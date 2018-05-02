Кому не выгодно строительство «Турецкого» и «Северного» потоков

Мы живем в эпоху ничем не отличающуюся от других. Экономика и политика всегда были тесно переплетены между собой. Ничего нового в этом смысле не происходит.

Разговоры в русле «21 век на дворе» больше всего напоминают сознание маленького ребенка, который не знает и не хочет понять, что мир существовал и до его появления на свете. Телеканал «Звезда» попросил меня прокомментировать хорошие новости, поступающие с места прокладки газопровода «Турецкий поток».



Источник: tvzvezda.ru

Стариков объяснил, кому невыгодно строительство российских газопроводов

Эксперт заявил, что США стараются не допустить строительство ниток, которые они не контролируют, Россия всеми силами пытается эти нитки построить, для того чтобы наладить более тесное сотрудничество с Европой.

«Газпром» закончил укладку морского участка первой нитки газопровода «Турецкий поток» у черноморского побережья Турции. Лидер движения «Патриоты Великого Отечества» Николай Стариков рассказал сайту телеканала «Звезда», для каких стран строительство российских газопроводов является стратегически важным.

«Задача США — иметь по всему миру не союзников, а подчиненные им государства. В этом смысле для американцев важна энергетическая зависимость Европы от Соединенных Штатов. Строительство российских газопроводов как «Южного», так и «Северного потока» дает возможность быть менее зависимыми от Вашингтона. Именно поэтому США стараются всячески торпедировать оба проекта», — сказал Стариков.

По его словам, со стороны Вашингтона с разной степенью успешности, но постоянно вставляются палки в колеса, поэтому строительство «Южного потока», окончание строительства первой ветки «Турецкого потока» являются свидетельством определенной независимости руководства Турции от Вашингтона и показывают хороший пример европейским партнерам России.

«Уверен, что строительство «Северного потока-2» даст не только надежные гарантии поставки газа в Европу, но и возможность европейским политикам проводить более независимую от США политику», — сказал эксперт.

По словам Старикова, мы живем в эпоху геополитики и газопроводов. США всеми способами стараются не допустить строительство ниток, которые они не контролируют, Россия всеми силами пытается эти нитки построить, для того чтобы наладить более тесное сотрудничество с Европой, с другими государствами и тем самым сделать их менее зависимыми от США.

«Одним словом, нитки наших газопроводов ведут к многополярному миру, а США хотят сохранить однополярный мир, поэтому стараются эти нитки всяческими способами перерезать», — отметил он.

Кроме того, эксперт затронул Украину в вопросе строительства газопроводов.

«Если говорить о ситуации на Украине, то в конечном итоге строительство «Южного» и «Северного потока» может привести к полному или частичному транзиту российского газа через территорию Украины», — сказал Стариков.

«Это означает потери примерно пяти миллиардов долларов, которые кто-то должен будет Украине компенсировать. Мы зададимся вопросом: «Кто?». Либо США, либо их сателлиты. Потому и в этом смысле для прекращения войны в Донбассе строительство газопроводов тоже очень важно. Если у украинской власти не будет денег для того, чтобы вести боевые действия, гражданская война будет закончена, и они будут вынуждены сесть за стол переговоров», — заявил он.

Эксперт подытожил, что строительство газопроводов выгодно России, Европе и всему земному шару, за исключением Вашингтона.

Автор: Александра Арсентьева