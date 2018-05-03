Китай – на первом месте в мире как международный финансовый донор

Концептуал СМИ Обеспечением китайских кредитов являются месторождения, земли, предприятия, объекты инфраструктуры

На весенней сессии Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ) глава Минфина США Стивен Мнучин затронул такую деликатную тему, как кредитование стран-членов МВФ и ВБ Китаем и некоторыми другими развивающимися странами. Он назвал эти страны «непрозрачными кредиторами», которые не согласуют свои операции с МВФ и тем самым дестабилизируют международный рынок заимствований. Мнучин отметил, что такая практика создаёт проблемы при реструктуризации задолженности стран-должников, чётких правил реструктуризации придумать не удалось.

За этими рассуждениями скрывается плохо маскируемое раздражение американского чиновника по поводу того, что на мировом рынке заимствований Китай нарушает привычный стиль работы Вашингтона, долгое время не имевшего конкурентов и дирижировавшего этим рынком через подконтрольный американцам Международный валютный фонд. И далее Стивен Мнучин намекнул, что Вашингтон потребует от Пекина согласовывать с МВФ решения о предоставлении кредитов тем или иным странам.

Чтобы понять, насколько серьезно Вашингтон встревожен активной деятельностью Пекина на международной арене в качестве финансового донора, приведу некоторые данные. Сошлюсь на исследование лаборатории AidData в Колледже Вильгельма и Марии в США, которое было проведено совместно со специалистами из американского Гарварда и Гейдельбергского университета в Германии. В общей сложности были собраны и обработаны данные по 4300 проектам, получившим китайское финансирование в 140 странах мира. Временные рамки исследования – 2000-2014 гг. (пятнадцать лет). Общий объём финансовых средств, предоставленных Китаем для реализации проектов за указанный период, составил 350 млрд. долл. Масштабы финансирования неуклонно росли в течение пятнадцати лет. Если в 2000 г. объём был равен 2,6 млрд. долл., то в 2014 г. – 37,3 млрд. долл. Максимальное значение было достигнуто в 2009 г. – 69,6 млрд. долл.

Объёмы финансовых средств, предоставленных за рубеж на разных условиях Соединёнными Штатами за тот же период времени, был равен 394,6 млрд. долл. Несколько более высокий показатель по сравнению с Китаем, но надо иметь в виду, что объёмы финансовых средств США не увеличивались так резко, как у Китая. В 2000 году показатель США был равен 13,4 млрд., а в 2014 г. – 29,4 млрд. долл. В последние четыре года (2011-2014 гг.) Китай уже стабильно превышал США по объёмам внешнего финансирования.

Между политикой международного финансирования КНР и США существуют качественные различия. Прежде всего, Китай делает упор на кредиты и займы (возвратное финансирование), а финансовая помощь (невозвратное или частично возвратное финансирование) занимает подчинённое место. У США преобладает финансовая помощь. Авторы исследования к «финансовой помощи» (ФП) отнесли такие соглашения и проекты, в которых доля грантов превышает 25%. К «возвратному финансированию» (ВФ) – соглашения и проекты с долей грантов менее 25%. По части соглашений и проектов с китайским участием определить долю грантов не удалось, эту категорию исследователи назвали «неопределённым финансированием» (НФ). У Китая распределение международного финансирования по трём категориям за весь период было следующим (млрд. долл.): ФП – 81,1; ВФ – 216,3; НФ – 57,0. У США структура международного финансирования выглядела так (млрд. долл.): ФП – 366,4; ВФ – 28,1. Итак, у США на помощь пришлось 92,5% всего международного финансирования, у Китая – лишь около 21%.

Каким образом Китаю удалось сделать ставку на возвратное финансирование, т. е. кредиты? В начале XXI века он открыл для себя гигантскую нишу, которая не была занята кредитами США, других западных стран, а также МВФ и ВБ. Многие развивающиеся страны Азии, Африки и Латинской Америки остро нуждались во внешнем финансировании, но не могли или не желали выполнять жёсткие условия «Вашингтонского консенсуса». Подход Вашингтона был политизированным, подход Пекина –коммерческим. Пекин декларировал принцип невмешательства во внутренние дела стран-реципиентов. И это оказалось даже более привлекательным, чем так называемая американская финансовая помощь, похожая на бесплатный сыр в мышеловке. К тому же в 2000-е годы Китай стал выдавать кредиты под 2,5% годовых (более выгодные коммерческие условия, чем у Запада).

В своей политике внешнего финансирования Пекин делает упор на тех отраслях и секторах экономики стран-реципиентов, которые прямо или косвенно способствуют развитию экономики Китая. Вот картина распределения внешнего финансирования Китая по секторам и отраслям за указанный период (млрд. долл.): энергетика – 134,1; транспорт и логистика – 88,8; добывающая и обрабатывающая промышленность, строительство – 30,3; сельское и лесное хозяйство – 10,0; прочие отрасли – 74,3.

Интересна география внешнего финансирования Китая. Основными получателями финансовой помощи (т. е. грантов) были следующие страны (млрд. долл.): Куба – 6,7; Кот-д’Ивуар – 4,0; Эфиопия – 3,7; Зимбабве – 3,6; Камерун – 3,4; Нигерия – 3,1; Танзания – 3,0; Камбоджа – 3,0; Шри Ланка – 2,8; Гана – 2,5. А вот географическое распределение китайского возвратного финансирования (млрд. долл.): Российская Федерация – 36,6; Пакистан – 16,3; Ангола – 13,4; Лаос – 11,0; Венесуэла – 10,8; Туркменистан – 10,1; Эквадор – 9,7; Бразилия – 8,5; Шри Ланка – 8,2; Казахстан – 6,7. Как видим, Россия стоит на первом месте среди получателей китайских денег на возвратной основе (почти 17% всего возвратного финансирования).

Среди основных получателей китайских денег преобладают страны, которых Пекин планирует сделать (или уже сделал) основными участниками трансконтинентального проекта «Один пояс, один путь». Китай слишком зависит от своего восточного морского побережья и узкого Малаккского пролива возле Сингапура, через который он импортирует и экспортирует товары. Например, через этот пролив проходит более 80% закупаемой им нефти. А строительство торговых путей через Пакистан и Центральную Азию повышает устойчивость Китая по отношению к военно-политическим воздействиям со стороны того же Вашингтона. Кроме того, проект «Пояс и путь» позволит Пекину ввести в действие свои гигантские валютные резервы (более 3 трлн. долларов), обеспечит заказами китайские предприятия и поддержит занятость в стране. По некоторым оценкам, на данный проект уже потрачено более 300 миллиардов долларов. А в предстоящие десятилетия Китай планирует израсходовать на проект «Пояса и пути» ещё один триллион долларов, создав в ближайшее десятилетие разветвлённую транспортную и логистическую инфраструктуру в Евразии.

Запад в последние годы сдавал свои позиции как кредитор во многих странах Азии, Африки, Латинской Америки. Соответственно, ослабевало и его политическое влияние. Но больше всего поражают темпы, которыми Китай добился выхода на передовые позиции. В настоящее время Китай выделяет развивающимся странам больше кредитов, чем Всемирный банк, а ведь ещё в 80-90-е гг. ХХ века Китай был самым крупным получателем займов от ВБ и Азиатского банка развития.

Китай вкладывает крупные деньги в страны, которые по западным меркам считаются если не «изгоями», то «диктаторскими», «коррупционными» и т. п. Речь идёт о таких государствах как Зимбабве, Северная Корея, Нигер, Ангола, Бирма. Президент Уганды Йовери Мусевени сказал, что деньги китайцев ему нравятся, потому что те «не задают лишних вопросов и приходят с большими, а не с маленькими деньгами». А в Северной Корее за весь период было обнаружено только 17 китайских проектов; суммарный объём финансирования составил всего 210 млн. долл. Правда, такая картина может быть неполной, т. к. информация сильно засекречена.

В некоторых странах идёт острая конкуренция за влияние между США и Китаем. Яркий пример – Пакистан. Среди американских реципиентов денег Пакистан в 2014 году занимал третье место (после Ирака и Афганистана). В том же году среди китайских реципиентов Пакистан находился на втором месте после России.

В 2015 году появился такой дополнительный фактор влияния Пекина, как Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ). Уставной капитал АБИИ – 100 млрд. долл. Китай, Индия и Россия являются тремя крупнейшими акционерами, получив 26,06 %, 7,5 % и 5,92 % голосов соответственно. Как видим, позиции Китая намного более крепкие, чем, скажем, позиции США в МВФ и в организациях, входящих в группу ВБ (Международный банк реконструкции и развития, Международная финансовая корпорация, Международная ассоциация развития). В них доля США находится на уровне 16-17%.

Конечно, не стоит рассматривать международную финансовую деятельность Пекина как антиимпериалистическую. В тех странах, с которыми Пекин начинает дружить, происходит разрушение остатков местной промышленности под давлением дешёвого китайского импорта. В реализации проектов по разработке месторождений или строительстве дорог и иных инфраструктурных объектов участвуют преимущественно китайские подрядчики и поставщики. Нередко для строительных и прочих работ на объектах используется рабочая сила, завозимая из Китая.

Наконец, Китай потихоньку ужесточает условия предоставления денег другим странам. Ставка с 2,5% поднялась до 5% годовых. Уже чувствуется, что многие страны будут не в состоянии не только погашать, но и обслуживать китайские кредиты. Пекин по этому поводу не нервничает: обеспечением кредитов являются месторождения, земли, возводимые за счёт китайских денег объекты инфраструктуры и предприятия. Кончится тем, что все активы перейдут в собственность Китая. Конкурентная борьба за передел мира между Вашингтоном и Пекином приобретает ожесточённый характер.

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