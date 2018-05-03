Карлу Марксу – 200 лет

В мае 2018 года исполняется 200 лет Карлу Марксу. Фигура для российской истории крайне неоднозначная. Интересная и трагическая. Просто один исторический факт. Карл Маркс родился в семье, где было семеро детей. Четверо из них умерло (в передовой Германии, а не в «отсталой» России), двое покончили с собой. Остался один Карл.

В 30 лет он уехал… Куда уезжают все «рэволюционеры»? Правильно, в Лондон. Там прожил ещё 34 года.

У самого Маркса тоже было семеро детей. Из них четверо умерло в том самом «передовом» и «эффективном» Лондоне. Еще две дочки в возрасте 43 и 66 лет … покончили с собой…

Такая вот история.

В эфире радио «Комсомольская правда» мы обсудили юбилей основоположника марксизма, а также ситуацию в Армении и некоторые другие вопросы.

00:00 Жизнеспособны ли сегодня идеи Карла Маркса?

02:21 Роль Энгельса в судьбе Карла Маркса.

06:25 Студенческие годы Карла Маркса.

08:46 Кому была выгодна работа Карла Маркса?

10:00 О его окружении и семье.

13:18 Карл Маркс не любил Россию.

17:17 Истинные цели Карла Маркса.

20:03 «Цветная» революция в Армении.

23:18 «Проармянский» Пашинян.

24:40 Внутренние дела соседей против России.

25:00 ОДКБ и Украина важны для России.

26:32 Все перевороты никому не выгодны, кроме США.

32:11 Будут ли судить Порошенко?

37:50 Сравнение событий на Украине и в Армении.

39:20 О Крымском мосте.

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Источник: nstarikov.ru