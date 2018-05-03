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Памяти Томаша Мацейчука

10:40. 3 мая 2018 Просмотров - 240 2 коммент. Опубликовал:
Томаш Мацейчук покинул Россию на целых тридцать лет. Центральные каналы нашей страны, поднимающие свои рейтинги исключительно скандальными и крайне театральными ток-шоу в буквальном смысле слова осиротели. Кто теперь сыграет роль главного русофоба и провокатора? Сложно сказать.
 
У меня нет желания говорить об этом человеке, которого с легкой руки российских СМИ почему-то окрестили «польским журналистом». Нет, возможно, он и поляк, хотя некоторые довольно компетентные источники утверждают, что появился на свет Томаш в семье переселенцев с Украины, которые не имели польских корней. Но как можно быть журналистом, не опубликовав ни одного материала и не сотрудничая ни с одним СМИ? Это для меня загадка.
 
Я хочу поговорить о другом. О том явлении, которое так грамотно обнажил Мацейчук и ему подобные. Я хочу поговорить о внутренней политике России по отношению к подобным провокаторам и русофобам, точнее об ее полном отсутствии. Удивительный случай. Томаш открыто поливает грязью Россию – ее народ, традиции, культуру и историю, но при этом продюсеры центральных каналов охотно приглашают его на свои эфиры, выплачивая при этом довольно весомые гонорары, которые позволяют данному русофобу крайне комфортно проживать на территории города-героя Москвы, кочуя с одного телевизионного канала на другой. Народ злится, буквально уже плюет в экраны своих телевизоров, ощетинившихся наглой физиономией русофоба Мацейчука, но никому нет дела до мнения масс, все прокачивают рейтинги.
 
Но спецслужбы все же не дремлют, и вот Мацейчука поймали на «горячем». Того, что нашли у него дома при обыске, с лихвой хватило как минимум на одну депортацию. И что мы наблюдаем помимо одобрительных возгласов простого населения удовлетворенного тем, что данный русофоб покинет территорию нашей страны и возможно больше не засветится в эфирах российских ток-шоу? На защиту Мацейчука, журналиста, который, как я писал выше, не опубликовал ранее ни одного материала, встала Людмила Нарусова, целый сенатор, член Совета Федерации, вдова покойного Анатолия Собчака и, следовательно, мать экс-кандидата в президенты РФ Ксении Собчак. Удивительно. Но еще более удивительно то, что ее поддержала Валентина Матвиенко, которая возглавляет данный, довольно весомый орган. Представляете, целая комиссия по информационной политике и взаимодействию со СМИ во главе с  Алексеем Пушковым разобралась в ситуации с делом польского журналиста Томаша Мацейчука. Видимо в Совете Федерации изголодались по настоящей работе. Что же они не разбирались с ситуацией вокруг Мацейчука раньше, когда он называл наших дедов и прадедов, освободивших мир от коричневой чумы «красными фашистами» и «оккупантами»? Видимо повода не увидели.
 
Вот так и живем. У народа одна правда, у средств массовой информации другая, а властьимущие вообще «бродят» в своих принципах и убеждениях. Коллеги, подобное отсутствие «генеральной линии» в подобных вопросах нам наверняка выйдет боком. Или я не прав?

Источник: voicesevas.ru

Метки: Новости
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2 коммент.»

  • 50 -14
    Свояеробендер Бамбалор 3 мая 2018 в 12:53 Ссылка Пометить
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    “Того, что нашли у него дома при обыске, с лихвой хватило как минимум на одну депортацию.”
    Ничего не нашли, пришлось докопаться до нарушения миграционного законодательства. Лучше бы это законадательство соблюдали и поменьше всяких незаконных мигрантов было в стране. А то получается другим джамшутам можно, а если джамшут отказывается продолжать сотрудничать с пропагандистскими ток-шоу, то его высылают из страны. В чём логика? Томаш отказался сам от участия в *****-шоу и тут же его выгнали из стараны. А если бы не отказывался, то продолжал бы вещать и получать за это деньги.

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    Леонид Петрович Плотников 3 мая 2018 в 14:32 Ссылка Пометить
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    О чём базар? Зачем давать рекламу явному врагу Русского народа. Уже все поняли, что это за фрукт…
    С либеральной толерантностью пора заканчивать!

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