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Беспорядки в Армении и смерть “русского Илона Маска”

14:30. 3 мая 2018 Просмотров - 8 Нет комментариев Опубликовал:

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В этом выпуске:
00:05 движущие силы армянского народовластия
05:24 жестокое самоубийство Валерия Пшеничного
12:43 законопроект о распределении выпускников российских ВУЗов
18:00 “мост дураков” в Санкт-Петербурге
20:25 взрыв двигателя авиалайнера и женщина-пилот
23:11 пять жертв канализации в Уфе
24:53 расстрел посетителей ресторана около г. Нэшвилл, США

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Источник: www.youtube.com

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