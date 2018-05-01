Отчаянное положение в американских школах заставило учителей выйти на улицы (ВИДЕО)

Учителя в штатах Аризона и Колорадо организовали массовые демонстрации в знак протеста против недостаточных зарплат и урезанного финансирования школ, передаёт ABC News. Как отмечает канал, американские преподаватели надеются, что их выступление приведёт к таким же результатам, как в Оклахоме и Западной Виргинии, где им удалось добиться выполнения своих требований.

Протесты учителей распространяются по всем США. Преподаватели в Аризоне и Колорадо выступают за повышение зарплат и увеличение финансирования школ. Репортаж Закари Киша.

Тысячи учителей из двух штатов организовали демонстрацию, требуя повышения зарплат и увеличения финансирования школ. Они хотят, чтобы их уважали. Это ощущается и слышно на улицах.

Демонстрантка: Мы, наши ученики и наше будущее достойны большего!

На прошлой неделе в Аризоне акции протеста учителей парализовали целые школьные округа, и теперь, как ожидается, они продлятся до понедельника. Расходы на образование там были урезаны более чем на $4,5 млрд.

В Колорадо целое море людей в красном борется за выделение дополнительных средств.

Они собрались у здания заксобрания штата. В этом штате дефицит школьного финансирования составил $822 млн. Одна учительница рассказала корреспонденту ABC Клейтону Санделлу, что условия в её средней школе в пригороде Денвера отчаянные.

Рианнон Веннинг, учитель обществоведения: Я преподаю по тем же учебникам, что и в первый год своей работы. Я по ним уже 20 лет преподаю.

Рианнон Веннинг говорит, что её зарплаты недостаточно, а учитывая возросшую стоимость жизни, она устроилась на вторую работу — водителем в Uber.

Рианнон Веннинг: Наша вода недостаточно безопасна, чтобы ученики могли её пить. Видите, у нас на питьевых фонтанах знаки, что из них нельзя пить, потому что в воде содержится свинец.

Закари Киш, корреспондент ABC News в Нью-Йорке: Учителя в Аризоне и Колорадо надеялись, что их протесты приведут к таким же результатам, как забастовки в Оклахоме и Западной Виргинии. Там учителям удалось добиться увеличения зарплаты и финансирования школ. Том?

Закари, спасибо.

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