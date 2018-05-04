Страна, которой не было. Особенности украинской политической географии

Источник: topwar.ru

История знает два периода «украинской независимости». Первый – после распада Российской империи, в годы Гражданской войны и тотального политического хаоса, а второй – после распада Советского Союза.



Оба периода связаны с войнами и трагедиями, с «внешним управлением» и тотальным экономическим кризисом. Но современный киевский режим нуждается в политических мифах, которые бы подкрепляли проект «Украина», содействовали бы конструированию украинской политической идентичности как антипода идентичности российской.

Один из краеугольных столпов господствующей на Украине идеологии – миф о древности украинской цивилизации. Да, именно так, украинцев выделяют не просто в отдельный народ, а в целую цивилизацию, которая по своей древности может спокойно конкурировать со строителями египетских пирамид или вавилонских зиккуратов. Приписывание лишних тысячелетий своим народам – очень распространенное на постсоветском пространстве явление. Оно типично для небольших или играющих второстепенную роль в мировой политике и культуре народов, которым хочется потешить так национальное самосознание. Когда не ясно будущее и нечем похвастать в настоящем, остается вспоминать великое прошлое. Или придумать его, если его не было.

Проект «Украина» появился чуть более столетия назад по инициативе военно-политических кругов Австро-Венгрии. В Вене очень боялись усиления Российской империи, а главное – распространения влияния Санкт-Петербурга на славянский мир Восточной и Южной Европы. Империя Габсбургов в значительной части состояла из славянских – польских, чешских, словацких, хорватских, словенских, сербских, русинских земель. Естественно, что австро-венгерское руководство было обеспокоено растущим самосознанием славян, панславистскими настроениями, перекликавшимися с симпатией к Российской империи. Поэтому одной из главных задач Австро-Венгрии на долгие годы стало идеологическое противостояние России в борьбе за умы славян Восточной Европы. Конструирование украинской идентичности играло в этой идеологической борьбе далеко не самую последнюю роль. Австро-венгерское руководство рассчитывало, что создав украинскую нацию, оно сможет расколоть русское население Малороссии и, тем самым, посеять смуту на западных границах Российской империи.

Как известно, ключевую роль в разработке проекта «Украина» сыграл профессор Михаил Грушевский – уникальный человек, который умудрился получить образование и работать в Российской империи, верой и правдой послужить интересам Австро-Венгрии, затем побывать председателем Украинской Центральной рады и академиком Академии наук СССР. Уже этот беглый обзор жизненного пути Грушевского показывает, что он был не только и не столько ученым, сколько идеологическим и политическим авантюристом, способным очень оперативно и незаметно для окружающих поворачиваться туда, куда дует ветер перемен. Грушевского, кстати, даже не расстреляли в годы сталинских репрессий – он успел умереть естественной смертью в 1934 году, в статусе советского академика. Незадолго до смерти Грушевского, правда, арестовали, но вскоре освободили, а вот всех его коллег и учеников тогда же репрессировали. Не правда ли странное совпадение?

В конце XIX века в Австро-Венгрии приняли решение создать из местного русского населения, проживавшего в Галичине и Закарпатье, новый народ – рутенов или русинов. Это было не так просто, поскольку русское население тяготело к России, исповедовало православие и не очень доверяло австрийскому правительству. Поэтому австро-венгры начали с того, что просто подкупили часть русской интеллигенции. Оказался среди подкупленных и Грушевский.

В 1890 году Михаил Грушевский окончил историко-филологический факультет Киевского университета, получив золотую медаль за работу «Очерк истории Киевской земли от смерти Ярослава до конца XIV в.». В 1894 году он защитил магистерскую диссертацию «Барское староство. Исторические очерки», и в том же году, 28-ми лет от роду, получил приглашение в Львовский университет – австро-венгерское правительство любезно предоставляло Михаилу Грушевскому университетскую кафедру и солидное жалованье. Кафедра всеобщей истории со специальным обзором истории восточной Европы, которую возглавил Грушевский, была открыта специально «под него» и создавалась с одной единственной целью – для псевдонаучного обоснования инаковости славянского населения юго-западных окраин Российской империи, подчеркивания их отдельной от России истории и необходимости особого политического пути. Молодой историк, ещё вчера получавший награды в российском Киевском университете, благополучно «переобулся» и упоенно занялся конструированием нового народа – украинцев. Кстати, именно Грушевский стал автором и самого слова «Украина», которым должны были обозначать теперь юго-западную часть Российской империи.

Российская контрразведка доносила, что австро-венгерские спецслужбы снабжают Михаила Грушевского щедрым финансовым вознаграждением, которое он тратит как на личные нужды, так и на создание и деятельность украинских национал-демократических организаций. Примечательно, что в начале ХХ века профессор Львовского университета Грушевский, будучи австрийским подданным, начинает постоянно наведываться в Российскую империю – в города Малороссии. Очевидно, что его главной задачей становится создание в малороссийских городах антироссийских националистических организаций. Не повлияло на визиты Грушевского и начало Первой мировой войны, в которой Австро-Венгрия выступила в союзе с Германией против России.

Во время очередного визита в Киев в 1914 году Михаил Грушевский был арестован. Его сослали в Симбирск, затем в Казань, но Грушевскому удалось расположить к себе либерально настроенную часть российской элиты, которая просила за него и, в конце концов, Грушевскому разрешили жить в Москве. Пока русские солдаты сражались против австро-венгерских войск, в «белокаменной» жил и прекрасно себя чувствовал австрийский подданный Михаил Грушевский, который ещё и несколько пропагандистских произведений успел написать. Когда в России произошла Февральская революция, Грушевский уехал в Киев, где ещё 4 (17) марта 1917 года было объявлено о создании Центральной рады Украины, а 7 (20) марта её председателем заочно был избран Михаил Грушевский. 14 (27) марта Михаил Грушевский, вернувшись из Москвы, сразу же включился в работу Центральной рады.

Здесь мы переходим к одному из самых интересных аспектов истории проекта «Украины» — картографическому. Проект «Украина» начал разрабатываться в Австро-Венгрии за несколько десятилетий до Февральской революции, но четких границ «Украины» никто обозначить не мог. Поскольку Галиция и Закарпатье входили в состав Австро-Венгрии, естественно ни о каком украинском государстве на этих территориях речь идти и не могла. Поэтому под Украиной понимали исключительно земли Малороссии. Грушевский и Центральная рада потребовали передать под автономное управление территории бывших Киевской, Черниговской, Подольской, Волынской и Полтавской губерний Российской империи, то есть – собственно Малороссию. Эта территория с трех сторон была окружена землями Российской империи, поэтому, как казалось, не представляла для России серьезной угрозы. Однако, затем аппетиты Центральной рады стали стремительно расти. Так, раздались голоса в поддержку украинизации Черноморского флота и даже части кораблей Балтийского флота, получила популярность идея создания украинской национальной армии. Затем Центральная рада стала требовать распространения автономии на Слобожанщину, Новороссию и Кубань.

28 июня (11 июля) 1917 года в Киев прибыла делегация Временного правительства России во главе с Александром Керенским и Ираклием Церетели. Было подписано соглашение, составленное на основе взаимных уступок. Рада отказывалась от претензий на Новороссию, Слобожанщину и Кубань, а Временное правительство признавало раду верховной властью на Украине и соглашалось с автономией Украины. Это был достаточно опрометчивый шаг со стороны Временного правительства, развязавший руки украинским националистам в дальнейшем. Когда 25 октября (7 ноября) 1917 года в Петрограде произошла Октябрьская революция, Центральная рада среагировала на это событие очень оперативно. Уже 29 октября (11 ноября) 1917 года Генеральный секретариат Центральной рады распространил свою власть не только на территорию украинской (малороссийской) автономии, но и на Холмскую губернию, губернии Новороссии (Харьковская, Херсонская и Екатеринославская губернии), часть Таврической губернии, Курской и Воронежской губерний.

Так открыто обозначились претензии идеологов и практиков «украинства» не только на малороссийские земли, но и на все сопредельные земли Юго-Западной России. Казалось бы, какое отношение имеет Малороссия к Новороссии? Земли Новороссии были освоены Российской империей и вошли в ее состав в результате побед над Крымским ханством и Османской Турцией. Помимо малороссов, в Новороссии были компактно расселены великороссы, греки, сербы, валахи, арнауты, болгары, немцы и представители многих других народов. Без России земли Новороссии так и оставались бы в составе Крымского ханства. Тоже самое относилось и к Таврической губернии. Что касается Холмской губернии, то она вошла в состав Российской империи в результате раздела Речи Посполитой. То есть, опять же, вхождение губернии в состав российского государства не имело никакого отношения к гипотетической «прото-Украине».

Фактически Центральная рада в 1917—1918 гг. выполнила полностью предательскую роль по отношению к России, воспользовавшись политическим кризисом и войной. Именно на эту роль и готовили украинских националистов их австро-венгерские и германские хозяева. Не зря начальник штаба командующего Восточным фронтом генерал-майор Макс Гофман в 1919 году заявил, что именно он создал Украину для того, чтобы иметь возможность заключения мира хотя бы с частью России. И это действительно было так. Проект «Украина», зародившийся в Австро-Венгрии и затем горячо поддержанный Германией, создавался именно для развала российского государства и отсечения благодатных и важных в стратегическом отношении юго-западных земель.

В Вене и Берлине мечтали о плодородных землях Малороссии, черноморском побережье, тех ресурсах и богатствах, которые стали бы доступными в случае либо оккупации юго-западной части России, либо подчинения её своим интересам через создание марионеточного правительства. Еще перед Первой мировой войной во Львове – этой цитадели проекта «Украина» — была опубликована «Коротка географія Україны» Степана Рудницкого. В ней приводился обширный перечень «украинских» земель, которым могут позавидовать даже современные теоретики «украинства». К Украине Рудницкий относил Малороссию, Новороссию, Крым, Слобожанщину, Кубань, Приазовье и даже западное побережье Каспийского моря. В немецком генеральном штабе украинскую территорию расширили до Поволжья и включили в нее даже Оренбург с окрестностями и Кавказ.

Однако в действительности немецкому командованию независимая Украина была не нужна. Под контролем немецких оккупационных войск была создана Украинская держава Павла Скоропадского, которой даже создали свою «армию» — дивизии сечевых стрельцов. При этом немецкие и австро-венгерские войска заняли большую часть территории современной Украины. «Самостийное» правительство с оккупацией и ограблением собственных земель согласилось без всякого сопротивления. Однако, 4 ноября 1918 года в Германии произошла революция. Кайзер Вильгельм бежал, а 14 декабря 1918 года бежал с территории Украины и сам гетман Павел Скоропадский. Впрочем, вакантным место правителя Украины было недолго. Вскоре УНР возглавил Симон Петлюра, который и привел первую серию проекта «Украина» к ее логическому завершению – полному прекращению существования. О проекте «Украина» вспомнили лишь спустя два с небольшим десятилетия – во время Великой Отечественной войны, когда гитлеровское командование вновь подняло на щит идею создания Украины в составе собственно украинских, донских и кубанских земель.

Сегодня ленинская национальная политика вызывает множество нареканий. Возможно, в условиях Гражданской войны обещание сохранения национальных автономий и имело определенный смысл, особенно там, где действительно чувствовались настоящие национальные отличия (Кавказ, Средняя Азия), но сохранение Украины в виде союзной республики, да еще постоянно подпитываемой новыми территориями (при Ленине – Донбасс, при Сталине – Закарпатье, Буковина и часть Бессарабии, при Хрущеве – Крым), было большой политической ошибкой.

Автор: Илья Полонский

Источник: nstarikov.ru