Сирия, ИГИЛ, последние новости 01 мая 2018

Опубликованы уникальные кадры уничтожения бандгруппы ИГИЛ в Дагестане.

На видеозаписи показано, как один из боевиков выбегает из дома, в котором забаррикадировались террористы. Бешеный бандит запрыгивает на УАЗ «Патриот» сотрудников ФСБ и начинает бить ножом в лобовое стекло.

Офицеры спецслужбы открыли огонь по исламисту прямо через стекла и кузов.

На следующих кадрах показан ещё один террорист, находящийся в полуразрушенном здании, из которого ранее выбежал первый боевик. Сидящий в руинах поднимает над головой и показывает флаг группировки ИГИЛ*, после чего происходит взрыв — бандит уничтожен.

Затем БТР врезается в стену здания и рушит её, бронемашина быстро отъезжает назад и в пролом влетает термобарический боеприпас, выжигающий всё в руинах.

Эти кадры сняты в ходе масштабной операции спецназа ФСБ по нейтрализации 11 членов дагестанской бандгруппы 21 апреле этого года у микрорайона «Аэропорт» в Дербенте.



Также на кадрах виден боевой робот, которого сотрудники ФСБ использовали во время спецоперации для разведки.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация.