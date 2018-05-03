

29 апреля 2018, 10:12

Корни сегодняшних волнений в Армении уходят в Английскую и Азербайджанскую спецслужбу, и масонскую ложу!

Неслучайно Ильхам Алиев, после избрания и обновления состава министров, совершил свой первый (после Турции) визит именно в Англию…

В период с 2016 по 2017 гг. некий азербайджанский лже-ученый, кстати доктор философских наук Мамедов Джаббар Манаф оглы (кстати говоря, специалист в области дезинформации – автор нескольких вузовских учебников по ведению информационной войны проводил весьма провокационные исследования. В них он «доказывал», что Армения до III века н.э. якобы принадлежала арамейоязычным евреям. Из чего следует, что Оронтиды, Арташесиды, Аршакуни и представители других старинных династий были не армянами, а арамеями-евреями. По этой провокационной теории именно евреи были истинными хозяевами Армении. А наша нация якобы является потомками римлян (греков), которые в III в. до н.э оккупировав Армении, истребили половину населения (местных евреев) и остальных изгнали в Кавказские горы и присвоили себе не только их территорию, но и культурное наследие, история, а также этноним. За полторы тысячи лет эти греки, ассимилируясь в местной среде, превращались в современных армян. Слова «Арцах», «Гандзак», «Амасия», «Масис» и др. якобы происходят не от армянского языка, а от арамейского.

Совершенно очевидно, что эта теория – не что иное, как историческая фальсификация, не имеющая под собой фундаментальных научных доказательств. Тем не менее, ее одобрили и другие «лже-ученые» Азербайджана, и с их помощью Мамедов получил финансовую поддержку от Ровнага Абдуллаева (Президента SOCAR). С его помощью исследование Мамедова было представлено ряду влиятельных азербайджанских чиновников и через транснациональную компанию British Petroleum (которая осуществляет в Азербайджане важные нефтяные проекты) – ряду влиятельных евреев Англии. С Мамедовым проводились многочисленные переговоры в Англии и Баку. В конечном счете его лже-исследование было опубликовано в США.

Вскоре после своего выхода в свет книга стала бестселлером среди еврейской аудитории. Впоследствии теория, которая легла в ее основу, привлекла внимание двух влиятельных евреев – члена английской ложи масонов Симона Бен-Давида и члена американской ложи масонов Менахема Азулай. Примечательным является и тот факт, что оба они были связаны с нефтяными компаниями своих стран: Менахем Азулай в прошлом работал менеджером компании «AMOCO», а Симон Бен-Давид и сейчас занимает важную должность в головном офисе компании BP.

Отныне Английская ложа масонов включила в рамки своего вымышленного проекта «Великий Израиль» и Армению. Два еврейских лидера, о которых шла речь выше, призывали своих влиятельных единоверцев освободить родину предков (Армению) от армян, очистить эти территории от «палачей» их прадедов (от нас), срочным образом вернуть эти земли «исконным» их хозяевам (т.е. сегодняшним евреям) и создать в Закавказье второе еврейское государство. Идеологической и теоретической базой этих воззваний стали те самые исследования Мамедова, преподносимые под видом «новых исторических открытий азербайджанских ученых».

Привлекая к этому проекту и английских властей, евреи разработали план по внедрению в армянскую госструктуру завербованного английской спецслужбой человека. Результатом этих действий стало выдвижение на пост президента Армении гражданина Великобритании Армена Саркисяна (у которого, кстати говоря, в Великобритании есть свои фирмы и инвесткомпании). В конечном счете именно Саркисяна можно считать скрытым организатором сегодняшних процессов в Армении. Данный проект был одобрен и американской ложей евреев, т.к. образование на границах России (в Закавказье) еще одной Украины, и выгнать Российских военных баз из Закавказье входило и в интересы США. На осуществление этой задачи американские евреи выделили внушительную сумму денег – около 1 5 млрд. долларов. Часть этих средств была перечислена на счета Сержа Саргсяна в Великобритании – как аванс для поддержания им кандидатуры Армена Саркисяна.

Симон Бен-Давид и Менахем Азулай, будучи крайне влиятельными лицами среди евреев США и Англии, начиная с января этого года организовывали неоднократные встречи азербайджанских политических деятелей с израильскими (с которыми у Армении и так прохладные отношения) в рамках этого проекта. Последние смогли убедить азербайджанскую сторону подготовиться к переменам в соседнем государстве и принять активное участие в этих процессах.

В результате Азербайджан форсировал президентские выборы, проведя их на 6 месяцев раньше намеченного срока (они состоялись 11 апреля текущего года вместо 17 октября ). После выборов было поспешно (как раз в нерабочие дни – 21.04.2018) проведено обновление всего состава Кабинета министров, что позволило власти укрепить свои позиции. В результате был дан старт сегодняшним событиям в Армении, перспективы которых едва ли можно назвать благоприятными для нашего народа. Неслучайно Ильхам Алиев, после избрания и обновления состава министров, совершил свой первый (после Турции) визит именно в Англию (26.04.2018) вместе с автором упомянутого проекта – Мамедовым. Часть их встреч проводилась за закрытыми дверями.



Ричард Ованесян (Англия)

Источник http://communitarian.ru/news/sng-i-sssr/korni-segodnyashnikh-volnenij-v-armenii-ukhodyat-v-anglijskuyu-i-azerbajdzhanskuyu-specsluzhbu-i-masonskuyu-lozhu_29042018

Источник: slavyanskaya-kultura.ru