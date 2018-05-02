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Нацизм ведет к разложению души

15:23. 2 мая 2018 Просмотров - 13 Нет комментариев Опубликовал:
Даже дикторша-профессионал не смогла сдержать подступающие слезы и надрыв в ее голосе явственно ощущается на протяжении всего фильма.

В первый момент подумалось, что мало на них "Малышей" сбросили (еще одни подонки: так назвать страшное оружие убийства!).

Но тут же себя одернул: ведь именно такую реакцию ожидают от простых людей идеологи нацизма. Ответственность за преступления отдельных групп возложить на целый народ. Стравить народы разных стран, чтобы легче было ими манипулировать.


Из аннотации:

В 40-х годах японское командование в оккупированной Манчжурии создало концентрационный лагерь "Отряд 731". Узники (китайцы, русские) были материалом для испытаний переносимости экстремальных условий, например, холод, высота, а также для испытаний бактериологического оружия.

В фильме использованы жуткие, страшные в своей правдивости документальные кадры и фрагменты из художественного фильма об Отряде 731 – "Человек за солнцем".



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Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: война, мировоззрение, наука, расизм, русский, фашизм, человек, Япония
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