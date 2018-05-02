Главная » Новости Украины и Новороссии

Американская демократия как инструмент международной интервенции. Очередная цель — Украина (ИНФОГРАФИКА)

03:00. 2 мая 2018 Просмотров - 24 Нет комментариев Опубликовал:
Американская демократия как инструмент международной интервенции. Очередная цель — Украина (ИНФОГРАФИКА) | Русская весна

Украина уже долгое время находится в центре внимания при переделе сфер влияния в мировой политике.

Не секрет, что Украина рассматривается США и странами НАТО как важный стратегический пункт при продвижении на Восток, а именно: как дешевый рынок сырья и рабочей силы, территория для размещения военных баз и прочего.

Украина — это только полигон для США и НАТО в их скрытой войне против других государств, в том числе и России.

Многие ведущие политологи и экономисты неоднократно заявляли о том, что Америка провоцирует военный конфликт в Европе, чтобы поправить своё экономическое положение.

На данный момент экономика США находится в весьма плачевном состоянии, в то время как при помощи украинских природных ресурсов и военного конфликта в Европе Америка могла бы повысить ценность доллара и улучшить своё финансовое положение.

Когда экономические проблемы в стране обостряются, США ищут нового врага, чьи территории, природные и другие ресурсы находятся в сфере интересов Америки.

При этом власти США опираются на факты, многочисленные документы, фотоматериалы и исторические исследования, полученные как из европейских, так и из американских источников.

Украина ещё до событий 2014 года уже была избрана на роль основного звена в цепи, ведущей к господству США над Россией, Европой и Азией.

Именно поэтому известный своими «европейскими взглядами» экс-президент Украины Виктор Ющенко был наделён Западом полномочиями обеспечить быстрое включение Украины в состав ЕС и её вступление в НАТО.

А вот пришедший после Ющенко к власти Янукович, по указке западных политиков не предпринявший мер против так называемых «мирных демонстрантов», которые на самом деле являлись частью согласованной и годами подготавливавшейся акции НАТО.

Теперь уже большая часть исследователей делает выводы, что украинский кризис случился не из-за коррумпированности украинского парламента, а из-за того, что украинское правительство противилось подписанию соглашения об ассоциации с ЕС.

При этом многие исследователи считают, что включение Украины в НАТО могло быть произведено даже без народного голосования.

После того, как Америке не удалось в полной мере воплотить свои планы, США и теперь  спонсируют убийство мирных жителей.

Еще в ноябре 2015 года помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Элисса Слоткинс ообщила о том, что с начала 2014 года Вашингтон потратил более 266 миллионов долларов на совершенствование боеспособности Украины.

Причём эти деньги пошли не только на обучение украинских военных, как о том рассказывает официальный представитель командования Сухопутных войск США в Европе Дональд Ренн, хвастаясь, что американцы обучили убивать уже шесть рот украинских карателей и планируют обучать дальше.

Многие из них принимали участие непосредственно в боевых действиях и даже извлекли из них новый опыт. Кроме того, союзники США — Польша, Канада и Великобритания решили направить военных инструкторов на Украину.

Посол США в Киеве Мари Йованович сообщила, что за последние три года Вашингтон предоставил Украине военную помощь на сумму в 750 миллионов долларов.

По данным, которые были предоставлены изданию TomDispatch Командованием специальных операций США, в 2017 году силы специальных операций США, включая «морских котиков» и армейских «зеленых беретов», были развёрнуты в 149 странах мира.

Это примерно 75% всех государств планеты. Если сравнивать с развёртыванием, которое имело место при президенте Джордже Буше-сыне, то нынешнее размещение спецназа составляет прирост в 150%.

Рост возможностей

На карте указаны 132 из 149 стран, упомянутых выше; местонахождение в 129 странах (голубой цвет) предоставлено Командованием специальных операций США, местонахождение в 3 странах (красный цвет — Сирия, Йемен и Сомали) получено из открытых источников. 

Поселившись в Белом доме, Трамп организовал нападение на «наследие» Барака Обамы практически по всем фронтам. Он сократил, отверг или обратил вспять решения Обамы по широкому спектру проблем — от торговых пактов и финансовых соглашений до правил, защищающих трансгендеров от дискриминации.

Однако, когда дело дошло до сил специальных операций, администрация Трампа переняла стиль предыдущего президента, пусть и преодолев его «потолок».

Президент Трамп, кроме того, предоставил военачальникам больше полномочий по инициированию атак в квази-военных зонах типа Йемена и Сомали.

В первые шесть месяцев президентства Трампа спецназ США в странах со статусом «не поле боя» провёл в пять раз больше контртеррористических операций, чем в последние шесть месяцев президентства Обамы.

Коммандос США специализируются на 12 базовых умениях — от «нетрадиционных военных действий» (содействие восстаниям и смене режимов) до «внутренней обороны зарубежных стран» (поддержка действий союзников по борьбе с терроризмом, восстаниями и государственными переворотами).

По данным правительства США, американцы «успешно борются с экстремизмом» в Афганистане, Сирии, Ираке, Йемене, Сомали, Ливии, в африканском Сахеле, на Филиппинах, в Центральной/Южной Америке.

Официально в Ираке присутствует 5 300 американских военнослужащих (считается, что реальное количество больше). Значительная часть из них — «специальные операторы», а также инструкторы и советники в иракских правительственных силах и курдских вооружённых формированиях.

Отборные силы США играли критически важную роль в недавнем наступлении на боевиков ИГИЛ*, оказывали поддержку артиллерией и военно-воздушными силами.

Данные по 2017 году показывают, что в Европе американские «специальные операторы» присутствуют в 33 странах. На протяжении последних двух лет США сохраняли контингент сил специальных операций практически в каждой стране по западной границе России.

Что касается стран Прибалтики, Румынии, Польши, Украины и Грузии, то силы специальных операций США постоянно размещались в балтийских государствах и в Польше, начиная с 2014 года как часть более широкой Европейской инициативы по сдерживанию, реализуемой Министерством обороны и Европейским командованием США.

Помимо непосредственного размещения военнослужащих по всему миру, США из года в год развязывают цветные революции.

Хорошо обученные и хорошо проплаченные группы провокаторов по одному и тому же сценарию выводят людей на улицы и осуществляют вооружённый переворот.

При этом реальные руководители цветных революций всегда находятся далеко за океаном.

Народы разных стран раз за разом платят за фальшивую свободу и демократию реальной кровью, разрухой и развалом государства. Успех цветных революций кроется в том, что их организаторы всеми силами скрывают их реальные итоги.

Именно поэтому так важно знать, что происходит в странах, где к власти приходит подогретая извне агрессивная толпа.

Египет, 2011 год

Запад объявил законного президента Египта Хосни Мубарака диктатором. В столице Египта разгорелись протесты, оплаченные иностранными деньгами и подаваемые как народная борьба за свободу. К власти пришли радикалы-исламисты.

Для сравнения:
До начала восстания экономика Египта росла со скоростью 5–7% в год.
ВВП — 468 млрд долл.
27 место в мире по экономическому развитию.

После начала восстания:
Около 40% населения оказались за чертой бедности.
ЗВР уменьшились с 36 до 17 млрд долл.
Внутренний государственный долг достиг 90% от ВВП.

Ливия, 2011 год

Национальный лидер Ливии Муаммар Каддафи перестал устраивать Запад. Западные спонсоры вывели на улицы экстремистов, которые спровоцировали столкновения с полицией. Кровопролитие разожгло гражданскую войну. Боевики взяли в осаду Триполи, страна раскололась по линии фронта. Ливия погрузилась в хаос.

Для сравнения:                                                                                                                      До переворота Ливия занимала первое место в Африке по среднему уровню доходов и четвёртое место по ВВП на душу населения. 

Бесплатные образование и медицина.Отсутствие квартплаты. Бензин дешевле воды.

Последствия переворота:
Страна прекратила существование как единое государство.
ВВП упал более, чем в два раза, и продолжает снижаться.
Минимум 750 тысяч людей стали беженцами.
Количество погибших — десятки тысяч.

Сирия, 2011 год

Сирия взяла курс на самостоятельную политику, что вызвало немедленную реакцию Запада. Финансируемые западом экстремисты вывели толпу на улицы. Протесты привели к кровавым столкновениям и гражданской войне. Боевики захватили север страны. Гражданская война идет до сих пор.

Для сравнения:
до войны ВВП Сирии составлял 60 млрд долл.
Прирост ВВП — 2,3% в год.
Уровень инфляции — 2%.
Доход на душу населения — 2410 долл в год.

Результаты восстания:
Боевики разграбили и вывезли за границу более тысячи фабрик и заводов.
Ущерб от войны — минимум 22 млрд долл.
ВВП сократился на десятки процентов.
Убито более 260 тысяч человек.
Около 10 миллионов человек стали беженцами.

Украина, 2013-2014 годы

Президент Янукович отказался подписывать договор о евроинтеграции. США и ЕС с помощью прозападных лидеров оппозиции организовали массовые беспорядки. Были захвачены административные здания. Под давлением и угрозами боевиков депутаты Верховной рады избрали нового и.о. президента.
К власти пришло ультранационалистическое правительство, которое объявило войну собственному народу на востоке страны.

Для сравнения:
до переворота Украина имела развивающуюся экономику.
53 место в мире по ВВП.
Инфляция — 0,5%.
ВВП на душу населения — 8788 долл.
Объем экспорта — 71,2 млрд долл.

После переворота:
Украина находится на грани дефолта.
Курс национальной валюты упал более чем в 3 раза.
Официальная инфляция — около 25%, в реальности больше.
ВВП упал минимум на 7,5%.
Стоимость коммунальных услуг выросла в 2-3 раза, планируется повышение еще в 5-7 раз.
В ходе гражданской войны погибли более 10 тысяч мирных жителей.
Беженцами стали более 2 миллионов человек.

Сегодня Украина — это страна на грани распада, погрязшая в насилии и коррупции и преданная своими «союзниками» на Западе.

За последние годы ещё ни одна страна, где США организовывали «демократические» госперевороты и развязывали войны, не обрела стабильности.

И это говорит о том, что истинная цель Вашингтона — создание кровавого хаоса, и Украина — не исключение. Ведь войну заказывают именно те, кто платит стране-банкроту деньги на то, чтобы она могла воевать и дальше.

Александр Луговой, для «Русской Весны»

Читайте также: Сдыхающая артиллерия нэзалэжности (ВИДЕО)

*Запрещенная в России террористическая организация

Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
ООН создавалась как инструмент гегемонии США. Наряду с МВФ, МБ.
... полностью отличались от принципов афинской демократии "золотого века". Римская... - а всего лишь как инструмент американской внешней политики экспансионизма, как многостороннее прикрытие для односторонней...
Кинопремии как инструмент влияния на тенденции в кинематографе
...вручают?5.2 Евровидение как инструмент экспансии западных ценностей5.3...о том, как американские солдаты доблестно воюют за ценности американской «демократии». Ключевым моментом...что их вручают? Евровидение как инструмент экспансии западных ценностей Системный ...
Институты новых религий как инструмент управления обществом
...Алжира. Куда сложнее, как отмечал известный американский автор, быть полукатоликом и...разгадали роль «новых религий» как инструмента манипулирования вьетнамским обществом и ...свободы» и «демократии»?В марте 1966 г. американские военные подготовили коллективный...
Психотропные препараты, как инструмент манипуляции общественным сознанием (Ч. II). От «евромайдана» к массовому применению на территории бывшей Украины
... материал, поставляемый на Украину американскими химическими компаниями. Их деятельность ...2] К.Мямлин, «Психотропные перпараты, как инструменты манипуляции общественным сознанием в целом... "мы хотим свободы и демократии". При этом барабанный бой, рефренный...
Культура как бизнес: не всем, но для каждого
...её как инструмент для торговли массовой культурой. Показательно высказывание американского ... «демократический». Действительно идея демократии была разработана в Древних...Может быть поэтому слово «демократия» как некое магическое заклинание повторяется...
Как провалилась идея нормализации отношений США и РФ
...RAND Corporation. “Единственные другие инструменты, которые мы имеем - ... недостаточны”.Отсутствие политических инструментов для защиты американских выборов, вызвало, в... продвижение демократии - это главное в американской внешней политике и, как “Символ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>