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Видеоблог: «Они учились за Родину!»

15:54. 4 мая 2018 Просмотров - 7 Нет комментариев Опубликовал:

Что необходимо для становления Человека?

Данный фильм повествует о двух подходах в системе образования, о политических аспектах её реформ, об истории и причинах появления личностей масштаба Александра Сергеевича Пушкина. Часть фильма посвящена применению в современной школе изобретению 18 столетия – конторок, введению которых сопротивляются чиновники, а также уникальному педагогическому опыту Царскосельского Лицея. Для становления Человека необходимо дать ему методологию познания и творчества, научить мыслить, искать и анализировать информацию, а само изменение системы образования невозможно без смены концепции, по которой живет современное общество, считают герои фильма.

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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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