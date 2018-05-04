Кто скрывает другие методы лечения рака

Согласно современным прогнозам в Америке, начиная с настоящего времени, в течение своей жизни болеть раком будут каждый второй мужчина и каждая третья женщина. Другие развитые страны также приближаются к подобной статистике.

В России статистика заболеваемости раком постоянно увеличивается (сейчас заболевает уже каждый пятый–шестой человек), и если положение дел по решению проблемы в этой сфере кардинально не изменится, Россия скоро догонит Америку по этому незавидному показателю.

За годы «войны» с раком обозначилась устойчивая тенденция: чем больше денег инвестируется в онкологию, тем больше больных раком появляется, а чем больше больных – тем больше прибыли Большой Фармы, больше рекламы, политического влияния, приводящих к ещё большим инвестициям.