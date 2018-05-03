Беспорядки в Армении и смерть “русского Илона Маска”
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В этом выпуске:
00:05 движущие силы армянского народовластия
05:24 жестокое самоубийство Валерия Пшеничного
12:43 законопроект о распределении выпускников российских ВУЗов
18:00 “мост дураков” в Санкт-Петербурге
20:25 взрыв двигателя авиалайнера и женщина-пилот
23:11 пять жертв канализации в Уфе
24:53 расстрел посетителей ресторана около г. Нэшвилл, США
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Источник: www.youtube.com