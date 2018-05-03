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Почему англичане боялись Нюрнбергского процесса?

10:03. 3 мая 2018 Просмотров - 181 Нет комментариев Опубликовал:

Как-то английская газета "Гардиан" опубликовала статью "Британия не хотела Нюрнберга", посвященную известному судебному процессу.

Как известно, на Нюрнбергском процессе (20.11.45. – 1.10.46.) Международный трибунал рассмотрел обвинение 24-х высших руководителей нацистской Германии в преступлении против мира, планировании и ведении агрессивной войны, военных преступлениях и преступлениях против человечности.

Среди обвиняемых не было А. Гитлера, главы СС Г. Гиммлера и руководителя пропаганды Й. Геббельса, которые покончили жизнь самоубийством. Партийного секретаря М. Бормана судили заочно – его останки были обнаружены в Берлине много лет спустя.


Согласно Иену Кобейну (Ian Cobain), автору статьи в британской газете, только недавно были рассекречены записки главы контрразведки Великобритании МI5 Гая Лидделла из которых, дескать, и стало известно, что Британия была против Нюрнберга, а хотела без суда ряд военных преступников казнить, а других отправить в тюрьму.

"Генеральный прокурор настаивал, чтобы комиссия по расследованию вынесла решение о том, что определенных людей необходимо казнить, а остальных – отправить в тюрьму на разные сроки, что это предложение должно быть вынесено на рассмотрение в Палату общин и что некоему военному органу должны быть переданы полномочия по обнаружению и аресту этих людей, а также по приведению приговора в исполнение.

Это было гораздо более разумным предложением, которое никак не повредило бы репутации закона".

"Уинстон выдвинул это предложение в Ялте, однако Рузвельт посчитал, что американцы могут потребовать проведения судебного процесса. Иосиф поддержал Рузвельта, откровенно заявив, что русским нравятся публичные суды, проводимые в целях пропаганды. (Понятно, что речь идет о конференции глав трех великих держав в Ялте – прим. В. Р.). Мне начинает казаться, что мы опускаемся до уровня пародий на правосудие, характерных для СССР последние 20 лет".

В июле 1946 г. Лидделл вылетел в Нюрнберг, чтобы наблюдать за судебным процессом над 21 лидером нацистов, включая Г. Геринга и А. Шпеера.

Хотя в настоящее время, продолжает Кобейн, Нюрнбергский процесс считается одним из определяющих моментов в международном праве, представляя собой основу, опираясь на которую можно привлекать к ответственности за совершение военных преступлений, Лидделл считал "неблагоразумным судить нацистов за развязывание агрессивной войны".

"Невозможно избавиться от чувства… что сейчас создается опасный прецедент", – написал он.

То, что Великобритания, да и определенные круги в США, были против судебных процессов, в России известно со времен СССР.

Да, это был процесс победителей, без которого, по мнению И. Сталина, нельзя было обойтись, чтобы никому в будущем не приходило в голову нападать на Советский Союз и, уж тем более, развязывать мировую войну.

Но о причинах, по которым Великобритания и США были против суда, Лидделл умалчивает.

Мало кто знает, что наши союзники согласились на суд при соблюдении определенных условий.

Ведь весь мир знал о Мюнхенском сговоре Н. Чемберлена с Гитлером, знал как Запад поддерживал развитие немецкого ВПК и т. п.

Вся предвоенная политика ведущих западных стран была направлена на усиление нацистской Германии и подталкивании ее к нападению на Советский Союз.
Вот обсуждения этих вопросов, расследования причин, приведших к войне, и стремились избежать две страны-победительницы.

Правительство Великобритании последним в мае 1945 г. согласилось на проведение суда, но первым выдвинуло жесткое требование о резких ограничениях на свободу слова для подсудимых Нюрнбергского трибунала.

Оно опасалось "обвинений против политики Великобритании вне зависимости от того, по какому разделу Обвинительного акта они возникают". Так говорилось в английском меморандуме от 9 ноября 1945 г.

Американский представитель на процессе Джексон прямо заявил: – "Я полагаю, что этот процесс, если на нем будут допущены дискуссии о политических и экономических причинах возникновения войны, может принести неисчислимый вред как Европе…так и Америке".

О каком же неисчислимом вреде Европе и Америке говорил Джексон?!

Роль Запада в разжигании Второй мировой войны охарактеризовал в своих записках У. Черчилль: "В истории, которая, как говорят, в основном представляет собой список преступлений, безумств и несчастий человечества, после самых тщательных поисков мы вряд ли найдем что-либо подобное такому внезапному и полному отказу от проводившейся пять или шесть лет политики благодушного умиротворения и ее превращения почти мгновенно в готовность пойти на явно неизбежную войну в гораздо худших условиях и в самых больших масштабах".

То есть Черчилль прямо указал, что делала Великобритания перед войной, а когда Гитлер "изменил" своим обязательствам в первую очередь бороться с большевизмом, то Великобритании пришлось вступить в войну в "гораздо худших условиях".

В развязывании Второй мировой войны была серьезно замешана и королевская семья Великобритании.

Сразу после окончания войны по личному указанию короля Георга VI британская разведка в срочном порядке провела операцию по негласному изъятию из германских архивов большого количества компрометирующих Великобританию документов.

Все, что касалось королевской семьи, было изъято в ходе другой специальной операции британской разведки, которую осуществил Энтони Блант, входивший в состав знаменитой "кембриджской пятерки" советской внешней разведки.

Документы, затрагивающие честь и достоинство, а также международный престиж британской короны, он выкрал из Голландии, через которую пролегал нелегальный канал связи Гитлера с британской короной.

Подводя итоги, можно сказать, что Британия действительно была против Нюрнберга.
Вот только нужно почаще вспоминать причины, почему она была против, и напоминать о них не только бриттам, но и всей Европе.

Сергей Филатов



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Источник.

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: великобритания англия, война, Германия, история, ссср, США, черчилль
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