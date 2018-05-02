Американская демократия как инструмент международной интервенции. Очередная цель — Украина (ИНФОГРАФИКА)

Украина уже долгое время находится в центре внимания при переделе сфер влияния в мировой политике.

Не секрет, что Украина рассматривается США и странами НАТО как важный стратегический пункт при продвижении на Восток, а именно: как дешевый рынок сырья и рабочей силы, территория для размещения военных баз и прочего.

Украина — это только полигон для США и НАТО в их скрытой войне против других государств, в том числе и России.

Многие ведущие политологи и экономисты неоднократно заявляли о том, что Америка провоцирует военный конфликт в Европе, чтобы поправить своё экономическое положение.

На данный момент экономика США находится в весьма плачевном состоянии, в то время как при помощи украинских природных ресурсов и военного конфликта в Европе Америка могла бы повысить ценность доллара и улучшить своё финансовое положение.

Когда экономические проблемы в стране обостряются, США ищут нового врага, чьи территории, природные и другие ресурсы находятся в сфере интересов Америки.

При этом власти США опираются на факты, многочисленные документы, фотоматериалы и исторические исследования, полученные как из европейских, так и из американских источников.

Украина ещё до событий 2014 года уже была избрана на роль основного звена в цепи, ведущей к господству США над Россией, Европой и Азией.

Именно поэтому известный своими «европейскими взглядами» экс-президент Украины Виктор Ющенко был наделён Западом полномочиями обеспечить быстрое включение Украины в состав ЕС и её вступление в НАТО.

А вот пришедший после Ющенко к власти Янукович, по указке западных политиков не предпринявший мер против так называемых «мирных демонстрантов», которые на самом деле являлись частью согласованной и годами подготавливавшейся акции НАТО.

Теперь уже большая часть исследователей делает выводы, что украинский кризис случился не из-за коррумпированности украинского парламента, а из-за того, что украинское правительство противилось подписанию соглашения об ассоциации с ЕС.

При этом многие исследователи считают, что включение Украины в НАТО могло быть произведено даже без народного голосования.

После того, как Америке не удалось в полной мере воплотить свои планы, США и теперь спонсируют убийство мирных жителей.

Еще в ноябре 2015 года помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Элисса Слоткинс ообщила о том, что с начала 2014 года Вашингтон потратил более 266 миллионов долларов на совершенствование боеспособности Украины.

Причём эти деньги пошли не только на обучение украинских военных, как о том рассказывает официальный представитель командования Сухопутных войск США в Европе Дональд Ренн, хвастаясь, что американцы обучили убивать уже шесть рот украинских карателей и планируют обучать дальше.

Многие из них принимали участие непосредственно в боевых действиях и даже извлекли из них новый опыт. Кроме того, союзники США — Польша, Канада и Великобритания решили направить военных инструкторов на Украину.

Посол США в Киеве Мари Йованович сообщила, что за последние три года Вашингтон предоставил Украине военную помощь на сумму в 750 миллионов долларов.

По данным, которые были предоставлены изданию TomDispatch Командованием специальных операций США, в 2017 году силы специальных операций США, включая «морских котиков» и армейских «зеленых беретов», были развёрнуты в 149 странах мира.

Это примерно 75% всех государств планеты. Если сравнивать с развёртыванием, которое имело место при президенте Джордже Буше-сыне, то нынешнее размещение спецназа составляет прирост в 150%.

Рост возможностей

На карте указаны 132 из 149 стран, упомянутых выше; местонахождение в 129 странах (голубой цвет) предоставлено Командованием специальных операций США, местонахождение в 3 странах (красный цвет — Сирия, Йемен и Сомали) получено из открытых источников.

Поселившись в Белом доме, Трамп организовал нападение на «наследие» Барака Обамы практически по всем фронтам. Он сократил, отверг или обратил вспять решения Обамы по широкому спектру проблем — от торговых пактов и финансовых соглашений до правил, защищающих трансгендеров от дискриминации.

Однако, когда дело дошло до сил специальных операций, администрация Трампа переняла стиль предыдущего президента, пусть и преодолев его «потолок».

Президент Трамп, кроме того, предоставил военачальникам больше полномочий по инициированию атак в квази-военных зонах типа Йемена и Сомали.

В первые шесть месяцев президентства Трампа спецназ США в странах со статусом «не поле боя» провёл в пять раз больше контртеррористических операций, чем в последние шесть месяцев президентства Обамы.

Коммандос США специализируются на 12 базовых умениях — от «нетрадиционных военных действий» (содействие восстаниям и смене режимов) до «внутренней обороны зарубежных стран» (поддержка действий союзников по борьбе с терроризмом, восстаниями и государственными переворотами).

По данным правительства США, американцы «успешно борются с экстремизмом» в Афганистане, Сирии, Ираке, Йемене, Сомали, Ливии, в африканском Сахеле, на Филиппинах, в Центральной/Южной Америке.

Официально в Ираке присутствует 5 300 американских военнослужащих (считается, что реальное количество больше). Значительная часть из них — «специальные операторы», а также инструкторы и советники в иракских правительственных силах и курдских вооружённых формированиях.

Отборные силы США играли критически важную роль в недавнем наступлении на боевиков ИГИЛ*, оказывали поддержку артиллерией и военно-воздушными силами.

Данные по 2017 году показывают, что в Европе американские «специальные операторы» присутствуют в 33 странах. На протяжении последних двух лет США сохраняли контингент сил специальных операций практически в каждой стране по западной границе России.

Что касается стран Прибалтики, Румынии, Польши, Украины и Грузии, то силы специальных операций США постоянно размещались в балтийских государствах и в Польше, начиная с 2014 года как часть более широкой Европейской инициативы по сдерживанию, реализуемой Министерством обороны и Европейским командованием США.

Помимо непосредственного размещения военнослужащих по всему миру, США из года в год развязывают цветные революции.

Хорошо обученные и хорошо проплаченные группы провокаторов по одному и тому же сценарию выводят людей на улицы и осуществляют вооружённый переворот.

При этом реальные руководители цветных революций всегда находятся далеко за океаном.

Народы разных стран раз за разом платят за фальшивую свободу и демократию реальной кровью, разрухой и развалом государства. Успех цветных революций кроется в том, что их организаторы всеми силами скрывают их реальные итоги.

Именно поэтому так важно знать, что происходит в странах, где к власти приходит подогретая извне агрессивная толпа.

Египет, 2011 год

Запад объявил законного президента Египта Хосни Мубарака диктатором. В столице Египта разгорелись протесты, оплаченные иностранными деньгами и подаваемые как народная борьба за свободу. К власти пришли радикалы-исламисты.

Для сравнения:

До начала восстания экономика Египта росла со скоростью 5–7% в год.

ВВП — 468 млрд долл.

27 место в мире по экономическому развитию.

После начала восстания:

Около 40% населения оказались за чертой бедности.

ЗВР уменьшились с 36 до 17 млрд долл.

Внутренний государственный долг достиг 90% от ВВП.

Ливия, 2011 год

Национальный лидер Ливии Муаммар Каддафи перестал устраивать Запад. Западные спонсоры вывели на улицы экстремистов, которые спровоцировали столкновения с полицией. Кровопролитие разожгло гражданскую войну. Боевики взяли в осаду Триполи, страна раскололась по линии фронта. Ливия погрузилась в хаос.

Для сравнения: До переворота Ливия занимала первое место в Африке по среднему уровню доходов и четвёртое место по ВВП на душу населения.

Бесплатные образование и медицина.Отсутствие квартплаты. Бензин дешевле воды.

Последствия переворота:

Страна прекратила существование как единое государство.

ВВП упал более, чем в два раза, и продолжает снижаться.

Минимум 750 тысяч людей стали беженцами.

Количество погибших — десятки тысяч.

Сирия, 2011 год

Сирия взяла курс на самостоятельную политику, что вызвало немедленную реакцию Запада. Финансируемые западом экстремисты вывели толпу на улицы. Протесты привели к кровавым столкновениям и гражданской войне. Боевики захватили север страны. Гражданская война идет до сих пор.

Для сравнения:

до войны ВВП Сирии составлял 60 млрд долл.

Прирост ВВП — 2,3% в год.

Уровень инфляции — 2%.

Доход на душу населения — 2410 долл в год.

Результаты восстания:

Боевики разграбили и вывезли за границу более тысячи фабрик и заводов.

Ущерб от войны — минимум 22 млрд долл.

ВВП сократился на десятки процентов.

Убито более 260 тысяч человек.

Около 10 миллионов человек стали беженцами.

Украина, 2013-2014 годы

Президент Янукович отказался подписывать договор о евроинтеграции. США и ЕС с помощью прозападных лидеров оппозиции организовали массовые беспорядки. Были захвачены административные здания. Под давлением и угрозами боевиков депутаты Верховной рады избрали нового и.о. президента.

К власти пришло ультранационалистическое правительство, которое объявило войну собственному народу на востоке страны.

Для сравнения:

до переворота Украина имела развивающуюся экономику.

53 место в мире по ВВП.

Инфляция — 0,5%.

ВВП на душу населения — 8788 долл.

Объем экспорта — 71,2 млрд долл.

После переворота:

Украина находится на грани дефолта.

Курс национальной валюты упал более чем в 3 раза.

Официальная инфляция — около 25%, в реальности больше.

ВВП упал минимум на 7,5%.

Стоимость коммунальных услуг выросла в 2-3 раза, планируется повышение еще в 5-7 раз.

В ходе гражданской войны погибли более 10 тысяч мирных жителей.

Беженцами стали более 2 миллионов человек.

Сегодня Украина — это страна на грани распада, погрязшая в насилии и коррупции и преданная своими «союзниками» на Западе.

За последние годы ещё ни одна страна, где США организовывали «демократические» госперевороты и развязывали войны, не обрела стабильности.

И это говорит о том, что истинная цель Вашингтона — создание кровавого хаоса, и Украина — не исключение. Ведь войну заказывают именно те, кто платит стране-банкроту деньги на то, чтобы она могла воевать и дальше.

Александр Луговой, для «Русской Весны»

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*Запрещенная в России террористическая организация