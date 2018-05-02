Нацизм ведет к разложению души

В 40-х годах японское командование в оккупированной Манчжурии создало концентрационный лагерь "Отряд 731". Узники (китайцы, русские) были материалом для испытаний переносимости экстремальных условий, например, холод, высота, а также для испытаний бактериологического оружия.

В фильме использованы жуткие, страшные в своей правдивости документальные кадры и фрагменты из художественного фильма об Отряде 731 – "Человек за солнцем".