С праздником 1 Мая!

Все последующие конгрессы II-го Интернационала подтвердили и требование 8-ми часового рабочего дня и 2-й лозунг — борьба против милитаризма за всеобщий мир. Иностранные рабочие начали праздновать 1-е мая путем всеобщей забастовки в 1890 году.

Эта дата установлена не случайно, она связана с одной из страниц истории борьбы труда с капиталом: 1-го мая рабочие Чикаго объявили забастовку, добиваясь экономических прав, а в 1888 г. на съезде в Сан-Луи Американская федерация труда постановила праздновать 1-е мая, как день начала борьбы за 8-ми часовой рабочий день.

Первый конгресс II-го Интернационала в Париже в 1889 г. установил празднование 1-го мая, день великой международной манифестации.

Когда труд совершается во благо Отечества, а не на карман паразита, то лозунг „Мир! Труд! Май!” – это светлый, человечный призыв.



Последний предвоенный конгресс II-го Интернационала в Базеле в 1912 г. выдал важный вексель и обещал, что пролетариат примет все меры и не допустит истребления народов, но этот вексель не был выполнен, прежде всего, германской социал-демократией, голосовавшей в парламенте в 1914 г. за военные кредиты.



То же самое, проделали Французские социалисты, а в 1915 г. социалистические партии Германии, Франции и Англия призвали рабочих этих стран отказаться от празднования 1-го мая во имя «защиты отечества и работы на оборону», и с тех пор социалисты желтого интернационала стремятся превратить праздник добытых и грядущих побед в национально-патриотический праздник, просто в мещанский пикник.

Тихо скрыта, принятая II Интернационалом, международная солидарность трудящихся во всех странах — равноправные права трудящихся во всех странах, перед международным капиталом.

Капитал разделил страны на какие-то категории, где не только рабочие, но и технический персонал разделены вознаграждениями за труд, хотя выполняют одинаковую работу. Китайские и турецкие компании оплачивают жителям Казахстана меньше чем таким же сотрудникам из своей страны.

И такие диспропорции не только у нас, но и, большинстве стран бывшего Союза. Унизительная самооценка труда поощряется даже правительствами этих стран.

По этой же причине исчезло профессиональное образование, подготавливавшее квалифицированные кадры для развития своей страны.

Как здесь не вспомнить последний труд И.В. Сталина «Экономические проблемы социализма», где рассматривается будущее СССР, где каждый гражданин работал не более 4 – 5 часов, что б мог получить вторую, третью профессию.

Имея возможность выбора, он полнее и вдохновеннее отдавал свой труд на процветание своего отечества.

Вот краткие «тезисы» почему исказили первомайский праздник – День международной солидарности трудящихся всех стран.





Ибраев Г. А.