Немыслимое. В 1945 “союзники” планировали стереть русские города с лица земли

Москва, Ленинград, Владивосток, Мурманск, уже на следующий день после начала третьей мировой войны 2 июля 1945 года крупнейшие города Советского Союза напоминали бы призраки, в которых проще найти мертвых, чем живых. Несколько миллионов советских граждан, должны были погибнуть под авиа ударами, такими же как англо-американская армия уничтожала Гамбург, Токио, зажигательными бомбами вызывающий огненный опустошающий смерч.

Этот по-настоящему немыслимый план премьер-министра Великобритании Черчилля, долгое время считали объектом фантазии Советской разведки и только после того, как среди документов государственного архива Великобритании, обнаружили доклад генерального штаба под названием операция “Немыслимое” с личными заметками Уинстона Черчилля на полях и точными деталями нападение на Советский Союз. Лондон признал Третья Мировая война в июле 1945, могла стать катастрофической реальностью.

Общая политическая цель операции, навязать русским волю Соединенных Штатов и Британской Империи. Десятки листов с описанием, того как и с помощью каких средств Великобритания в союзе с Соединёнными штатами планировали ввести новую кровопролитную войну.

В документах 70 летней давности не только расчеты воздушной компании, но и морской, сухопутной. Это был довольно подробно и детально разработанный план. Для Черчилля Польша была ключом к Восточной Европе, но после Ялтинской конференции для премьер-министра Великобритании стало ясно, Коммунистический режим в Варшаве лишь вопрос времени, а там-то и гляди весь старый свет захочет стать под красное знамя.

Советский Союз был не только на пике военной мощи, что доказало операция по взятию Берлина, но и всемирной популярности. Поэтому 22 мая 1945 года, всего через 12 дней после окончания Великой Отечественной войны, на стол Черчилля лег план очередной тотальной войны, против Советского Союза.

Кровавую операцию Черчилль не смог осуществить, потому что против неё сами того не подозревая проголосовали британцы. Жители туманного Альбиона не поддержали консерваторов на парламентских выборах летом 1945 и не дали Черчиллю в очередной раз занять кресло премьер-министра. Позже прошли испытания ядерной бомбы в Хиросиме и Нагасаки и план «Немыслимое» подвергся корректировке с учетом нового разрушительного оружия. Менялось только количество бомб предназначенных для Советских городов.

С деталями операции “Немыслимое” можно ознакомиться в материале: ОПЕРАЦИЯ «НЕМЫСЛИМОЕ» – план нападения союзников на СССР в 1945 году