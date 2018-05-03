Главная » Новости Украины и Новороссии

Сводки от ополчения Новороссии 03 мая 2018

19:52. 3 мая 2018 Просмотров - 109 Нет комментариев Опубликовал:

Марочко: Житель Счастья купил у ВСУшников ящик гранат

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

ЛНР: Обстановка на линии соприкосновения. Карта обстрелов 3 мая 2018

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Бойцы НМ ЛНР доставили гуманитарную помощь ветеранам войны и труда

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Боец «Пятнашки» «Знак» о напряженной ситуации на промке и комбате

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

В Одессу прибыл борт с тяжело ранеными «всушниками» (ФОТО)

В Одессу прибыл борт с тяжело ранеными «всушниками» (ФОТО) | Русская весна

3 мая в аэропорту Одессы приземлился самолет Ан-26 Вооруженных сил Украины, на борту которого находились тяжело раненые «захисники», эвакуированные из зоны боевых действий на Донбассе.

Как уточняет пособник украинских карателей Андрей Танцюра (называющий себя волонтером), прибывший борт с ранеными — первый за последние полгода.

«Встретили первый борт с сентября 2017 года. 11 ребят, четверо в реанимации… Борт тяжелый!» — сообщил Танцюра на своей странице в соцсети. 

Читайте также: Морг Николаева переполнен: родственники не могут забрать тела умерших (+ВИДЕО)

В Одессу прибыл борт с тяжело ранеными «всушниками» (ФОТО) | Русская весна
В Одессу прибыл борт с тяжело ранеными «всушниками» (ФОТО) | Русская весна
В Одессу прибыл борт с тяжело ранеными «всушниками» (ФОТО) | Русская весна
В Одессу прибыл борт с тяжело ранеными «всушниками» (ФОТО) | Русская весна
В Одессу прибыл борт с тяжело ранеными «всушниками» (ФОТО) | Русская весна
В Одессу прибыл борт с тяжело ранеными «всушниками» (ФОТО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

В ДНР задержан украинский шпион (ВИДЕО)

В ДНР задержан украинский шпион (ВИДЕО) | Русская весна

В ДНР по подозрению в шпионаже в пользу украинских спецслужб задержан гражданин Украины Дзыцюк Виктор Николаевич, 1988 года рождения.

Об обстоятельствах задержания и сути предъявленных украинцу обвинений «Русской Весне» рассказали в Министерстве госбезопасности (МГБ) Республики.

Сообщается, что задержанный Дзыцюк ввозил на территорию ДНР запрещенные предметы (в том числе, взрывчатые вещества), занимался сбором, анализом и передачей украинским спецслужбам информации, наносящей ущерб безопасности Республики, а также участвовал в организации и проведении терактов на её территории.

Еще в апреле 2016 года во время пересечения пункта пропуска «Верхнеторецкое» Дзыцюк был задержан и опрошен военнослужащими ВСУ, а позднее передан военнослужащим Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

В ходе беседы он дал письменное согласие на сотрудничество, после чего с ним был установлен контакт посредством мобильной связи и мессенджера. В дальнейшем с Дзыцюком В. Н. неоднократно связывались сотрудники ГУР МО Украины, которым он передавал интересующие их сведения о численности, дислокации и передислокации подразделений ВС ДНР.

Читайте также: Морг Николаева переполнен: родственники не могут забрать тела умерших (+ВИДЕО)

Также установлено, что в мае 2016 года Дзыцюку В. Н. было передано задание на провоз взрывного устройства на территорию ДНР.

В дальнейшем Дзыцюк В. Н. неоднократно выезжал на территорию, подконтрольную Украине, с целью получения вознаграждения и получения новых заданий. В течение 2016–2017 года он выполнил ряд поручений, отработанных военнослужащими ГУР МОУ, связанных со сбором информации в отношении ВС ДНР и проведением терактов на территории Республики.

Кроме того, установлено, что в январе 2017 года, во время пересечения пункта пропуска «Зайцево», к Дзыцюку В. Н. был осуществлен вербовочный подход со стороны сотрудников СБУ, на который он ответил согласием. В дальнейшем Дзыцюк В. Н., с целью получения вознаграждения, собирал и передавал информацию как военнослужащим ГУР МОУ, так и сотрудникам СБУ.

После очередного выезда на территорию, подконтрольную Украине, с целью получения вознаграждения от сотрудников СБУ, Дзыцюк В. Н. был задержан сотрудниками МГБ ДНР при попытке въезда в Республику.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 321 УК ДНР «Шпионаж» и ч.1 ст.256 УК ДНР «Незаконный оборот оружия», избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Согласно уголовному законодательству ДНР ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

Читайте также: Раненого «киборга» киевляне добивали молотком (ВИДЕО, ФОТО 18+)

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Метки: компиляция
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сводки от ополчения Новороссии 14 мая 2017
...- цинк (стоит отметить, что группа "Сводки ополчения Новороссии" имеет проблемы с финансированием технической...заседания трехсторонней контактной группы 15 мая 2017 года в г. ...словам, перехваченные сообщения от 7 мая 2017 г. подтверждают совместные действия...
Сводки от ополчения Новороссии 08 августа 2017
...подразделения, которые противостояли народному ополчению Донбасса в 2014 году.... и Евгения Ерофеева 16 мая 2015 года положившись на... Если хотите помочь группе "Сводки ополчения Новороссии" имеющей серьезные проблемы с ... фактам в Одессе 2 мая 2014 года в доме...
Сводки от ополчения Новороссии 14 мая 2015
... Новороссии за 13.05.2015. 11:11 Жестокий карательский артобстрел позиций ополчения..., что данные о пострадавших среди ополчения уточняются. Что касается работы спасателей... | Источник: news-front.info Сводка новостей Новороссии 13 мая 2015 г. (ВИДЕО) — В...
Сводки от ополчения Новороссии 05 мая 2015
... перед наступлением, либо попыткой спровоцировать ополчение на ответный огонь. Заместитель руководителя... (ВИДЕО) 4 мая в небе над Донецком бойцы ПВО ополчения обнаружили и... | Источник: news-front.info Сводка новостей Новороссии 04 мая 2015 г. (ВИДЕО) — За...
Сводки от ополчения Новороссии 06 мая 2015
... ополчению Донбасса за все то, что вы делаете и сделали для Новороссии... ранения. Утверждалось также, что ДРГ ополчения была уничтожена. Согласно сообщениям украинской... | Источник: www.youtube.com Сводка новостей Новороссии 05 мая 2015 г. (ВИДЕО) — В...
Сводки от ополчения Новороссии 11 мая 2015
...8 по 10 мая украинская сторона традиционно обвиняла ополчение в нарушении ...целью подавления огневых точек противника ополчение ведет контрбатарейную стрельбу, ограниченную ... | Источник: news-front.info Сводка новостей Новороссии 10 мая 2015 г. (ВИДЕО) — ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>