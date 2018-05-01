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Туманное ливийское будущее

13:18. 1 мая 2018 Просмотров - 71 Нет комментариев Опубликовал:


Небольшой обзорный материал на тему происходящего в Ливии в связи с виртуальной смертью маршала Хафтара на больничной койке во Франции.

Туманное ливийское будущее

После краха ливийской мечты о Джамахирии и убийства Муаммара Каддафи в 2011 году некогда богатейшая страна Северной Африки оказался отброшена на десятилетия в прошлое. С тех пор минуло уже 7 лет, но спокойнее не стало. Страна разодрана на лоскуты.


Карта обстановки в Ливии на середину апреля. Красный – Ливийская национальная армия [Бенгази/Тобрук], зелёный (небольшое пятно на севере территорий ЛНА) – "Совет моджахедов Дерны" [Дерна], синий – Правительство национального единства/Правительство национального спасения [Триполи], фиолетовый – вооружённые племена, полосатый – кочующие бандгруппы ИГИЛ. Не закрашена буферная нейтральная зона в пустыне.

Поэтому новости двухнедельной давности о «смерти» Халифы Хафтара, правящего восточной частью страны, половина населения Ливии встретила с радостью – для каддафистов он трус и оппортунист, для западной Ливии – опасный соперник, для Запада – марионетка Москвы.



За "смерть" Хафтара ухватились ушедшие в подполье боевики – 18 апреля совершили покушение на НГШ Ливийской национальной армии Абдель Ризака аль-Надхури, который чудом уцелел при подрыве СВУ. В отсутствие Халифы Хафтара, главнокомандующего ЛНА, вся полнота власти была сосредоточена в руках НГШ ЛНА.
22 апреля террористы подорвали нефтепровод под портом эс-Сидер неподалёку от Рас Лануфа – ежедневные потери колеблются от 70 до 100 тысяч баррелей.
Если бы Хафтар действительно умер, то вспыхнула бы вся восточная Ливия – по сути, Хафтар, которого обвиняют в самодержавии и деспотизме, сумел собрать под свои знамёна разрозненные племена, которые готовы были перегрызть друг другу глотку. В случае смерти Хафтара восток страны снова был бы разодран на лоскуты.

Конечно, такие новости не возникают на ровном месте – скорее всего, со здоровьем что-то действительно было не так, поэтому и провёл 75-летний лидер восточной Ливии 2 недели в Париже. В Сети циркулируют упорные слухи, что у маршала рак. Но это уже не столь важно.
На этой неделе маршал Халифа Хафтар развеял все эти слухи, прибыв в Каир для встречи с командующим ВВС Египта. Каир – это ближайший союзник восточной Ливии, заинтересованный в стабильности на западных рубежах.
Египет неоднократно бомбил позиции боевиков в окрестностях Дерны, а Хафтару нужна поддержка ВВС. За этим он неоднократно обращался и к Москве – уж больно соблазнителен пример сирийской операции. У Египта помощи попросить так вообще ничего не стоит. Более, того Хафтар за минувшие три года успел заручиться как поддержкой президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси, так и политических кругов Объединённых Арабских Эмиратов.


26 апреля Халифа Хафтар вернулся в Бенгази.



30 апреля Хафтар посетил командный пункт на авиабазе аль-Абрак к западу от Дерны – именно здесь планируется операция по освобождению городу. Саму Дерну контролирует "Маджлис Шура Муджахиди Дерна" ("Совет моджахедов Дерны") – группировку основали выходцы из ливийского отделения "Джейш аль-Ислам" и вооружённых организаций. "Модхахеды" в равной степени борются как с "Национальной армией освобождения Ливии", так и недобитками ИГИЛ в стране. Освобождение Дерны позволит поднять авторитет Хафтара и освободить силы для зачистки территорий на западе страны и готовящегося наступления на позиции Правительства национального единства в Ливии.

Но тут есть проблема.

У Хафтара, по сути, нет преемника. Ему влияния хватает, чтобы удерживать в узде восток страны, но ни у его сыновей, ни НГШ нет достаточного влияния на местные племена. Поэтому возникает вопрос: а что после Хафтара? Две недели лечения в Париже показали, что будет тяжело.
В этом свете любопытно выглядит фигура Сейф аль-Ислама Каддафи, заявившего о желании баллотироваться на предстоящих выборах (мы об этом писали). Сейфа поддерживает существенная часть племён с юга страны, и если у него получится одержать победу на выборах и объединить два правительства в Триполи, то по силе он сравняется с Ливийской национальной армией и правительством Хафтара в Тобруке. С Сейфом Каддафи получается интересная штука – его, словно чёртика из табакерки, достали спустя шесть лет мучений, гонений, пыток и тяжб. И сейчас он в образе великомученика предстаёт на грядущих выборах. Напрашивается резонный вывод – кому-то понадобилось Ливию объединить. И это надо будет сделать.
Останется лишь небольшая препона – сам Хафтар, у которого стойкая аллергия на всё племя аль-Каддафа. А чихать в его возрасте не рекомендуется – говорят, умирают от этого.

https://zen.yandex.ru/media/rybar/tumannoe-liviiskoe-buduscee-5ae135574bf1617dbec0601b – цинк

Большое кол-во фотографий с Хафтаром в последние дни обусловлено желанием полностью закрыть историю с болезнью и мнимой смертью Хафтара.
Всячески демонстрируется, что он по-прежнему у руля.
















Отряды Хафтара едут отбивать Дерну у местных боевиков.








Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Африка, война в ливии, Египет, Каддафи, Ливия, северная африка, терроризм, Франция, хафтар
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