О правовом безпределе в России!

Увы, друзья, в России творится правовой безпредел: впервые за всю историю современной России правоохранительные и судебные органы пытаются упрятать в тюрьму гражданина и человека, который посмел усомнится (!) в том, что в годы Второй мировой войны нацисты умертвили ровно 6.000.000 евреев!!!

Этот смелый гражданин и человек, на голову которого хотят опустить карающий топор правосудия, — мой знакомый Роман Юшков из Перми, работавший до последнего времени преподавателем в Пермском университете, пока его оттуда не уволили.

И вот сегодня я читаю в СМИ по его поводу:

"В России предъявлено первое уголовное обвинение в связи с отрицанием холокоста"

03.05.2018

"Следственный комитет предъявил обвинение пермскому публицисту и университетскому преподавателю Роману Юшкову, теперь официально обвиняемому в сомнениях касательно 6 миллионов жертв холокоста евреев во время Второй Мировой войны. Следствие считает, что «своими действиями Юшков Р.А. совершил реабилитацию нацизма, то есть отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, совершённые публично, то есть преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 354.1 УК РФ». Помимо этого Юшков обвиняется за эту же публикацию в возбуждении ненависти либо вражды по ч.1 ст. 282. С публициста взята подписка о невыезде. Следственный отдел по Ленинскому району Перми СУ СК РФ по Пермскому краю в результате расследования установил, что «у Юшкова возник преступный умысел, направленный на публичное распространение широкому кругу лиц через сеть Интернет текстовых материалов, содержащих отрицание факта уничтожения шести миллионов евреев нацистским правительством...». Источник.

Просто чудовищная логика у нашего правосудия! Если ты сомневаешься, что в годы Второй мировой войны погибло евреев 6.000.000 душ, то ты, значит, тем самым реабилитируешь нацизм!!! А терминология то какая! Инквизиторы бы позавидовали! "У Юшкова возник преступный умысел..."

Ах как хочется выдать здесь крепкое матерное слово в адрес наших правоохранителей, но я вынужден сдержать себя, потому как очень хочется, чтобы этот материал прочло как можно больше людей самого разного возраста...

По поводу утверждения, что Роман Юшков якобы "отрицает факты, установленные приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, совершённые публично, то есть преступление, предусмотренное ч.1 ст. 354.1 УК РФ".

Рассмотрим саму статью Уголовного Кодекса, по которой Роману Юшкову уже вынесено обвинение: "Статья 354.1. Реабилитация нацизма". (Введена Федеральным законом от 05.05.2014 N 128-ФЗ).

"Часть 1. Отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, одобрение преступлений, установленных указанным приговором, а равно распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, совершенные публично, - наказываются штрафом в размере до трёхсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок."

Внимание вопрос: а был ли в ходе Международного военного трибунала установлен факт уничтожения нацистами 6 миллионов евреев?

Внимание ответ: а можно ли считать фактом, да ещё "установленным приговором Международного трибунала", вот эти включённые в протокол Нюрнбергского трибунала слова нациста Рудольфа Гесса (Rudolf Heß), который в свою очередь сослался на нацистского преступника, успевшего на тот момент сбежать от правосудия в Аргентину — Адольфа Эйхмана, чистокровного еврея: «Адольф Эйхман, которому Гитлер поручил проведение этой программы, подсчитал, что в результате проводившейся политики было убито шесть миллионов евреев, из которых четыре миллиона было убито в пунктах для истребления людей».

Как он мог сделать такой подсчёт?!

Эти слова Рудольфа Гесса не являются "установленным фактом", неопровержимо доказывающим гибель во время Второй мировой войны 6.000.000 евреев! Это всего лишь "слова Рудольфа Гесса", которые он озвучил во время заседания Международного трибунала, возможно, кстати, потому, что во время проведения дознания следователи попросили их озвучить. А почему нет?

Другие свидетельства, а тем более доказательства, указывающие на убийство нацистами "шести миллионов евреев" в тексте приговора Международного трибунала отсутствуют напрочь!

Что мы имеем в итоге?

Из справочной правовой литературы: "Совокупность юридических фактов, от установления которых зависит разрешение дела по существу, называется предметом доказывания. Термин «предмет доказывания» означает, что все входящие в него юридические факты должны быть в процессе доказаны, то есть они представляют собой то, что подлежит доказыванию. Их называют ещё искомыми фактами, так как суд должен эти факты установить, отыскать, для того чтобы разрешить дело."

Был ли в ходе Международного трибунала доказан факт убийства нацистами 6.000.000 евреев?

Нет, не был! Просто в длинный текст приговора Международного военного трибунала были включены слова Рудольфа Гесса: «Адольф Эйхман, которому Гитлер поручил проведение этой программы, подсчитал, что в результате проводившейся политики было убито шесть миллионов евреев, из которых четыре миллиона было убито в пунктах для истребления людей».

Поскольку истинность данного утверждения Рудольфа Гесса ни тогда, ни потом никто не потрудился доказать, то есть, привести искомые факты в нужном количестве и качестве, подтверждающие, что в таком то месте нацисты убили, к примеру, 2 миллиона евреев, в таком то месте нацисты убили, к примеру, 3 миллиона евреев, а в таком то месте нацисты убили, к примеру, 1 миллион евреев, поскольку такого не было сделано, то, с точки зрения уголовного права, свидетельские показания нациста Рудольфа Гесса являлись и являются до сих пор "юридически ничтожными".

Но вот что удивительно, (правда, так часто бывает там, где замешаны евреи), недоказанные слова Рудольфа Гесса стали вдруг в наше время "юридическим фактом"!!! Ну он же сказал такое про 6 миллионов евреев в ходе Нюрнбергского процесса! — говорит прокурор, ведущий дело Романа Юшкова. Это раз. И два: слова Гесса были внесены в протокол и в текст приговора Международного военного трибунала!

Таким образом, о чудо, недоказанный в 1945 году исторический факт сегодня стал вдруг "юридическим фактом"!

А что такое "юридический факт"?

Открываю "букварь юриста":

"Функции юридических фактов в уголовном праве"

"Система юридических фактов в уголовном законодательстве определяет основания возникновения, развития и прекращения уголовного правоотношения, взаимные юридические обязанности и субъективные права граждан в правоотношении. Вопросы, касающиеся юридических фактов в уголовном праве, затрагивались в уголовно-правовой литературе З.А. Астемировым, Я.М. Брайниным, Н.И. Загородниковым, В.И. Курляндским, Н.А. Огурцовым, А.И. Санталовым, В.Г. Смирновым, А.Н. Фистиным, В.И. Хмельницким, А.А. Пионтковским и другими исследователями. Особо следует отметить работу В.А. Григорьева, в которой автор попытался комплексно осветить проблему классификации юридических фактов в уголовном праве.

В зависимости от правовых последствий в уголовном праве юридические факты подразделяются на правообразующие, правоизменяющие, правоприостанавливающие, правовосстанавливающие и правопрекращающие.

Правообразующими юридическими фактами в уголовном праве считаются такие факты, с которыми нормы уголовного права связывают возникновение уголовного правоотношения.

С точки зрения П.Е. Недбайло и И.С. Ноя, юридический факт, порождающий уголовное правоотношение, - это факт совершения преступления и вынесение приговора, то есть сложный юридический состав. По мнению В.Г. Смирнова, юридическим фактом, порождающим «материальное уголовное правоотношение, является вступивший в законную силу приговор суда». А.И. Санталов полагает, что уголовное правоотношение порождает факт возбуждения уголовного дела. Большинство же исследователей считает преступление юридическим фактом, ведущим к возникновению уголовно-правового отношения. Автор данного исследования является сторонником последней точки зрения, хотя другие мнения по рассматриваемому вопросу тоже не безосновательны. При разграничении и различии материального и процессуального оснований существования уголовного правоотношения становится вполне очевидным, что уголовное правоотношение порождается преступлением. Последнее выступает в роли юридического факта .

Заметим, что правопорождающий юридический факт предопределяет возможность и порядок наступления юридических фактов другой функциональной направленности. Наличие или отсутствие правообразующего юридического факта устанавливается судом. Если наличие такого факта НЕ УСТАНОВЛЕНО, то, следовательно, признание возможности наступления других юридических фактов НЕДОПУСТИМО .

Правообразующие юридические факты могут существовать длительное время объективно, но так как данный факт не зафиксирован, уголовное правоотношение не обнаруживает себя во вне. После того как правообразующий юридический факт будет зафиксирован в установленном законом порядке, возникнет возможность и необходимость фиксации фактов другой функциональной направленности, которые появятся в будущем. Нередко в судебном заседании приходится прежде всего устанавливать правопорождающий факт, а затем уже выяснять наличие или отсутствие в данном конкретном правоотношении других фактов, возникших к этому моменту, и уже с учётом последних выносить приговор по рассматриваемому делу..."

Источник.

В нашем случае, в случае с Романом Юшковым, "правопорождающим фактом" стали включённые в текст приговора Международного военного трибунала голые, не подтверждённые должным образом слова Рудольфа Гесса: «Адольф Эйхман, которому Гитлер поручил проведение этой программы, подсчитал, что в результате проводившейся политики было убито шесть миллионов евреев, из которых четыре миллиона было убито в пунктах для истребления людей».

Это было сказано во время Нюрнбергского процесса над нацистскими преступниками в 1945 году. А в 1948 году главным пунктом истребления людей был назван лагерь "Освенцим" ("Аушвиц"), в котором был комендантом с 4 мая 1940 — по 9 ноября 1943 годы тот самый Рудольф Гесс, сказавший в ходе заседания Международного суда над нацистами про 6 миллионов убитых евреев.

Так вот, удивительное дело, и это, кстати, подлинный исторический факт (а с точки зрения права это ещё и "юридический факт"!), на мемориальной доске, установленной в 1948 году на территории "Освенцима" ("Аушвица") еврейскими организациями было написано, что "Четыре миллиона человек пострадали и умерли здесь от рук нацистских бандитов между 1940 и 1945 годами".

Правда и то, что эта памятная табличка о числе жертв концлагеря "Освенцим" ("Аушвиц") просуществовала недолго! В ту пору было живо ещё много очевидцев и участников войны, и благодаря им было доказано:

ЭТО ЛОЖЬ! В "ОСВЕНЦИМЕ" НЕ БЫЛО УМЕРЩВЛЕНО 4 МИЛЛИОНА ЧЕЛОВЕК!

Тогда политики и еврейские организации вынуждены были под давлением обстоятельств непреодолимой силы пойти на снижение числа жертв в Освенциме! Это невероятно, но это факт! И вот тому наглядное доказательство!

На новой памятной табличке, установленной в "Освенциме" ("Аушвице") была указана уже другая цифра: "...в этом месте нацистскими преступниками было убито около одного с половиной миллиона мужчин, женщин и детей, преимущественно евреев...".

Такая подмена статистики жертв нацизма является тоже "юридическим фактом", исторически неопровержимым!

Получается, что еврейские организации очень хотели подкрепить ложью бездоказательные слова Рудольфа Гесса об истреблении нацистами 6.000.000 евреев, и они пошли на наглый обман мирового сообщества! Потом, когда их уличили во лжи, они резко, аж на 2,5 миллиона уменьшили число жертв нацизма в "Освенциме" ("Аушвице")!

И что?

Несмотря на такой факт исторической лжи, который является бесспорным, и установленным, никто не имеет права сомневаться в правдивости утверждения, что в годы Второй мировой войны евреев было уничтожено ровно 6.000.000?!

"Единожды солгавши, кто тебе поверит?" (С) Козьма Прутков.

А если не единожды соврамши?

Давайте рассмотрим другой широко известный исторический факт, порождающий своим существованием у здравомыслящих людей очень большие сомнения в честности тех, кто заявляет об убийстве нацистами в 1939-1945 годах шести миллионов евреев.

В 1919 году в США американские евреи рассказывали западному миру страшные сказки про ХОЛОКОСТ 6 МИЛЛИОНОВ ЕВРЕЕВ ...на территории УКРАИНЫ! Да, да, на территории Украины, причём это было опубликовано в американских СМИ в 1919 году!

Аж семь раз в статье американского сенатора Мартина Глинна использованы как штамп слова "шесть миллионов" ("six millions"). И даже употреблено один раз слово HOLOCAUST — ХОЛОКОСТ. И это в 1919 году? Причём эта статья — достоверный исторический факт!

И после этого наглого еврейского вранья мы все обязаны под страхом уголовного наказания верить в "Холокост 6 миллионов евреев" в 1938-1945 годах?!

Да это идиотом надо быть, чтобы верить в чудовищно наглые сионистские выкрутасы! При том, что сионисты, как мы сегодня знаем, были сами причастны к геноциду евреев в годы Второй мировой войны по той простой причине, что практически всё руководство Германии того периода состояло, за незначительным исключением, из еврее же.

А что касается дел, происходивших на Украине в 1919 году, и причин, из-за которых евреи стали стенать о Холокосте своих соплеменников всего через 2 года после того, как сионистские агенты совершили в Российской империи государственный переворот, то в этой связи очень полезно сегодня вспомнить о заметке, опубликованной в том же 1919 году в газете "Киевлянин":

Сошлюсь на свою опубликованную в прошлом году статью "ПОЧЕМУ НИКТО НЕ ВСПОМИНАЕТ ПРО ХОЛОКОСТ 6 МИЛЛИОНОВ ЕВРЕЕВ, О КОТОРОМ ПИСАЛИ В 1919 ГОДУ?!"

Господа, сопоставьте даты! Статья Мартина Глинна в журнале "Американский еврей" была опубликована 31 октября 1919 года! А двумя неделями раньше, 8 октября 1919 года, в газете «Киевлянин» была опубликована статья очевидца государственного переворота в Российской империи Василия Витальевича Шульгина:

"ПЫТКА СТРАХОМ"

«По ночам на улицах Киева наступает средневековая жуть. Среди мёртвой тишины и безлюдья вдруг начинаются душе-раздирающие вопли. Это кричат жиды. Кричат от страха. В темноте улицы где-нибудь появится кучка пробирающихся людей со штыками, и, завидев их, огромные пятиэтажные, шестиэтажные дома начинают выть сверху до низу. Целые улицы, охваченные смертельным ужасом, кричат нечеловеческими голосами, дрожа за жизнь.

Жутко слышать эти голоса послереволюционной ночи. Конечно, страх этот преувеличен и приобретает с нашей точки зрения нелепые и унизительные формы. Но всё же это подлинный ужас, настоящая «пытка страхом», которой подвержено всё еврейское население.

Власть, поскольку это в её силах, борется за то, чтобы не допустить убийств и грабежей. Русское же население, прислушиваясь к этим ужасным воплям, исторгнутым «пыткою страхом», думает свою думу.

Оно думает о том, научатся ли в эти страшные ночи чему-нибудь евреи.

Поймут ли они, что значит разрушать государства, не ими созданные? Поймут ли они, что значит добывать равноправие какой угодно ценой? Поймут ли они, что значит по рецепту «великого учителя» Карла Маркса натравливать класс на класс? Поймут ли они, что такое в России осуществление принципа народовластия?

Поймут ли они, что им надо сделать сейчас?

Будут ли во всех еврейских синагогах всенародно прокляты все те евреи, которые приложили руку к смуте? Отречётся ли толща еврейского населения с той же страстностью, с какой она нападала на старый режим, от созидателей «нового»? Будет ли еврейство, бия себя в грудь и посыпая пеплом голову, всенародно каяться в том, что сыны Израиля приняли такое роковое участие в большевистском бесновании?..

Или же всё останется по-старому, и после страшных ночей, проведенных в смертельном ужасе, по-прежнему будет создаваться «Лига борьбы с антисемитизмом», своим нелепым отрицанием совершенно ясных фактов разжигающая антисемитские чувства?

Перед евреями две дороги: Первая – признать и покаяться. Вторая – отрицать и обвинять всех, кроме самих себя. От того, какой дорогой они пойдут, будет зависеть их судьба. Ужели же и «пытка страхом» не укажет им верного пути?» (Процитировано по книге В.В.Шульгина "Что нам в них не нравится".)

Должен заметить, что эта история почти 100 летней давности, с одной стороны, разоблачает наглую сионистскую ложь "про Холокост 6.000.000 евреев" на территории Украины. Никто там евреев не убивал, просто им было так страшно от содеянного их соплеменниками (революция 1917 года и начавшаяся в 1918 году Гражданская война), что их еврейские вопли, порождаемые страхом и мыслью о возможном возмездии, достигали аж берегов США! С другой стороны, эта история наглядно показывает и свидетельствует нам о том, что евреи приняли самое деятельное участие в разрушении Российской империи и были авангардом революции, движущей силой.

И я не могу не сказать здесь о том, что только один единственный человек за целое 100-летие нашёл в себе смелость пойти первой дорогой, указанной Шульгиным, — публично признать и покаяться за деяния евреев-большевиков! Это сделал ортодоксальный раввин и просто порядочный человек Михаил Финкель:

Здесь источник. Все остальные евреи или почти все, похоже, идут второй дорогой – всё отрицают и обвиняют всех, кроме самих себя.

Вот и с очевидным случаем фальсификации числа еврейских жертв от рук нацистов в годы Второй мировой войны точно такая же ситуация!

Да, нацисты убивали евреев! Было такое! Но они не могли убить евреев ровно 6.000.000 душ, потому что это юридически доказанная спекуляция!

Число "6.000.000 евреев" — это исключительно дань старой иудейской выдумке: "Когда погибнут 6 000 000 сынов и дочерей Израиля, Еврейское государство восстановится". Наглядное доказательство тому собрано в этом коротком документальном фильме. В нём показана целая кипа иностранных газет за период с 1915 года по 1938 годы с заметками про евреев, где как раз спекулятивно используются слова "six millions" (шесть миллионов), "Jew" (евреев), "Holokaust" (Холокост).

Ссылка на видео: https://youtu.be/OtAnuXl5VZY

Государство "Израиль", как известно, было создано на земле Палестины в 1948 году, (тогда же в "Освенциме" появилась первая памятная табличка с ложным числом жертв нацизма — 4.000.000 душ), тогда же ради государства "Израиль", начиная с 1948 года и стал во всём мире раскручиваться с небывалой силой миф "О Холокосте 6 миллионов евреев в годы Второй мировой войны 1939-1945 годов!"

И вот в современной России мы имеем судилище над Романом Юшковым из Перми, которому хватило смелости восстать против официальной про-израильской лжи, возведенной в России в ранг государственной политики, и за это смельчака хотят теперь осудить по экстремистской 354 статье УК РФ "Реабилитация нацизма"!

Мол, не став верить сионистской лжи про 6.000.000 еврейских жертв, "своими действиями Юшков Р.А. совершил реабилитацию нацизма"!

Ну чисто жидовская логика, наглая и непробиваемая!

В продолжение темы я предлагаю прочесть четыре мои статьи:

1. "О древних евреях замолвите слово!".

2. "Путин, разберитесь, наконец, с жидами, ну сколько можно?!".

3. "Комплексный анализ мировой истории дал ответ на вопрос: за что лидеры Запада так ненавидят Россию".

4. "Такого в России быть не должно! Мы имеем в их лице самую страшную мафию!".

4 мая 2018 г. Мурманск. Антон Благин

Комментарии:

Моисей Предцицкер: Антон у меня таки есть к вам серьёзная претензия! Моя адвокатская контора хотела взять этого шлимазла Юшкова под защиту. Но вы в вашей статье даёте ему готовые юридические консультации, как вести себя в будущем процессе, отбивая у меня хлеб!

Белый Рус: Статья блеск! Повод с Юшковым для очередного вала Правды о так называемом "Холокосте" просто великолепный! Чужие попали в чисто конкретный цугцванг: КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ. Интересов Русского Дела для, было бы хорошо, чтобы Чужие осудили Юшкова по максимуму, что даст мощнейший толчок для обсуждения хуцпы о Холокосте в обществе и создания правового прецедента Геноцида Русских со стороны Чужих. Юшкову же пожелаем силы Духа! И почаще вспоминать Александра Матросова и повторивших его подвиг в Сирии офицеров Александра Прохоренко и Романа Филипова.

А слова Рудольфа Гесса: «Адольф Эйхман, которому Гитлер поручил проведение этой программы, подсчитал, что в результате проводившейся политики было убито шесть миллионов евреев, из которых четыре миллиона было убито в пунктах для истребления людей» — это только слова! Гесс назвал взятую с потолка цифру 6 000 000 загубленных. Все почему-то поверили. А если бы сказал, к примеру, 10 000 000, поверили бы? Скорее всего нет, так как столько евреев на территории контролируемой немцами просто не могло быть.

"Демография. Численность и географическое размещение мирового еврейства":

К 1825 году общая численность евреев мира составляла приблизительно 3,28 млн, из которых 2,73 млн (то есть более 80%) проживало в Европе. Размещение еврейского населения на земном шаре стало заметно изменяться в последней четверти 19 века. В то время как абсолютное число евреев в Европе возросло с 6,8 млн в 1880 году до 9,1 млн в 1914 году, их доля в мировом еврействе за эти же годы уменьшилась (главным образом в результате массовой эмиграции) с 88% до приблизительно 67%.... ."

А если бы Эйхман, на которого сослался Гесс, назвал цифру 50.000? Поверили бы ему на слово? Думаю нет. А цифре 6 млн. почему-то поверили. На основании чего? А если Эйхман просто оговорился?

Даже в простых в общем-то делах о нанесении ущерба государству коррупционерами им не верят на слово, а скрупулезно, до копеечки, подсчитывают и доказывают ущерб. А здесь слова нацистского преступника стали истиной в последней инстанции?!

Виталий Чумаков: как ашкеназ считаю, что Холокост имел место в Бабьем яру в Киеве, в котором жертвами, наряду с советскими евреями, пали коммунисты, цыгане, военнопленные советские солдаты. Славян погибло за Вторую мировую войну больше всех прочих народов! Цифра 6 миллионов погибших евреев надуманна, ничем не обоснована, высосана из пальца ради получения политических и финансовых дивидендов сионистами, и я в неё никогда не поверю. Процесс над Р.А.Юшковым считаю позором для правовой системы РФ.

Славик Яблочный: этот случай мне видится как попытка раскачать ситуацию в России с жидами. Смею предположить, что Роман Юшков — спусковой курок неких событий, связанных с евреями. Касательно того, что Холокост 6 миллионов евреев — ложь, телевидение Германии выпустило историческую программу, уже шокировавшую европейцев своей правдой. Смотреть здесь.

Анжелика Светланова: сами же евреи эти концлагеря организовывали! Этот надзирателем был в детском концлагере.

Из славянских детей кровь выкачивали, потом в ров.., жгли в камерах тех, кто обслуживал евреев. Хуцпишники проклятые, сейчас верещат, что они жертвы Холокоста!

Золотаясередина: приговор Международного трибунала содержит много показаний преступников, но они просто остаются показаниями. Юридическое значение имеют факты, достоверно установленные и доказанные в ходе судопроизводства. В данном случае имеет значение как факт — геноцид евреев, среди прочих народов, но численность истреблённых не исследовалась и официально, от имени суда, в приговоре не декларировалась. Роман Юшков не отрицает геноцид евреев, он отрицает численность. Это не доказанный и не установленный официально факт. Скорее всего, дело высосано из пальца по указанию высших джедаев, пользующихся неограниченной поддержкой официальных властей.

Калтыгин: а как быть с другими высказываниями других подсудимых, например вот с этим: "Цитаты из стенограммы заседаний Международного военного трибунала от 14,15,18,19 февраля 1946 г. (Представление доказательств помощником главного обвинителя от СССР Л.Н. Смирновым): "...-Обвиняемый старший ефрейтор германской армии Рецлав Рейнгард, прошедший обучение в отдельно батальоне «Альтенбург», на следствии показал: «… на курсах даже было организовано несколько лекций руководящих чиновников ГФП (германской тайной полевой полиции), которые прямо утверждали о том, что народы Советского Союза, и в особенности русской национальности, являются неполноценными и должны быть в подавляющем большинстве уничтожены, а в значительно части своей использованы немецкими помещиками в качестве рабов..."

Теперь, значит, можно засудить и тех, кто отрицает, что русские — неполноценны и должны быть использованы в качестве рабов?!