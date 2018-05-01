Сводки от ополчения Новороссии 01 мая 2018
- 18:47 Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир/ 01.05.2018.
- 18:18 Басурин: Украинские боевики обстреляли Горловку из минометов.
- 14:24 СРОЧНО: МГБ ЛНР предотвратило масштабную диверсию СБУ (ВИДЕО).
- 13:30 «Такого я не ожидал!» — неонацист из Австралии рассказал, как воевал против ополчения Донбасса.
- 10:20 Украина делает ставку на силовое решение конфликта на Донбассе.
- 07:34 Когда “Джавелины” появятся у ЛДНР?…
Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир/ 01.05.2018
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Басурин: Украинские боевики обстреляли Горловку из минометов
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
СРОЧНО: МГБ ЛНР предотвратило масштабную диверсию СБУ (ВИДЕО)
Сотрудниками Министерства государственной безопасности Луганской Народной Республики предотвращена масштабная диверсия, спланированная спецслужбами Украины к майским праздникам.
Об этом «Русской Весне» рассказали в МГБ ЛНР.
От источников в спецслужбах Украины была получена оперативная информация о развернутом комплексном плане по дестабилизации обстановки в Луганской Народной Республике, который предусматривает покушения на должностных лиц, диверсионно-террористические акты на объектах военной и гражданской инфраструктуры. Переданные сведения находят свое подтверждение.
Так, в ходе отработки полученной информации, сегодня, в районе населенного пункта Краснодон было обнаружено и обезврежено самодельное взрывное устройство, заложенное на оптоволоконной магистрали, и место для закладки второго СВУ.
Ее подрыв парализовал бы работу на территории Республики сети «Интернет», сотовой связи и важных объектов социально-экономического обеспечения ЛНР, прежде всего в банковской сфере и сфере обслуживания.
Достоверно известно, что подготовка диверсионно-террористических актов осуществляется Службой безопасности Украины под руководством начальника Главного Управления СБУ в Донецкой и Луганской областях Куца Александра Ивановича, в отношении которого Министерством государственной безопасности Республики будет возбуждено уголовное дело.
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«Такого я не ожидал!» — неонацист из Австралии рассказал, как воевал против ополчения Донбасса
Австралийский канал ABC рассказал историю Итана Тиллинга — неонациста, который участвовал в войне на Донбассе, воюя на стороне украинских карательных формирований против ополченцев.
Тиллинг, который пробыл на передовой всего 2 месяца, заявил ABC, что получил совсем не то, что ожидал от этого конфликта.
«23-летний бывший военнослужащий из Брисбена — один из двух бывших австралийских военнослужащих, которые, как удалось установить ABC, присоединились к тысячам ультранационалистов, стекающихся со всего мира в восточно-украинский регион Донбасс для того, чтобы взять в руки оружие», — пишут авторы репортажа.
Они рассказали, как австралиец пришел к решению отправиться на Донбасс.
Как и многие другие ультраправые радикалы, Тиллинг мечтал стать воином и считал, что участие в военном конфликте — «обряд посвящения» для мужчины.
Сначала он собирался отправиться в Сирию, однако тем австралийцам, которые воевали против ИГИЛ* на стороне курдов, грозило уголовное преследование после возвращения домой. Участие же в военном конфликте в другой стране вместе с армией этой страны по австралийским законам никак не преследуется.
Тиллинг вдохновился видеороликом о «Грузинском легионе», в котором на стороне украинцев сражались многие иностранные бойцы, в том числе американец Крейг Лэнг, которого в США подозревают в краже военного оборудования и угрозах в адрес бывшей жены.
Австралиец рассказал, как проходила его недолгая служба в «Грузинском легионе».
«Это была скорее окопная война в стиле Первой мировой, и я точно не этого ожидал…» — заявил он.
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По его словам, форма наемников батальона была непригодна для низких температур. Кроме того, им не хватало воды и еды, есть приходилось только «безвкусные хлеб и печенье».
«Я сбросил десять килограммов в тех окопах. И психическое состояние было нестабильным», — отметил Тиллинг. Он также пожаловался на дисциплину сослуживцев, которые часто употребляли алкоголь и иногда наркотики.
«Плюс к этому они разгуливали по ночам с включенными фонарями, пели по ночам, наставляли заряженное оружие на членов своей команды», — рассказал австралиец.
Командир «Грузинского легиона» заявил, что Тиллинг ушел после того, как над батальоном нависла угроза острой нехватки воды и продовольствия.
Тиллинг защищает право австралийцев на участие в отдаленных конфликтах, но призывает соотечественников всерьез задуматься, прежде чем идти на такой шаг. Австралийский эксперт по национальной безопасности Брет Уокер заявил ABC, что люди вроде Тиллинга могут представлять угрозу для страны, и призвал изменить законодательство, которое позволяет австралийцам участвовать в таких конфликтах.
«Это люди, чьи навыки, опыт и нехватка чувствительности могут в этой стране быть опасными, — заявил он. он. По его словам, это внутренняя австралийская проблема, напрямую связанная с террористической угрозой. груз
В феврале этого года к Тиллингу приходили офицеры из полицейского департамента по борьбе с терроризмом. Его расспросили об участии в украинском конфликте. Полиция также связывалась с ним после того, как соседи пожаловались на выстрелы из винтовок и дробовиков.
Сам австралиец утверждает, что полиции незачем было приходить, потому что ни он, ни другие ультранационалисты угрозы для страны, на его взгляд, не представляют.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Украина делает ставку на силовое решение конфликта на Донбассе
Полномочный представитель России в Контактной группе по ситуации на Украине Борис Грызлов заявил, что Киев в очередной раз сделал ставку на решение конфликта в Донбассе силовым путём.
«Вопрос не в заявленных форматах применения властями Украины вооружённых сил и иных формирований, а в провозглашаемой ими ставке на силовое решение конфликта на юго-востоке страны.
Основная проблема — отсутствие хоть каких-то действий со стороны Украины по политическому урегулированию», — приводит ТАСС слова Грызлова.
Накануне президент Украины Пётр Порошенко заявил о прекращении так называемой антитеррористической операции в Донбассе.
Ей на смену пришла операция объединённых сил (ООС), призванная «обеспечить защиту территориальной целостности, суверенитета и независимости» Украины.
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Когда “Джавелины” появятся у ЛДНР?..
Министр обороны Украины Степан Полторак подтвердил получение украинской армией противотанковых ракетных комплексов Javelin от США. При этом Полторак сообщает, когда в ВСУ начнётся «непосредственная работа» с американскими ПТРК. Из сообщения украинского министра в Фейсбуке:
Это решение позволит приступить от теоретической к практической подготовке наших расчетов «Джавелин», которые начнутся 2 мая на базе учебных центров Вооруженных Сил Украины и создать мощный противотанковый резерв.
Поздравляю всех с этим важным событием!”
В сегменте социальных сетей на Украине по этому поводу пошутили: «3 мая на Украине открывается очередная распродажа военторга».
Напомним, что ПТРК «Джавелин» должны храниться на Яворовском военном полигоне в Львовской области под надзором американских военных инструкторов. Официально – путь для их переброски на Донбасс закрыт. Но разве украинские власти когда-либл обращали внимание на официальные регламенты?
Ранее зарубежные эксперты отмечали и бессмысленность появления ПТРК Javelin в зоне конфликта по той простой причине, что никаких танковых атак украинских позиций там не осуществляется. При этом отмечено, что сам факт появления американских ПТРК в зоне боевых действий автоматически развяжет руки военнослужащим армий народных республик Донбасса по получению современных вооружений для нужд обороны.
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