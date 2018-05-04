Сводки от ополчения Новороссии 04 мая 2018
- 07:35 Перспективы наступления ВСУ на Донбасс (ВИДЕО).
- 07:00 ЛНР восстановила Т-34, поврежденный при обстреле ВСУ парадной техники.
- 03:30 Воевавший за ДНР бразилец живет в киевском монастыре.
- 01:56 Легкая бронетехника ВСУ на Донбассе.
- Вчера 23:56 Житель Донбасса: Украина творит геноцид на Донбассе.
Перспективы наступления ВСУ на Донбасс (ВИДЕО)
Донецкий блогер Денис Селезнёв в своём новом ролике рассматривает и анализирует перспективы наступления ВСУ на республики Донбасса.
Проделав большую работу и собрав данные об имеющейся в наличии у Киева лёгкой бронетехнике, Денис анализирует перспективы наступления, которое будет опираться на имеющийся у ВСУ парк лёгкой бронетехники.
На первый взгляд, может показаться, что ролик посвящён мастерству украинских сварщиков и модельному ряду сушилок для шаровар, но каждый сделает свои выводы после просмотра, и стоит помнить, что само количество бронетехники у ВСУ немалое, даже несмотря на существенный некомплект.
Этот ролик является продолжением недавно поднятой Денисом темы перспектив нового витка войны на Донбассе (см. видео 2).
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ЛНР восстановила Т-34, поврежденный при обстреле ВСУ парадной техники
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Воевавший за ДНР бразилец живет в киевском монастыре
Гражданин Бразилии Рафаэль Лусварги, который был осужден украинским судом за участие в боевых действиях на стороне ДНР, оказался на свободе и сейчас живет в Свято-Покровском Голосеевском монастыре УПЦ (МП). Об этом сообщают украинские СМИ.
33-летний Рафаэль Лусварги приехал на Донбасс в начале осени 2014 года. До этого он несколько лет служил во французском Иностранном легионе, а также был работником полиции в Бразилии. За более чем год своего пребывания на Донбассе Лусварги успел сменить несколько подразделений. Осенью 2015 году он уехал из Донбасса.
Однако через год, 6 октября 2016 года, Лусварги задержали в аэропорту Борисполь сотрудники СБУ.
Лусварги был осужден уже в январе 2017 года на 13 лет тюрьмы. Однако в августе 2017 года приговор отменили и назначили рассмотрение дела. Одна из причин — нарушение подсудности. Бразильцу продлили меру пресечения, и Лусварги остался под стражей в Киевском следственном изоляторе. Там он начал интересоваться православием, потому оказался в монастыре и размышляет над тем, чтобы стать монахом.
Представитель монастыря, назвавшийся отцом Самсоном сообщил, что является ответственным за пребывание здесь Лусварги, подтвердил, что они знают об обвинении относительно бразильца, однако заверил: у того с собой есть документы, подтверждающие законность его пребывания на свободе.
Оказалось, что меру пресечения Лусварги действительно изменили. В конце года иностранца выпустили под личное обязательство, по которому он не мог покидать пределы Киева, должен сообщать суду об изменении своего места жительства, а также появляться в суд по первому требованию.
Как рассказал прокурор Игорь Вовк, Лусварги выпустили из СИЗО в связи с обменом. Однако обмен не состоялся, но и после этого бразилец не вернулся за решетку.
«Более того, когда в середине февраля срок действия его пресечения закончился, новый относительно него уже не выбрали. Таким образом бразилец через год после приговора в 13 лет лишения свободы за создание террористической организации — получил полную свободу передвижения по Украине», — рассказал адвокат обвиняемого Валентин Рыбин.
То, что ограничений нет и он может свободно передвигаться по Киеву, подтвердил и сам Лусварги:
«Я был в Красном кресте два или три дня назад. Мой духовный отец мне позволил… Два дня назад я гулял в Киеве».
Лусварги не против вернуться на Донбасс, но признается, что больше всего хотел бы обратно в Бразилию.
Однако, несмотря на свободу передвижения на Украине, за границу бразилец попасть не может. После окончания меры пресечения он так и не получил обратно свой паспорт.
«Еще когда меня освободили, мое посольство не знало, что делать. Технически я могу получить все документы. И технически я могу ходить куда хочу. Но украинское государство ничего не отвечает моему посольству: можно дать паспорт или нельзя? Можно идти или нельзя?», — жалуется Лусварги.
Прокурор Игорь Вовк затруднился ответить на вопрос, почему Лусварги остается без документов, несмотря на то, что к нему не применена никакая мера пресечения.
Пока же достоверно известно, что неожиданная свобода бразильца на Украине продлится как минимум до следующего судебного заседания, которое назначено на 6 июня.
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Легкая бронетехника ВСУ на Донбассе
Обзор легкой бронетехники ВСУ на Донбассе от Дениса Селезнева.
Весьма разношерстный зоопарк от достаточно неплохих машин до откровенного хлама.
Впрочем. несмотря на разнообразные шушпанцеры и антиквариат, само кол-во легкой бронетехники у ВСУ достаточно весомое, даже несмотря на имеющийся существенный некомплект.
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Житель Донбасса: Украина творит геноцид на Донбассе
К оглавлению | Источник: www.youtube.com