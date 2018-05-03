Беспорядки в Армении и смерть “русского Илона Маска”

Заценить ассортимент OperShop: https://oper.ru/follow/os_gn



В этом выпуске:

00:05 движущие силы армянского народовластия

05:24 жестокое самоубийство Валерия Пшеничного

12:43 законопроект о распределении выпускников российских ВУЗов

18:00 “мост дураков” в Санкт-Петербурге

20:25 взрыв двигателя авиалайнера и женщина-пилот

23:11 пять жертв канализации в Уфе

24:53 расстрел посетителей ресторана около г. Нэшвилл, США



Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/goblin_ne…



Сайт Тупичок Гоблина: https://oper.ru

Канал в Telegram: https://t.me/oper_goblin

Гоблин в Twitter: https://twitter.com/goblin_oper

Гоблин Вконтакте: https://vk.com/goblin

Гоблин в Instagram: https://www.instagram.com/goblin_oper/

Гоблин в Facebook: https://goo.gl/GK13pD

Группа Вконтакте: https://vk.com/goblin_oper_ru

Источник: www.youtube.com