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«Железный человек» из Британии показал в Дубае свой костюм (ВИДЕО)

03:30. 3 мая 2018 Просмотров - 76 Нет комментариев Опубликовал:
«Железный человек» из Британии показал в Дубае свой костюм (ВИДЕО) | Русская весна

«Железный человек», которого также называют «человек-ракета», Ричард Браунинг, представил свой костюм, с помощью которого он может летать, и осуществил полет в Дубае, сообщает в среду издание Arabian Business.

Костюм позволяет бывшему военнослужащему Военно-морского флота Великобритании Ричарду Браунингу взлетать в вертикальном положении и контролировать направление и скорость полета при помощи рук.

Высокотехнологичный костюм был представлен посетителям выставки Gulf Information Security Expo and Conference (GISEC).

Браунинг является основателем и пилотом стартапа Gravity Industries, а также обладателем мирового рекорда по скорости полета в реактивном костюме (51,53 километра в час). 

На выставке также была обнародована первая песня («Ода Дубаю»), полностью сочиненная искусственным интеллектом.

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Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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