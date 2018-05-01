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Военные тайны: о попавших в Россию «умных» ракетах Трампа, захваченных террористах СБУ и ответном ударе по США (ВИДЕО)

07:30. 1 мая 2018 Просмотров - 167 Нет комментариев Опубликовал:
Военные тайны: о попавших в Россию «умных» ракетах Трампа, захваченных террористах СБУ и ответном ударе по США (ВИДЕО) | Русская весна

В своём новом видео Дмитрий Линтер и главный редактор журнала Национальная оборона Игорь Юрьевич Коротченко обсуждают вопросы, связанные с национальной безопасностью Российской Федерации.

Военный эксперт рассказал об активных действиях украинских диверсионных групп в России.

Что происходит на самом деле в Сирии и сколько диверсионных групп с химическим оружием было уничтожено, чтобы не дать Западу ударить. 

Какие именно действия России заставили НАТО довольствоваться имитацией ракетного удара.

О чем говорят в Министерстве обороны РФ и какие виды вооружений заставляют США бояться Россию. Как работают прибалтийские спецслужбы и какая из них наиболее профессиональная.

Справка РВ. Игорь Юрьевич Коротченко

Проходил службу в частях Военно-воздушных сил (1982–1984 гг.), Главном штабе ВВС (1984–1987 гг.), Генеральном штабе Вооруженных Сил (1987–1994 гг.). 

В 2003–2009 гг. — главный редактор еженедельника «Военно-промышленный курьер». С 2006 года — издатель журнала «Национальная оборона».

С 2010 года — директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО).

Член Общественного совета при Министерстве обороны РФ.

Воинское звание — полковник запаса. Награжден именным оружием.

Десятки раз бывал в различных горячих точках.

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Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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