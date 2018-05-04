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Армения погрузилась в анархию: честные выборы Пашиняна не интересуют

17:53. 4 мая 2018 Просмотров - 192 Один комментарий Опубликовал:

Маски, как говорится, сорваны – сейчас стало четко видно, кем на самом деле является лидер армянской оппозиции Никол Пашинян, и демократией, о которой он постоянно твердит, там и не пахнет. Пашинян – откровенный анархист, который готов развалить страну ради своих собственных целей.

Как вы, наверное, знаете, 1-го мая Пашинян потерпел поражение на выборах премьер-министра. На которых, к слову, он был единственным кандидатом – ему не хватило 6 голосов от «Республиканской партии». Что бы сделал оппозиционер, если б он действительно был приверженцом демократии? Спокойно дождался бы повторных выборов, и если бы и на них не был избран премьер, то был бы распущен парламент, на котором голосовал бы уже народ. Так Пашинян мог бы абсолютно демократическими методами возглавить кабинет министров – но ему это не надо! Он вновь призвал народ выходить на улицы, и на этот раз не просто толпиться, а полностью парализовать жизнедеятельность Армении.

пашинян

Активистами были заблокированы основные трассы страны, метрополитен и многое другое. В итоге даже те, кто не желал устраивать «забастовку» (так это действо назвал Пашинян), не смогли попасть на работу. Да что там работа – в стране вообще воцарился хаос и анархия. Сам же Пашинян начал выкладывать в сеть адреса и телефоны депутатов-республиканцев, которые за него не проголосовали. Думаю, предельно понятно, для чего это делается – если никто не приченит вреда их здоровью, то на психику это явно подействует. Он в самом прямом смысле начал терроризировать страну.

И, кстати, когда я говорю, что в Армении воцарилась анархия, я имею в виду именно это. В стране реально хаос – вчера в Ереване на фоне беспорядков было совершено ограбление банка. Также случилась настоящая битва на ножах, трое участников которой доставлены в больницу в критическом состоянии. Были и убийства.

Иными словами, здесь и рядом нет никакой демократии – Пашинян не желает искать ультиматума, не собирается ждать положенных по Конституции перевыборов – ему это не нужно! Секрет в том, что он не сможет получить на этих выборах нужной ему поддержки – год назад за его партию проголосовали лишь 7,7% граждан Армении – это и есть его реальный рейтинг, ни о каком «народном премьере» тут говорить не приходится. Поэтому Пашинян делает все, чтобы захватить власть силой, но это уже совсем не демократия.

бархат

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Один комментарий»

  • 6235 3851
    Владимир 5 мая 2018 в 0:34 Ссылка Пометить
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    Интересно, вам ,что армян Пашинян на хвост наступил?Вы ж “беззаботный автор” вот и курите себе потихоньку.

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