтому — я гарантирую на 99,9% – они уже в зоне конфликта, где на эти «Джавелины» натаскивают украинские экипажи — надо же подготовить личный состав.

Англосаксам ни в чем нельзя верить. Когда при Горбачёве было тотальное предательство интересов страны (тогда еще Советского Союза), мы подписали с американцами договоренности о сокращении ядерных боеголовок. Уничтожили свои уникальные ракеты средней дальности, чертежи уничтожили. Штаты ничего уничтожить не стали. Они сняли свои ракеты с боевого дежурства и складировали. Так что, у них все это есть.

Вот что значит — договариваться с англосаксами.

Поэтому, я думаю, что противотанковые комплексы давно ждут своего применения в Донбассе. Тем более что формат «АТО» Киев недавно сменил на Операцию объединенных сил.

«СП»: — Название разве имеет значение?

— Если внимательно почитать дополнение к закону о переформатировании «АТО», там много интересного. Прежде всего, режим снял с себя ответственность за социальные гарантии участникам этой операции — раненым, семьям погибших, потерявшим жилье… и т. д.

То есть, оторвет какому-нибудь «херою» ноги, а ему скажут, что «это не войсковая операция, это объединенные силы устанавливали конституционный порядок, и тебе ничего не положено». Это — первое. Второе, объединенная операция, это попытка размыть ответственность. Там же «каждой твари по паре»: «нацики», полицейские, вооруженные силы и т. д. В случае чего, каждый будет кивать на другого, прежде всего, чтобы избежать ответственности. Если они начнут агрессию против Донбасса, закончится это для них трибуналом. Мало, кто из них верит в это. Но однозначно закончится этим — пусть ни в нынешнем году, и ни в следующем. Рано или поздно каждый предстанет перед судом и получит по заслугам. Из досье ПЗРК «Стингер» (англ. FIM-92 Stinger — Жало) — это легкий переносной зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для уничтожения низколетящих воздушных целей: самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет. Поражение воздушных целей может производиться как на встречных, так и на догонных курсах. Официально расчет ПЗРК состоит из двух человек, но огонь может вести и один оператор. Светлана Гомзикова

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Украинские радикалы поставили на колени бывшего ополченца ДНР из Бразилии

Украинские радикалы из «Национального корпуса» и С14 в Киеве задержали бразильца Рафаэля Лусварги, сражавшегося на стороне ополченцев ДНР в 2014 году, и привели его в здание СБУ.

Лусварги был задержан недалеко от посольства Бразилии, сообщает УНИАН.

Националисты силой вынудили бразильца встать на колени и заставили извиняться за участие в конфликте на территории Донбасса. После этого радикалы отвели Лусварги в СБУ.

Ранее сообщалось, что Свято-Покровский Голосеевский монастырь в Киеве приютил бывшего ополченца, воевавшего за ДНР в 2014 году.

Суд приговорил бразильца Рафаэля Лусварги к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Однако Апелляционный суд Киева летом 2017 года отменил решение суда первой инстанции и дело вернули на дорасследование, требования защиты Лусварги были удовлетворены.

Алексей Ласнов

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Ополченца убьют: «Радио Свобода» и консул Бразилии сдали киевским нацистам Рафаэля Лусварги

История со схваченным сегодня неонацистами в Киеве бывшим ополченцем из Бразилии Рафаэлем Лусварги оказалась провокацией американского «Радио Свобода». Об этом в своем блоге «Центр Свободы Слова» рассказал Владимир Рыбин — брат защищающего бразильца адвоката. «Я не трогал эту тему пол года. Пол года после обмена-обмана, когда высоких российских „высокопосадовцев“ украинские власти кинули, как сельских лохов, удержав в статусе официальных заложников всех россиян, согласованных к обмену. Но есть среди них человек, чья судьба не интересует его родину, поскольку родина его — не Россия. Интербригадовец Рафаэль Лусварги — гражданин Бразилии, коммунист и антифашист, принял участие в вооруженном противостоянии на стороне ЛДНР. После возвращения в Бразилию, Рафаэль был выманен в ходе блестящей операции СБУ на Украину и схвачен прямо в аэропорту Борисполь. По ускоренной процедуре, без особой огласки, его осудили к 13 годам лишения свободы. Причем бразилец в Лукьяновском СИЗО был подвергнут уголовными „патриотами“ таким пыткам, что спасая в буквальном смысле свою жизнь, признал все, что ему предъявило обвинение. Урки не оставили его и после приговора — пообещали, что на зоне он не проживет и месяца. Он приговорен. И это не шутки. Рафаэль будет убит. Его пример станет показательным для всех иностранных добровольцев, остающихся в рядах ополченцев Донбасса. Так решено. Шанс был один — обмен. Рафаэля, как и всех остальных, провели через процедуру „юридической очистки“. Украина готова была их отдать, но контрагент не проявил настойчивости и всех россиян вернули в застенок. А Рафаэль „завис“ на свободе. Дело в том, что его адвокат Валентин Рыбин, вошедший в дело уже после вынесения решения первой инстанцией, добился отмены приговора в апелляционной инстанции. Дело было направлено на повторное рассмотрение. Рафаэлю не стали менять меру пресечения и он остался фактически на улице. Некоторое время он обретался в одном из Киевских хостелов, но был вынужден уйти, заметив пристальное к себе внимание со стороны постояльцев. Так он оказался в монастыре УПЦ МП, где нашел приют и кров. Читайте также: Воевавший за ДНР бразилец живет в киевском монастыре Все это время его защитник не терял с ним связь. Было принято решение не светиться в прессе, поскольку про него подзабыли, а радикалы из С-14 не знали, где бразилец. Ждали „окошка“ — краткого периода времени, когда ограничение в передвижении закончится, а новый процесс еще не начнется. Прокуратура по непонятной причине молчала, будто показывая, что не будет возражать, если Рафаэль исчезнет с глаз долой. Дело встало за Бразильским посольством. Адвокат обратился к консулу за содействием в оформлении Рафаэлю временного паспорта. Адвокат был готов оплатить билет на самолет из личных средств, но нужен паспорт! Консул выслушал и отказал. Консул Бразилии не хочет осложнять отношения со страной пребывания. Кроме того в МИД Бразилии никого судьба антифашиста не интересует. Капкан снова захлопнулся. Читайте также: В Киеве неонацисты схватили бразильца Лусварги, воевавшего за ДНР (ФОТО, ВИДЕО) Новый процесс будет проходить в Павлограде. Рафаэля снова закроют в СИЗО — его не оставят на воле, ведь ему негде жить в этом городке. Но это также означает, что он станет недоступен для радикалов. А тут, черт его знает, — вот возьмет суд и оправдает бразильца! И вот один „свидомый товарисчь“ из местных сотрудников бразильского посольства, присутствовавший при общении адвоката с консулом по долгу службы, сообщает корреспонденту радио „Свобода“ в Киеве о месте нахождения опасного боевика и террориста, по недосмотру властей гуляющего по столице вильной краины! Вы знаете эту американскую „Свободу“ — это они с восторгом описывали подвиги террористов Хаттаба в Чечне, уважительно величая их „повстанцами“. Писака бросился выполнять заказ, и вот теперь о том, где находится Лусварги, знают все! И главное — радикалы из С-14, давно имеющие виды на бразильца. Да еще бонус — монастырь-то „маскальский“! Сплошная зрада! Вангую — скоро мы услышим о громкой акции „патриотов“. Спасти Рафаэля может только широкий общественный резонанс. Желательно — международный. И особенно — выставить бы на солнышко роль бразильского посольства, которое не интересует судьба своего гражданина». Читайте также: 44 артбригада ВСУ покинула Донбасс в полном составе вместе со всей техникой (+ФОТО, ВИДЕО)

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Как в Киеве закон соблюдали

Бразильская история

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Участились случаи задержания украинцев-нелегалов в Китае

В последнее время участились случаи задержания правоохранительными органами Китая граждан Украины в связи с нарушением ими правил трудоустройства на территории Китайской Народной Республики, в связи с чем МИД предупредил украинцев, что работать без визы «Z» в Китае запрещено. Об этом сообщает консульская служба МИД. «Согласно законодательству КНР, трудоустройство или работа в любой форме без наличия рабочей визы типа „Z“ запрещается, а документы, необходимые для оформления указанного типа визы оформляются исключительно по месту нахождения работодателя», — говорится в сообщении. МИД отмечает, что к иностранцам, которые нелегально работают в Китае, как правило, применялись меры административного воздействия в виде задержания полицией на срок до 30 суток (срок административного ареста может быть продлен до 60 суток), штрафа на сумму до 5000 юаней (свыше 800 долларов), депортации из Китая с запретом въезда в страну сроком от одного до пяти лет (в отдельных случаях — до десяти лет). Читайте также: Порошенко достал США: ультиматум Вашингтона и взрывы на складах ВСУ

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И мы сможем

На границе с Крымом повесили плакаты в честь "великого похода" полковника Болбочана на Крым.Фабула там простая и прекрасная – забежали вместе с немцами в Крым, попытались похватать то, что плохо лежало, получили по рукам, потом убежали, а потом и УНР развалилась.Стоит отметить, что сам полковник Болбочан, будучи бывшим офицером Русской Императорской Армии уже на следующий год был расстрелян за заговор против УНР.В этот раз забежали в Крым на 23 года, но драпать уже традиционно пришлось. Конец этой Украины надо понимать будет тот же.Вы сможете!

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