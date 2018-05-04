Видеоблог: «Они учились за Родину!»

Концептуал СМИ Что необходимо для становления Человека?

Данный фильм повествует о двух подходах в системе образования, о политических аспектах её реформ, об истории и причинах появления личностей масштаба Александра Сергеевича Пушкина. Часть фильма посвящена применению в современной школе изобретению 18 столетия – конторок, введению которых сопротивляются чиновники, а также уникальному педагогическому опыту Царскосельского Лицея. Для становления Человека необходимо дать ему методологию познания и творчества, научить мыслить, искать и анализировать информацию, а само изменение системы образования невозможно без смены концепции, по которой живет современное общество, считают герои фильма.

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Школа Базарного

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