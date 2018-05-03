Сводки от ополчения Новороссии 03 мая 2018
- 18:25 Марочко: Житель Счастья купил у ВСУшников ящик гранат.
- 17:43 ЛНР: Обстановка на линии соприкосновения. Карта обстрелов 3 мая 2018.
- 17:42 Бойцы НМ ЛНР доставили гуманитарную помощь ветеранам войны и труда.
- 15:51 Боец «Пятнашки» «Знак» о напряженной ситуации на промке и комбате.
- 14:45 В Одессу прибыл борт с тяжело ранеными «всушниками» (ФОТО).
- 13:19 В ДНР задержан украинский шпион (ВИДЕО).
Марочко: Житель Счастья купил у ВСУшников ящик гранат
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ЛНР: Обстановка на линии соприкосновения. Карта обстрелов 3 мая 2018
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Бойцы НМ ЛНР доставили гуманитарную помощь ветеранам войны и труда
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Боец «Пятнашки» «Знак» о напряженной ситуации на промке и комбате
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
В Одессу прибыл борт с тяжело ранеными «всушниками» (ФОТО)
3 мая в аэропорту Одессы приземлился самолет Ан-26 Вооруженных сил Украины, на борту которого находились тяжело раненые «захисники», эвакуированные из зоны боевых действий на Донбассе.
Как уточняет пособник украинских карателей Андрей Танцюра (называющий себя волонтером), прибывший борт с ранеными — первый за последние полгода.
«Встретили первый борт с сентября 2017 года. 11 ребят, четверо в реанимации… Борт тяжелый!» — сообщил Танцюра на своей странице в соцсети.
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В ДНР задержан украинский шпион (ВИДЕО)
В ДНР по подозрению в шпионаже в пользу украинских спецслужб задержан гражданин Украины Дзыцюк Виктор Николаевич, 1988 года рождения.
Об обстоятельствах задержания и сути предъявленных украинцу обвинений «Русской Весне» рассказали в Министерстве госбезопасности (МГБ) Республики.
Сообщается, что задержанный Дзыцюк ввозил на территорию ДНР запрещенные предметы (в том числе, взрывчатые вещества), занимался сбором, анализом и передачей украинским спецслужбам информации, наносящей ущерб безопасности Республики, а также участвовал в организации и проведении терактов на её территории.
Еще в апреле 2016 года во время пересечения пункта пропуска «Верхнеторецкое» Дзыцюк был задержан и опрошен военнослужащими ВСУ, а позднее передан военнослужащим Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.
В ходе беседы он дал письменное согласие на сотрудничество, после чего с ним был установлен контакт посредством мобильной связи и мессенджера. В дальнейшем с Дзыцюком В. Н. неоднократно связывались сотрудники ГУР МО Украины, которым он передавал интересующие их сведения о численности, дислокации и передислокации подразделений ВС ДНР.
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Также установлено, что в мае 2016 года Дзыцюку В. Н. было передано задание на провоз взрывного устройства на территорию ДНР.
В дальнейшем Дзыцюк В. Н. неоднократно выезжал на территорию, подконтрольную Украине, с целью получения вознаграждения и получения новых заданий. В течение 2016–2017 года он выполнил ряд поручений, отработанных военнослужащими ГУР МОУ, связанных со сбором информации в отношении ВС ДНР и проведением терактов на территории Республики.
Кроме того, установлено, что в январе 2017 года, во время пересечения пункта пропуска «Зайцево», к Дзыцюку В. Н. был осуществлен вербовочный подход со стороны сотрудников СБУ, на который он ответил согласием. В дальнейшем Дзыцюк В. Н., с целью получения вознаграждения, собирал и передавал информацию как военнослужащим ГУР МОУ, так и сотрудникам СБУ.
После очередного выезда на территорию, подконтрольную Украине, с целью получения вознаграждения от сотрудников СБУ, Дзыцюк В. Н. был задержан сотрудниками МГБ ДНР при попытке въезда в Республику.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 321 УК ДНР «Шпионаж» и ч.1 ст.256 УК ДНР «Незаконный оборот оружия», избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Согласно уголовному законодательству ДНР ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.
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