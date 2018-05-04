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Обездвиженность – болезнь цивилизации

16:51. 4 мая 2018 Просмотров - 98 Нет комментариев Опубликовал:

Общая угроза космонавту и школьнику!

Почему движение – универсальный закон мироздания? Как это связано с  человеком? Что является первопричиной стойкого роста «болезней цивилизации»? Почему «молодеют» болезни? Что общего между космическим полётом и системой образования? Почему «Встань и ходи!» является обязательным условием раскрепощения видовых генетических программ физической и духовной жизни подрастающих поколений? Что Россия может предложить мировому сообществу?  Невероятное об очевидном!

Ответы на эти вопросы – в фильме Валерия Берчуна «Обездвиженность – болезнь цивилизации».

Фильм был снят представителями ООД «Российский Союз за здоровое развитие детей» в рамках подготовки Международного симпозиума «Образование в целях гармоничного развития учащихся», проведённого Советом Федерации с участием Совета Европы в октябре 2010 года в Москве. Этот фильм на русском и английском языках был вручён участникам Симпозиума, показан на пленарном заседании 14 октября 2010 года и вызвал огромный интерес своей необычной трактовкой проблемы нарастающего нездоровья детей и подростков (а, следовательно, и взрослых) современной цивилизации. 

В фильме приняли участие ведущие специалисты России по самым распространенным патологиям: 

- академики Углов Ф.Г. (хирургия), Бокерия Л.А. (сердечно-сосудистая хирургия), Воробьев Г.И. (главный колопроктолог России),  Дмитриева Т.Б. (главный психиатр России), Казначеев В.П. (физиолог), Козловская И.Б. (физиолог, космическая медицина), Чазов Е.И. (кардиология), Чучалин А.Г. (главный пульманолог России,) профессора Базарный В.Ф. (основоположник здоровьеразвивающего направления в отечественном образовании), Бубновский С.М. (кинезитерапия), Кучма В.Р. (главный детский гигиенист России), Рошаль Л.М. (президент Национальной медицинской палаты), Ситель А.Б. (президент Ассоциации мануальных терапевтов России), ведущие травматологи, урологи, андрологи, энодокринологи Центрального института травматологии и ортопедии, Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии, Научного центра здоровья детей, Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии, Института медико-биологических проблем РАН;

- космонавт Севастьянов В.И., врач-космонавт Атьков О.Ю., Дроздов Н.Н. (телеведущий), народный артист России Куклачёв Ю.Д., член Совета Федерации Коробейников А.А., депутат Государственной Думы Смолин О.Н., научные сотрудники Московского зоопарка, Терского конного завода, музея истории Петербурга, Царскосельского музея-лицея.

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Валерий Берчун

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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