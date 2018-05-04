Главная » Здоровье, Мировоззрение, Невероятное в мире

Кто скрывает другие методы лечения рака

22:15. 4 мая 2018 Просмотров - 252 Нет комментариев Опубликовал:

Согласно современным прогнозам в Америке, начиная с настоящего времени, в течение своей жизни болеть раком будут каждый второй мужчина и каждая третья женщина. Другие развитые страны также приближаются к подобной статистике.

В России статистика заболеваемости раком постоянно увеличивается (сейчас заболевает уже каждый пятый–шестой человек), и если положение дел по решению проблемы в этой сфере кардинально не изменится, Россия скоро догонит Америку по этому незавидному показателю.

За годы «войны» с раком обозначилась устойчивая тенденция: чем больше денег инвестируется в онкологию, тем больше больных раком появляется, а чем больше больных – тем больше прибыли Большой Фармы, больше рекламы, политического влияния, приводящих к ещё большим инвестициям.

Источник: www.kramola.info

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
ГЛАВА 16. ЗА ПРЕДЕЛАМИ ПОНИМАНИЯ…
...животного инстинкта. Но эти методы лечения рака ГОРАЗДО ЭФФЕКТИВНЕЙ лечения рака ядами и химиотерапией. 15...притом дипломированным медиком (чего не скрываю). Просто всё это пришлось ... Олега Янковского, и много, многих других, кто НЕ применил (не важно сейчас...
ПРОГРАММЫ "СветЛ"! «ЭКСПЕРИМЕНТ» ДЛИНОЮ В ГОД
... страха и безнадёжности. Мало кто, наверное, относится к этому... или в сочетании с другими методами лечения продолжительность жизни пациентов может... природа рака официальной медицине неизвестна (либо тщательно скрывается), а методы лечения вполне ...
Рак излечим с 1969 года, но это скрывается намеренно
... онкологии или других болезней замедлит темпы роста населения... Рак – излечимая ...традиционной медицины, против традиционных методов «лечения» глобальной эпидемии рака. Он решил говорить ... в другие органы и ткани. Рак расползается по организму. Те, кто вроде...
Часть 3 – Физика реалий. ПОСЛЕСЛОВИЕ С ПЕРСПЕКТИВОЙ ПРОДОЛЖЕНИЯ...
... жизнь, а жизнь кого-то другого, кто только расходует ваши ресурсы (что... того, что вся информация о методах лечения рака и СПИДа засекречена, выполнить предусмотренную..., отчасти приведённых в Книге, не скрывает, напротив – их имена после прочтения...
Изобретатели болезней
... при чём. Ещё строже скрывается тот факт, что и...х годах для борьбы с раком. Но выяснилось, что ... теперь решено было выяснить, кто быстрее убивает – АЗТ или...лекарств» были запрещены поиски других методов лечения и изучения индивидуальных возможностей организма...
Изобретатели болезней
... при чём. Ещё строже скрывается тот факт, что и...х годах для борьбы с раком. Но выяснилось, что ... теперь решено было выяснить, кто быстрее убивает – АЗТ или...лекарств» были запрещены поиски других методов лечения и изучения индивидуальных возможностей организма...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>