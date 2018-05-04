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Тонкий шлейф «Артека» с ноткой ностальгии

16:57. 4 мая 2018 Просмотров - 79 Нет комментариев Опубликовал:

 

Какой запах ассоциируется у детей с «Артеком»? Такой вопрос не в первый раз задают артековцам специалисты психологической службы детского центра.

Директор по развитию Алуштинского эфирно-масличного совхоза-завода Елена Грищенко провела для артековцев четвертой смены дегустацию цветочных ароматов и композиций, на которой мальчикам предстояло определиться с «мужским» ароматом, а девочкам – с «женским».

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Воспитанники лагеря поделились мыслями о том, каков он, запах детства и приключений. «Было довольно сложно сделать выбор, мне кажется, это может быть роза или лаванда, рассказывает  Ксения Кувшинчикова из Тулы. – Лаванда успокаивает и дарит ощущение гармонии с природой, а тонкий, нежный аромат розы очень романтичен». Данила Логачев решил пофантазировать по поводу выхода фирменного парфюма на мировой рынок. «Мне кажется, если в продаже появится линейка продуктов с запахом «Артека», она будет пользоваться спросом не только у детей. Многим взрослым это напомнит о детстве, создаст ощущение приятной ностальгии».

Кирилл Зайкин  из Тульской области приехал в международный детский центр впервые. Еще одним приятным открытием для него было увидеть настоящие кусты ароматного розмарина в период цветения. «Спустя несколько дней я узнал от вожатых, что розмарин в изобилии растет в «Артеке», а апрель – как раз пора его цветения. Я улавливаю этот аромат каждый день, и он кажется мне самым приятным. Поэтому я отдал свой голос за него», – говорит артековец.

В этот день ребята из лагеря «Морской» узнали немало любопытных фактов о парфюмерии. В частности, специалист рассказала воспитанникам о технологии получения эфирных масел. Оказывается, для того чтобы извлечь всего 800 граммов розового масла, потребуется целая тонна лепестков розы. Кстати, год назад артековцы собрали ровно половину этого объема на полях Алуштинского эфирно-масличного совхоза-завода. Самые активные ребята получили в подарок баночки с розовым вареньем.  

Результаты проводимых ранее исследований показали, что среди ароматов, которые напоминают детям о лагере, лидируют запахи лавра, кедра, кипариса, крымских цветов и трав. Немало артековцев проголосовало за запах моря и даже за аромат сладостей на анимации. Это неудивительно, ведь столовую «Артека» трудно забыть.

Изобилие шведского стола, разнообразие основных блюд и лакомств, ассорти из свежих ароматных фруктов,  а еще этот сногсшибательный запах венских вафель и фирменных блинчиков, которые повара готовят прямо на глазах у детей. Выход у артековцев только один, и довольно-таки приятный – пойти на запах и занять очередь за порцией горячего и аппетитного десерта.

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После окончания подсчета голосов выяснилось, что большинство мальчиков ассоциируют «Артек» с растением, которое занимает одно из лидирующих мест в ароматерапии – розмарином. В категории «женских» ароматов,  напоминающих «Артек», победила роза. Вот уже несколько последних смен с ней связана новая традиция – дарить этот цветок всем девочкам на прощальном вечере в память о сказочно проведенном времени в «Артеке».



 

Метки: парфюмерия
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