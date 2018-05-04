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Британский журналист жестко раскритиковал правительство Терезы Мэй

13:25. 4 мая 2018 Просмотров - 10 Нет комментариев Опубликовал:

 Тереза Мэй абсолютно провалилась на посту главы британского правительства – она не способна предвидеть последствий своим заявлениям и действиям. У нее есть лишь желание подмять мир под себя всеми возможными способами, а прогнозировать последствия своих деяний она не способна, впрочем, как и многие другие представители британской политической элиты. И это не мои слова – к такому заключению пришел известный в Великобритании журналист Чарльз Мур.

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Мур открытым текстом назвал Терезу Мэй «вошью на сковородке», которой приходится вертеться, чтобы объяснить общественности свои политические провалы. К ним, несомненно, относится удар по Сирии в составе коалиции США, который ничем не был обоснован, и «Дело Скрипалей», где Мэй откровенно села в лужу, бездоказательно обвинив в случившемся Россию. И факт постановки «химической атаки» в сирийском городе Дума (из-за чего и был нанесен удар по САР), и абсолютная надуманность в «Деле Скрипалей», были доказаны российской стороной. Более того, оба этих случая, вероятно, являются звеньями одной цепи, направленными на достижение лишь одной цели – ослабления российских позиций в ООН.

Мур, конечно же, упомянул и другие проблемы – такие, как миграционный кризис, из-за которого страну наводнили беженцы, проблема добычи сланца, загрезняющего окружающую среду (здесь Журналист снова упомянул Россию, в которой запрещено разрабатывать сланцевые месторождения), повальный антисемитизм, проблема с выходом из Евросоюза и др. Все это. По мнению Чарльза Мура, является свидетельством абсолютного провала Терезы Мэй и ее правительства. «Визжащие заявления Бориса Джонсона и прочих представителей британского истеблишмента напоминают свору собак. Попытки создать антироссийский фронт явно провалились», - подытожил журналист.

 

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