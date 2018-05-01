Запад намеренно обостряет конфликт в Нагорном Карабахе

Ситуация вокруг Нагорного Карабаха обостряется. Вчера Ереван начал усиливать свое военное присутствие в регионе в ответ на то, что ранее Азербайджан стянул свои войска к границам непризнанной республики. Кроме того, как сообщило Минобороны Карабаха, вооруженные силы Азербайджана уже нарушили перемирие и произвели около 400 выстрелов в сторону армянских позиций.

С чего все началось? А с того, что абсолютно неадекватный лидер оппозиции Никол Пашинян, совершенно не подумав своей головой, заявил, что непременно будет наращивать военную мощь Армении, чтобы Азербайджан стал его бояться. При этом он отметил, что помощь России в разрешении Карабахского вопроса вообще не нужна – что, мол, он сам все сможет сделать.

Ну, и как – получается конфликт решать, господин Пашинян? Именно из-за вас в Карабахе снова начали стрелять – и не надо говорить, что вы здесь ни при чем, дескать, во всем виноваты власти. До тех пор, пока на горизонте не появился Пашинян со своими митингами, раскачивающими страну, и воинственными заявлениями, в НКР все было спокойно. Теперь Азербайджанцы вплотную подошли к границам Карабаха, получив карт-бланш от Дональда трампа (к слову, Трамп отправил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву письмо о поддержке в карабахском вопросе именно тогда, когда премьер-министр Армении Саргсян подал в отставку, пойдя на уступки оппозиции) – грядет новый конфликт!

Складывается полное впечатление того, что Пашинян специально обострил этот конфликт по требованию своих западных хозяев. Связь митингов в Армении с письмом Трампа к Алиеву сразу бросается в глаза. Для чего это нужно? Все просто – речь идет о том же противостоянии с Россией – вспоминаем требование Пашинян об отстранении России от участия в урегулировании конфликта. Именно благодаря Москве в НКР поддерживался мир, и вдруг ее «надо отстранить» - и моментом начались новые волнения! Все это нужно для того, чтобы лишить Россию единственной военной базы в Закавказье, установить там откровенный русофобский режим и отстроить в регионе базу НАТО – тем саамам США станут главным модератором конфликта в Карабахе.

Зачем Штатам вообще Карабах? Ответ опять же находим в Письме Трампа Алиеву – все сводится к подрыву российского проекта «Турецкий поток», так как в своем послании Трамп четко дал понять, что от «карабахского вопроса зависит энергобезопасность Европы». То есть Трамп планирует вложиться в проект газопровода для поставок азербайджанского и туркменского газа в ЕС через территорию Армении. Ну а о том, что США очень хотят вытеснить Россию из газового рынка Европы, известно уже очень давно – и вот, нашли еще один способ, раз «Северный поток – 2» остановить не получилось.

Пашинян – явная марионетка в руках США. А Штаты для достижения своих целей готовы на все – от расшатывания ситуации в стране для установления русофобского режима, до обострения конфликта в Карабахе, который вполне может вылиться в полноценную войну между Арменией и Азербайджаном.

Источник: zen.yandex.ru