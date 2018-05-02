Россия и Румыния: 140 лет неоднозначных отношений

Источник: histrf.ru

15 октября 1878 года, без малого 140 лет назад, между Россией и Румынией были установлены дипломатические отношения. На базе дипломатических агентств были созданы российское посольство в Бухаресте и румынское – в Санкт-Петербурге. Русский дипломат Дмитрий Федорович Стуарт стал первым министром – резидентом России в Румынии, а видный румынский политик и ученый Ион Гика был назначен чрезвычайным и полномочным посланником румынского короля Кароля I при дворе российского императора Александра II.



Юридически Румыния объявила о своей независимости 21 мая 1877 года, вскоре после начала Русско-турецкой войны 1877–1878 годов. Россия, в который уже раз вступив в кровопролитную борьбу с Турцией, обеспечила таким образом необходимые условия для румынского суверенитета. В этой войне Румыния выступила в качестве союзника России, что имело не столько военное, сколько политическое значение.

По мирному договору с Турцией Россия вернула себе потерянную после Крымской войны южную Бессарабию, а для Румынии, в качестве компенсации за эти земли, добилась прав на Добруджу и дельту Дуная, обеспечив ей выход к Черному морю. Однако Румыния, не отказываясь от полученных новых земель, притязала и на отошедшую к России часть Бессарабии и сознательно пошла на резкое ухудшение российско-румынских отношений. Тем самым были созданы условия для германского и австро-венгерского посредничества, что в итоге привело к утрате части результатов одержанной победы, причем не только Россией, но и Болгарией.

Выступая на заседании мирного Берлинского конгресса при обсуждении статей о Румынии, российский канцлер А. М. Горчаков обратил внимание на то, что территориальные приобретения Румынии на 3,5 тысячи кв. км больше, чем уступленная России часть Бессарабии, а население на новых румынских землях на 80 тысяч человек превышает население отчужденной от России в 1856 году и теперь возвращенной ей части Бессарабии. С особым чувством А. М. Горчаков подчеркнул: «…все права и привилегии Румынии были обеспечены ценой русской крови. Нет ни одного договора, подписанного в течение века между Россией и Турцией, который не содержал бы положений, благоприятных для румын».

В ХХ веке российско-румынские отношения подверглись многим серьезным испытаниям. Наши страны прошли через две мировые войны. В 1916 году, вскоре после вступления Румынии в Первую мировую войну, её армия оказалась на грани поражения, и союзная Россия помогла ей удержать фронт и защитить от немецких и австро-венгерских войск румынские земли. Однако вскоре после Октябрьской революции года, воспользовавшись временным ослаблением России, румынские войска вторглись в ее пределы и аннексировали Бессарабию. Советское правительство справедливо расценило этот шаг как агрессию, и 13 (26) января 1918 года дипломатические отношения с королевской Румынией были прекращены. Только спустя почти 17 лет, 9 июня 1934 года, их удалось восстановить.

Вторая мировая война также оставила в памяти наших народов весьма неоднозначный след. В июне 1940 года под военно-политическим давлением со стороны СССР Румыния была вынуждена вернуть Советскому Союзу Бессарабию, а также передала ему Северную Буковину. Эти страницы нашей общей истории и сейчас оцениваются в России и Румынии с диаметрально противоположных позиций и до сих пор остаются болезненной темой.

22 июня 1941 года нацистская Германия и ее сателлиты вероломно напали на Советский Союз. В этой агрессии участвовала и Румыния, причем её вклад был далеко не формальным. В 1942 году на стороне Гитлера сражалось до 400 тысяч румынских солдат и офицеров. Действия румынских войск и румынской администрации на временно оккупированных советских территориях привели к большим жертвам среди мирного населения и оставили о себе очень тяжелую память. По различным оценкам, от румынских репрессий в Молдавии, а также в Одесской, Винницкой и Николаевской областях погибло до 250 тысяч человек – русских, евреев, молдаван, цыган, поляков.

Победы Красной Армии, одержанные над армиями фашистского блока в 1943–1944 годах, привели к значительным изменениям в настроениях румынского общества и его политической элиты. Антифашистский переворот, осуществленный королем Михаем 23 августа 1944 года, способствовал изменению советско-румынских отношений. 6 августа 1945 года, спустя год после вступления Румынии в коалицию антигитлеровских сил, было принято решение восстановить дипломатические отношения между СССР и Румынией. По итогам Парижской мирной конференции (1946 год) Румыния, благодаря поддержке Советского Союза, получила от Венгрии Северную Трансильванию, утраченную ею в 1940 году в результате Второго Венского арбитража.

После окончания Второй мировой войны страны Восточной Европы вошли в сферу влияния Советского Союза, сформировался социалистический блок государств на базе двух союзных структур: экономической (Совет экономической взаимопомощи) и военно-политической (Организация Варшавского договора). Хотя Румыния и была частью этой системы, она обладала высокой степенью самостоятельности при принятии всех решений.

Несмотря на то, что в политическом плане советско-румынские отношения в послевоенный период отличались сложностью и неоднозначностью (их охлаждение, начавшееся в 1964 году при Г. Георгиу-Деж, заметно усилилось в период правления Н. Чаушеску), экономические и культурные контакты всегда оставались крепкими и взаимовыгодными.

Конец 1980-х – начало 1990-х годов ознаменовались кардинальными изменениями в общественном устройстве и развитии как России, так и Румынии. Многие связи между нашими странами оказались нарушенными, и их пришлось налаживать заново.

4 июля 2003 года президент Российской Федерации В.В. Путин и президент Румынии И. Илиеску подписали договор «О дружественных отношениях и сотрудничестве», ставший важным шагом вперед. Румыния отказалась от территориальных претензий к России как правопреемнице СССР.

Сегодня отношения России с Румынией серьезно осложняет её активное военное сотрудничество с блоком НАТО и США. Понятно, что решение о размещении на румынской территории базы противоракетной обороны представляет собой потенциальную угрозу для обоих государств. Очевидно также несовпадение позиций сторон и в отношении путей решения сложного комплекса вопросов вокруг Молдовы и Приднестровья. Существуют проблемы, вызванные санкционным режимом, введенным Западом в отношении России, и др.

На долгом историческом пути российско-румынские отношения складывались неоднозначно и противоречиво. Они отмечены как несомненными успехами, так и сложными вызовами. Далеко не все проблемы наших двусторонних контактов нашли свое решение, не во всем мы сегодня разделяем позиции друг друга.

Принципиально важно то, что народы наших стран сохраняют стремление к добрососедским, взаимовыгодным отношениям, основанным на взаимном уважении, искреннем интересе к культуре, традициям, жизненным устоям друг друга, желании развивать и укреплять российско-румынское сотрудничество.

Автор: Николай Илиевский

Источник: nstarikov.ru