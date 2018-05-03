«Железный человек» из Британии показал в Дубае свой костюм (ВИДЕО)
«Железный человек», которого также называют «человек-ракета», Ричард Браунинг, представил свой костюм, с помощью которого он может летать, и осуществил полет в Дубае, сообщает в среду издание Arabian Business.
Костюм позволяет бывшему военнослужащему Военно-морского флота Великобритании Ричарду Браунингу взлетать в вертикальном положении и контролировать направление и скорость полета при помощи рук.
Высокотехнологичный костюм был представлен посетителям выставки Gulf Information Security Expo and Conference (GISEC).
Браунинг является основателем и пилотом стартапа Gravity Industries, а также обладателем мирового рекорда по скорости полета в реактивном костюме (51,53 километра в час).
На выставке также была обнародована первая песня («Ода Дубаю»), полностью сочиненная искусственным интеллектом.
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Источник: rusvesna.su