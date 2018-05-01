Сирия, ИГИЛ, последние новости 01 мая 2018
- 10:30 Растан запросил перемирия.
- 09:00 США завершила операцию против ИГИЛ в Ираке.
- 05:30 Как спецназ ФСБ уничтожил бешеных террористов ИГИЛ — кадры спецоперации (ВИДЕО).
- 30.04 23:05 Штурм Ярмука. 30.04.2018.
Растан запросил перемирия
После недели интенсивных авиаударов и начавшейся активной работы артиллерии, боевики в Растанском котле запросили мира.
Перед лицом неминуемого наступления сирийской армии и ее союзников, вчера они запросили перемирия.
Как сообщают ливанские источники, вчера поздно вечером было объявлено временное перемирие для проведения переговоров о выезде боевиков из Растанского котла в Идлиб.
Боевики просят круглосуточное перемирие, чтобы вести переговоры без досаждающей авиации. При этом они выдвигают условия, чтобы в оставляемые города заходили российская военная полиция и мухабарат, а не сирийская армия. Россия должна выступить главным посредником в этих переговорах.
В течение дня на собрании полевых командиров Растанского котла будут обсуждены условия капитуляции. Есть неподтвержденные сообщения о том, что отдельные отряды боевиков хотят заключить сепаратные сделки с правительством.Само собой технику им придется бросить – либо сдать САА как в Восточном Каламуне, либо уничтожить как в Думе.
Как и ранее, желающие прекратить войну смогут отстаться, предварительно сдав оружие и пройдя фильтрацию. Далее они могут либо вернуться к мирной жизни, либо поступить на службу правительству Асада в составе местной милиции.
Для САА конечно оптимальным была бы сдача боевиков, чтобы побыстрее разблокировать трассу Хомс-Хама и использовать сосредоточенные для наступления на Растан силы для подготовки операций на других направлениях (например, в Южном Идлибе или на востоке страны, где по пустыне еще ИГИЛ шастает).
Плюс по Ярмуку.
Эксклюзив Anna-News "Прорыв обороны боевиков в Ярмуке"
Огромный сюжет с использованием GoPro показывающий реалии продавливания обороны боевиков и использование бронетехнкии для подавления огневых точек противника.
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США завершила операцию против ИГИЛ в Ираке
Командование объединенных войск США заявило о завершении операции против боевиков ИГИЛ в Ираке.
30 апреля также прошло закрытие штаба оперативных войск в Ираке, передает Reuters.
«Штаб-квартира Командования сухопутного компонента объединенных сил прекратила свою работу сегодня во время церемонии в Багдаде в связи с завершением боевых операций против ИГИЛ* в Ираке», — сообщили военные.
Часть американских военных останется в Ираке для тренировки местной армии.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Как спецназ ФСБ уничтожил бешеных террористов ИГИЛ — кадры спецоперации (ВИДЕО)
Опубликованы уникальные кадры уничтожения бандгруппы ИГИЛ в Дагестане.
На видеозаписи показано, как один из боевиков выбегает из дома, в котором забаррикадировались террористы. Бешеный бандит запрыгивает на УАЗ «Патриот» сотрудников ФСБ и начинает бить ножом в лобовое стекло.
Офицеры спецслужбы открыли огонь по исламисту прямо через стекла и кузов.
На следующих кадрах показан ещё один террорист, находящийся в полуразрушенном здании, из которого ранее выбежал первый боевик. Сидящий в руинах поднимает над головой и показывает флаг группировки ИГИЛ*, после чего происходит взрыв — бандит уничтожен.
Затем БТР врезается в стену здания и рушит её, бронемашина быстро отъезжает назад и в пролом влетает термобарический боеприпас, выжигающий всё в руинах.
Эти кадры сняты в ходе масштабной операции спецназа ФСБ по нейтрализации 11 членов дагестанской бандгруппы 21 апреле этого года у микрорайона «Аэропорт» в Дербенте.
Также на кадрах виден боевой робот, которого сотрудники ФСБ использовали во время спецоперации для разведки.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Штурм Ярмука. 30.04.2018
Коротко по Ярмуку.
1. Сегодня армия еще несколько продвинулась вглубь плотной жилой застройки на юге анклава. На ряде участков наблюдается некоторое ослабление сопротивление боевиков. Занята часть квартала Хайяр.
2. Начался вывоз "зеленых" боевиков из восточной части анклава. Выезд займет несколько дней. Сегодня выехало чуть более 200 боевиков. Едут в Идлиб.
3. Одновременно с этим усилились авиаудары по Растанскому котлу, к которому продолжают стягиваться части сирийской армии. Наступление может начаться со дня на день.
4. По разным оценкам за несколько лет войны в Ярмуке разрушено от 35 до 42% жилого фонда.
Осторожно, 18+
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