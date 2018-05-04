Открытым текстом 04.05.2018

Армения всё больше напоминает Киев начала четырнадцатого года. Вождь местного цветного бунта Пашинян призвал своих сторонников перекрыть все дороги в стране. В том числе и в единственный аэропорт. Протестующие действуют всё жёстче. Захвачены здания администраций городов Гюмри и Маралик. В лучших традициях Майдана толпа предложила мэрам ультиматум: или «присоединение к народу», или заявление об отставке. Демократия в действии: анархия — мать порядка.

1 мая парламент не избрал в премьеры вожака уличных беспорядков Пашиняна. За него проголосовали сорок пять депутатов из ста пяти. Большинство — пятьдесят восемь депутатов от республиканской партии и ещё двое из других фракций — отвергло кандидата. После голосования Пашинян призвал к сплошной блокаде дорог и полному неповиновению.

За сутки до голосования Пашинян открытым текстом сказал: либо премьером станет кандидат от народа — то есть сам Пашинян, либо премьера у страны не будет вовсе. Сотни тысяч окрылённых эйфорией от слова «свобода» почему-то уверовали, что смена фамилии премьера тут же изменит в их жизни всё и превратит её в сказку. Они ввергли страну в разорение, хаос, ад только затем, чтобы Пашинян получил кресло, такое желанное и такое недоступное ему, представителю ничтожного во всех смыслах меньшинства, ещё несколько месяцев назад. Он хочет власти, и он до неё дорвётся.

2 мая представители парламентского большинства из республиканской партии заявили, что поддержат Пашиняна на следующем голосовании — восьмого мая.

Ещё Карл Хайнрихович Маркс предостерёг: «Нации, как и женщине, не прощается минута оплошности, когда первый встречный авантюрист может совершить над ней насилие». От победы Пашиняна выиграют его спонсоры, он сам, щедро обещающие поддержку англосаксы, не смирившийся с потерей Карабаха Азербайджан. Единственный проигравший — народ Армении. В том числе и те самые, что сейчас лишают свою родину будущего. В страшной и, увы, хорошо просчитанной политтехнологами почти наркотической эйфории.

Цветные бунты вырывают народы из привычных связей и отдают на милость внешнего спонсора. Блок из трёх партий, включая «Гражданский договор» Пашиняна, имеет в парламенте Армении девять депутатов. Из ста пяти! Он называется «Елк», то есть «Выход», потому что Пашинян и его подельники предлагают выйти из всех союзов с русскими. А недавно он открытым текстом призвал отдать Азербайджану приграничье Карабаха ради дружбы с Европейским союзом и Соединёнными Государствами Америки.

Всё как в Грузии в 2003-м, как на Украине в 2004-м и 2014-м. Те же лозунги, настроения и, боюсь, те же последствия. Не зря первой захвачена мэрия города Гюмри, где располагается российская воинская часть. Причём это не первая попытка оторвать Армению от союза с нами.

Три года назад на улицы Еревана вышло несколько тысяч протестующих против повышения тарифов на электроэнергию на семнадцать процентов. Спровоцировала «энергомайдан» американская компания, но вместо неё протестующие обвинили во всём российского поставщика.

Сегодня схема та же. И участие СГА прослеживается даже в изменившемся за пару месяцев имидже Пашиняна. Ползучий государственный переворот по методичке покойного Шарпа.

В числе магистралей, перекрытых соучастниками массовых беспорядков, наказывающих свою страну за неизбрание премьером Пашиняна, есть и межгосударственные — в Иран и Грузию.

Открытым текстом напоминаю: Армения — наш ближайший форпост на границе с Ираном.

Внимание, вопрос!

Есть ли связь между новыми антииранскими заявлениями Франции, СГА, Израиля, новыми санкциями против Тегерана — и внезапно проснувшейся армянской демократией? Неужели один из самых хитрых народов мира не смог прочертить прямую линию между этими событиями?

Открытым текстом предположу: если Пашиняна запинают в премьерское кресло — очень скоро он потребует убрать из Армении военную базу Российской Федерации. А на её месте сразу появится база Соединённых Государств Америки.

У Ирана с Арменией общая граница. До Тегерана ракетам лететь несколько минут. Западу с союзниками очень не по нутру укрепление Ирана. А для нас совместные с Тегераном победы в Сирии — мощнейшее укрепление державы. Думаете, англосаксы с этим согласятся?

Четвертая годовщина Одесской Хатыни вновь напомнила: террористы, захватившие большую часть Украины 22 февраля 2014 года, все еще делают вид, что не могут расследовать подробно документированное массовое убийство. Потому что убийцы — их подельники.

На Украине все чаще призывают объявить 2 мая праздником независимости. В честь подавления русской весны. В интернете объявлена акция «Одесса гриль фест»: бесчисленные человеконенавистнические сообщения, включая поздравления с «днем горящей ваты».

Глава общественного движения «Союз матерей Украины», полковник милиции в отставке Галина Михайловна Запорожцева сообщила, что ее «поздравляют» с самого утра: «Получила поздравления с годовщиной второго мая. Пишет Костянтин Степовий: А непогано вата шкварчала».

В одесском Доме профсоюзов нацисты заживо сожгли, задушили дымом, забили до смерти сорок восемь человек. Это неплохо шкворчавшая вата? Открытым текстом спрашиваю: это европейский путь Украины? С такими разруливать донбасский конфликт? Им мы, по идее наших либероидов, должны вернуть Крым с извинениями? Специалисты, изучившие показания выживших и видеоотчеты убийц, открытым текстом указали: люди погибли в основном не в огне, а в нацистской засаде — убитых поджигали, чтобы скрыть следы насилия. Тогда террористы еще не были уверены, что на массовое убийство закроют глаза. Сегодня это повод выпить за «неньку незалежну Україну». Под судом — те, кого четыре года назад не добили.

Государственная пограничная служба Украины сообщила, что не впустила в республику граждан Италии, Чехии, Российской Федерации, намеренных описать в прессе, как Одесса отмечает годовщину массового убийства. По словам пограничников, эти люди неправдоподобно освещали недавние события на Украине.

Открытым текстом скажу: по части цензуры лозунг «Україна — це Європа» точен — в Европе свободу слова тоже плавно заменяют свободой клеветы. Ни одна из стран ЕС не возмутилась ни запрету работы журналистов, ни пляске на трупах. Ни слова соболезнования погибшим в Одессе четыре года назад. С праздником «украинской свободы» вас, господа европейцы. Склизким от крови, пахнущим горящей человеческой плотью. Приятного аппетита, каннибалы.

Источник — http://ren.tv/

Источник: vassermans.ru