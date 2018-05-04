«Многие из вас, возлюбленные, противостоят друг другу…

Всё это происходит… из-за недостатка любви в ваших сердцах.»

из книги «О Ненасилии»

Учение о Ненасилии – одно из основополагающих Учений, которое было дано Великими Мудрецами. Мы знаем, что происходит сейчас в мире, как нагнетается обстановка, так что мир вплотную приблизился к новой мировой войне. Насилие, агрессия, теракты, социальные взрывы – мы слышим об этом каждый день из СМИ. И как бы это устрашающе ни звучало, всё это стало частью нашей повседневной жизни… даже в разговорах между обычными людьми мы видим проявление насилия. Люди относятся друг к другу с позиции силы, и это приводит к войнам, социальным взрывам, конфликтам и любым другим бедам.

Одной из основополагающих истин Учения является то, что мир отражает лишь состояние нашего сознания. Поэтому мы можем сказать, что то, что происходит на физическом плане, отражает общее коллективное сознание человечества, которое в настоящий момент переполнено насилием, агрессией и злобой друг к другу, к другим народам, другим религиям, другим странам…

Конечно, Владыки предвидели всё, что будет происходить, и поэтому нам было дано Учение о ненасилии. Учение дано Владыками именно для того, чтобы повлиять на причину происходящих в мире событий, а именно: повлиять на наше сознание…

Если каждый из нас сможет хоть немного изменить свой взгляд и попробовать понять это Учение, возможно, что это и будет помощью миру сейчас.

Если мы в своём сознании хотя бы немного приближаемся к осознанию Бога, то мы начинаем понимать, что насилие как раз является полностью противоположным понятию Бога. Человек, имеющий хоть небольшую связь с высшим в своём сердце, просто не сможет применять насилие по отношению к другим живым существам в своей жизни.

Разные реакции на насилие, соответствующие разным уровням сознания

Существует несколько ступеней реакции человека на насилие, которые соответствуют разным уровням сознания человека.

По сути, первый уровень – это страх, когда мы реагируем на агрессию страхом, побегом. Этот уровень характерен для животного мира. Лань в страхе убегает от хищника. Когда животное видит хищника, в его крови начинает вырабатываться большое количество гормона страха – адреналина, и это позволяет мобилизовать все физические силы животного и очень быстро бежать, чувствуя опасность. В свою очередь, в хищнике, который чувствует страх жертвы, активизируется «хищнический» инстинкт, и он устремляется за своей жертвой.

Второй уровень – это уровень ответного насилия на насилие. Очень важно, что он является более прогрессивным по отношению к первому. Этот уровень также характерен для животного мира. Например, когда два хищника дерутся за пищу или когда самка или самец защищает своё потомство и свою семью от хищника.

На этом уровне всё зависит от мотива человека. Человек может быть движим желанием отомстить, нанести вред тому, кто нападает на него, или бороться с другим за овладение какими-то благами в физическом мире – деньги, властью и т. д. Всё это является неправильным мотивом. Если человек находится на втором уровне и отвечает агрессией с неправильным мотивом, то это не соответствует необходимому на данном этапе развития человечества уровню сознания.

Но также на этом уровне человек может быть движим более высоким мотивом, например, защитить святое, отстоять принципы Добра, нравственности даже с оружием в руках. В этом случае действия человека будут более правильными, и это в целом обозначает прогресс в уровне сознания.

«В том случае, если воин участвует в битве с целью защиты своей страны, своей земли, своей семьи и не имеет при этом цели личной наживы, корысти, если воин готов пожертвовать своей жизнью бескорыстно для общего блага своей страны, то такие действия считаются правильными и даже в случае смерти воина не ослабляют семью, к которой он принадлежит, а, напротив, энергетически усиливают её».

из книги «О Ненасилии»

Третий уровень – это как раз уровень ненасилия. Здесь примером служит Иисус и его заповедь «подставь другую щёку». Другой пример ненасилия хорошо показан в фильме «Ганди».

Чем принципиально третий уровень отличается от второго? На третьем уровне также осуществляется действие на физическом плане. Но это действие не наносит вреда противоположной стороне и, по сути, является актом самопожертвования. Когда человек приносит себя в жертву для спасения других, не нанося никому вреда. Христос пожертвовал собой и позволил распять себя ради спасения человечества. В фильме «Ганди» показано ненасильственное сопротивление, когда тысячи людей идут на избиение, не оказывая тем, кто их избивает, никакого сопротивления на физическом плане и силой Духа изменяя ситуацию.

На войне это может быть пример воина, который пожертвовал собой, закрыв собой других от снаряда.

Четвёртый уровень, это самый высокий уровень – когда силой духа, с помощью своего сознания человек может преобразовать все энергии агрессии ненависти и злобы в любовь. Причём на физическом плане в этом случае не происходит никакого действия со стороны этого человека. Примером этого служит Гаутама Будда, превращающий стрелы, направленные против него, в лепестки роз.

Важно сказать, что из четырех уровней последние два присущи только человеку, а четвёртый, можно сказать, что даже сверхчеловеку, Божественному человеку. В животном мире эти уровни не встречаются!

Именно эти уровни сознания отличают человека от животного, делая его, по сути, ЧЕЛОВЕКОМ – индивидуумом, имеющим связь с высшим, Божественным в противопоставление человеку-животному с низменными инстинктами.

К большому сожалению, подавляющее большинство человечества находится в настоящий момент на низком уровне сознания, порождая войны, насилие, социальные конфликты, агрессию на работе и в семье и оставаясь, таким образом, на животном уровне сознания по своей сути.

Если мы посмотрим на эти 4 ступени, то, наверное, нашим заблуждением может являться то, что мы думаем, что мы уже достигли высокого уровня сознания. Многие из нас считают, что только силой духа, молитвами и медитациями могут помочь в сложившейся ситуации на земле, ничего не делая на физическом плане. На самом же деле большинство из нас всё ещё находится на первых двух уровнях этих ступеней, и поэтому только активными позитивными совместными действиями мы сможем преодолеть насилие в своём сознании и тем самым помочь миру.

«Ваш этап развития предполагает активное вмешательство в процессы взаимодействия двух противоположных сил, действующих в вашем мире. Своими активными действиями против зла и отстаивании Добра, как в мыслях, так и в действиях, вы способствуете своему собственному развитию и раскрытию ваших чакр.

Поэтому Учение о ненасилии, которое мы даём, будет применимо индивидуумами, стоящими на разных эволюционных ступенях, по-разному.

Отстаивание принципов Общего Блага и Добра требует от вас активных действий на физическом плане. Но для одних эти действия связаны с реальными действиями на физическом плане в виде поступков и физических действий, а для других, более развитых индивидуумов, потребуется работа внутренних, духовных мышц.

Смею вас заверить, что на данном этапе развития человечества очень малое количество индивидуумов имеет высокий духовный уровень развития. Поэтому вашей основной задачей является помогать данным индивидуумам поддерживать Божественные образцы».

из книги «О Ненасилии»

Многие из нас могут неправильно интерпретировать состояние покоя как невмешательства. Наше невмешательство в то, что происходит в мире, похоже на то, как мы подобно страусам зарываем голову в песок, то есть по сути мы движимы страхом в этом случае. Поэтому для большинства из нас как раз необходимо именно действовать и быть активными в отстаивании принципов Добра и нравственности, противостоять злу мира на всех планах бытия. Противостоять не значит бороться!

Истинные причины насилия. Преодоление насилия в нашем собственном сознании

Давайте поговорим об истинных причинах насилия.

Во-первых, это то, что понимание темы ненасилия выходит из понимания темы Добра и Зла. Если мы находимся на уровне сознания, когда кругом враги – враги в Европе, Америке, в другой стране, религии, враги среди соседей, коллег, то есть враги где-то за пределами нас самих, а не внутри нас, – то это и является фундаментальной причиной насилия, войн, агрессии. На этом уровне сознания мы видим зло, падших ангелов в других и поэтому активно боремся с ними. Но фундаментальной истиной в понимании Добра и Зла является истина о том, что и Добро и Зло находятся не вовне, а внутри нас. И мы можем преодолеть Зло внутри себя через внутреннюю работу над собой, через постепенное осознание того, что Всё Есть БОГ.

«…любое проявление борьбы на физическом или более тонких планах мыслей и чувств способствует умножению иллюзии»;

«Чувство борьбы не является Божественным чувством. Оно присуще только плотным мирам»;

«…конфликты неизбежны в обществе. Но конфликты неизбежны в обществе до тех пор, пока общество находится на очень низком вибрационном уровне. Тогда, когда средние вибрации человеческого сообщества повышаются, то происходит сглаживание конфликтных ситуаций. Сначала появляется возможность избежать войн посредством переговоров, а затем и сами конфликты перестают носить слишком негативный, разрушительный характер.»;

«Вам нет необходимости отстаивать ваши убеждения с помощью силы. Пора переходить на другой уровень сознания, когда любой конфликт может быть решен путём внутренней работы над собой каждого члена общества».

из книги «О Ненасилии»

Во-вторых, насилие не всегда связано с каким-то действием на физическом плане, есть более тонике проявления насилия на более высших планах – через слово, мысль и эмоцию, которые неизбежно через какое-то время осаждаются на физический план. Например, когда мы кого-то бьём словом, мы осуществляем насилие.

Многим из нас кажется, что это плохие правительства стран ведут войны, террористы организуют теракты, кто-то там вовне нас творит столько насилия, а мы не имеем никакого отношения к причинам этого насилия. Но каждый день Бог посылает нам разные ситуации, и каждый день мы делаем огромное количество выборов. И на самом деле очень часто в этих наших мелочах жизни мы с вами творим насилие.

Насилие – это причинение вреда. Даже когда мы просто плохо думаем о другом, мы уже наносим ему вред… Как часто мы осуждаем других словом или в мыслях, злословим, пытаемся силой убедить других принять нашу точку зрения, думая, что она единственно верная, учим других, как правильно с нашей точки зрения жить, как часто мы конфликтуем и не можем договориться…

В основе любого конфликта лежит насилие. Поэтому, наверное, ключевым для каждого из нас является осознание того, что насилие есть именно в нашем сознании и второе самое важное решение – захотеть избавиться от насилия внутри нас.

Фундаментальная причина насилия.

«Вы не можете делать что-то за другого человека. Вы не можете заставить другого человека делать что-то, что нужно вам. Вернее, вы можете это сделать, но для этого вам придётся проявить насилие. Вам придётся силой заставить кого-то работать на вас, или выполнять ваши приказы. Неважно, будет это грубая физическая сила или сила написанного вами закона.

Однако попробуйте в своём теле заставить сердце дышать, а лёгкие перекачивать кровь по вашей кровеносной системе.

У вас не получится. А если обратиться к истории, то вся история как раз и состоит из тех моментов, когда кто-то пытался заставить кого-то делать то, что ему надо. Отсюда войны, отсюда проявление любой несправедливости в мире.

А в основе этой несправедливости всегда лежит желание кого-то сделать так, как ему надо.

И мы вернулись к теме собственного несовершенства».

из книги «О Ненасилии»

Как часто в наших жизнях возникают моменты, когда мы просто на 100% уверены в своей правоте, только мы знаем, как правильно, и силой пытаемся заставить другого сделать так, как мы хотим, неважно, физическая это сила или сила слова. Мы можем в большинстве случаев делать это неосознанно, но в любом случае мы применяем насилие.

Почему наше желание заставить кого-то делать так, как нам надо, неправильно?

Тщеславие и непомерная уверенность в том, что мы познали всю Истину и можем учить этой Истине других, это причина насилия внутри нас.

Бог дал нам свободную волю, и в соответствии с ней мы можем поступать так, как хотим, мы полные творцы и властелины нами же созданного мира. Каждый миг нашей жизни мы можем либо исполнять свою волю, либо – Волю Бога. Насилие рождается в нашем сознании тогда, когда мы считаем себя познавшими истину и поэтому мы отстаиваем эту истину среди других. Мы действуем в соответствии со своей свободной волей, претворяя в жизнь своё видение в этом мире, исполняя свои желания, заставляя весь мир вокруг исполнять то, что мы хотим. По сути, такое наше поведение – это то, что противоположно Богу. Исполняя свою волю в этом мире в противоположность подчинению воле Бога, мы творим карму и всё больше и больше отделяем себя от Бога.

И только продвигаясь по духовному пути, мы начинаем понимать, что есть Высший Закон, Воля Бога, и мы учимся отказываться от своей свободной воли и подчиняться воли Творца. Таким образом, через смирение перед волей Бога мы приходим к ненасилию.

Осознание смирения.

Живя в нашем мире, мы несовершенны, мы не можем знать всю истину, мы можем обреcти только истинное чувство смирения перед волей Творца и подчинить ему всю нашу жизнь. Большинство наших трудностей и испытаний, которые выпадают на нашу долю, мы можем пройти только с этим чувством полного смирения, которое противоположно чувству насилия.

«Бессмысленно и бесполезно устанавливать свои законы в том мире, в котором мы живём. Мы должны подчиниться Закону, который лежит в основе этой вселенной и который уже создан в момент творения этой вселенной.

И Закон таков, что мы должны отказаться от желания проявить себя, своё эго в своей жизни, мы должны сделать всё от нас зависящее, чтобы дать возможность Богу проявлять себя через нас.

Тогда мы сможем восстановить наше Единство. И тогда мы сможем участвовать в реализации замысла Творца этой вселенной.

И это та задача и та работа, которую каждый должен выполнить. И нет ни одного человека во всей вселенной, который бы выполнил эту работу за вас. Поэтому эта работа является самой важной. И выполнение этой работы является смыслом вашей жизни, который вы ищете за пределами самих себя и не можете найти».

из книги «О Ненасилии»

Когда мы хоть один раз в жизни сможем почувствовать это истинное чувство смирения перед Богом, вся наша жизнь перевернется, мы обретём настоящее счастье и внутренний покой. Каждый миг нашей жизни, что бы ни случилось, мы будем ощущать себя в больших заботливых руках Бога-Творца, который бережно несёт нас по жизни. Любые трудности и испытания в нашей жизни мы будем воспринимать совсем по-другому – не как невзгоды и страдания, а как самый лучшую заботу Бога о нашей душе. И мы будем благодарить его за каждый данный урок, который позволяет нам стать лучше и приблизиться к нему.

Насилие рождается в нас тогда, когда мы видим зло в другом, и у нас возникает желание это зло наказать. На самом деле, мы не понимаем, что это зло в другом, которое мы видим, есть лишь отражение нашего собственного зла – наших недостатков и пороков… Если мы станем более совершенными, мы будем видеть Бога в сердце другого.

«В каждом из вас ослепительно сияет частица Бога…»

из книги «О Ненасилии»

Давайте видеть это частицу в каждом.

Ненасилие – это бережное отношение к Богу, пребывающему внутри каждого…

Источник: nashaplaneta.su