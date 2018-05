Константин Никифоров. Пропавшие деньги бывшей ГДР

Немцы с редким упорством и методичностью продолжают поиски «пропавших денег» бывшей ГДР. Сейчас судятся по этому поводу со швейцарским частным банком из Цюриха Julius Bär & Co. AG, который принадлежит швейцарской финансовой группе Julius Bär Gruppe AG.

Сперва немного о самом финансовом учреждении

“История возникновения и новейшая история Julius Bär

17 октября 1890 года Людвиг Хиршхорн и Теодор Гроб основали в Цюрихе полное товарищество Hirschhorn & Grob со штаб-квартирой на Банхофштрассе, 85, которое стало активно действовать в сфере обмена валют. После выхода Теодора Гроба из товарищества Людвиг Хиршхорн стал сотрудничать со своим зятем Юлиусом Бэром (Julius Bär) и с Ёзефом Михаэлем Улем. 26 декабря 1896 они основали общество с персональной ответственностью Hirschhorn, Uhl & Bär. После смерти Людвига Хиршхорна 23 апреля 1901 активы и пассивы закрытого в то же время общества с персональной ответственностью перешли в коммандитное товарищество Юлиуса Бэра Julius Bär & Co.



С 1980 года банковское учреждение стало постепенно открываться инвесторам, не принадлежавшим к семейному кругу. В 2005 году банковское учреждение было преобразовано в публичное общество (акционерное общество), котирующееся на бирже и входящее в Swiss Market Index.



Доля участия семьи Бэр в настоящее время составляет менее 5% акционерного капитала. По размеру управляемых активов Julius Bär занимает четвертое место среди швейцарских банков после двух крупнейших банков Швейцарии – UBS и Credit Suisse – и Pictet & Cie.



В сентябре 2005 года банковское учреждение приобрело за 6.1 млрд. франков (по курсу на тот момент – около 3.7 млрд. евро) независимые частные банковские дома Ferrier, Lullin & Cie SA, Ehinger & Armand von Ernst AG, Banco di Lugano (до 1990 года именовавшийся Banco di Roma per la Svizzera) и компанию по управлению активами GAM (Global Asset Management). Продавцом стал швейцарский финансовый холдинг UBS. Благодаря сделке Julius Bär стал одной из крупнейших независимых компаний по управлению активами в Швейцарии. За покупки была уплачена цена в размере 3,8 млрд. франков наличными и в виде доли акционерного капитала в частной банковской группе.



Кража базы данных Julius Bär

17 января 2011 года бывший служащий банка Рудольф Элмер передал два цифровых носителя данных Джулиану Ассанжу для интернет-сайта WikiLeaks. Файлы с данными содержали информацию о 2000 владельцев счетов из трех финансовых учреждений, в том числе и из банка Julius Bär. При этом речь шла о предполагаемых уклонистах от уплаты налогов. Джулиан Ассанж заявил, что данные будут проверены и впоследствии полностью опубликованы на WikiLeaks. Уже в начале 2008 года Рудольф Элмер опубликовал документы с данными клиентов одного из филиалов банка Julius Bär на Каймановых Островах, содержащие также фальсификации.



В 2011 году немецкий IT-техник продал финансовым органам Германии около 2.700 файлов с данными Julius Bär по немецким клиентам. По данным швейцарской прокуратуры, IT-технику немецкие розыскные службы обещали выплатить около 1,1 миллиона евро. Примечательно, что своё обещание немцы не сдержали, заплатив горе-программисту в феврале 2012 года в Берлине всего 200.000 евро.



В июне-августе 2013 года в Федеральном суде по уголовным делам в Беллинцоне (кантон Тичино) против Рудольфа Элмера был проведён уголовный процесс, по результатам которого программиста признали виновным и приговорили к 3 годам лишения свободы, а также денежному штрафу. После блокировки счетов и уплаты штрафа от немецкого вознаграждения ничего не осталось( с немцами у банка как- то не задаются- К.Н.).



Бизнес-деятельность Julius Bär

Услуги частного банка Julius Bär по управлению активами в первую очередь ориентированы на состоятельных клиентов. Банк предлагает спектр инструментов капиталовложений и консультационных услуг.

Наряду с головным офисом в Цюрихе банк Julius Bär имеет филиалы в таких городах как Аскона, Базель, Берн, Кранс Монтана, Женева, Кройцлинген, Лозанна, Лугано, Люцерн, Сьон, Санкт-Галлен, Санкт-Мориц, Вербье, Цуг, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майне, Гамбург, Киль, Манхейм, Мюнхен, Штутгарт, Вюрцбург, Париж, Милан, Москва, Мадрид, Стамбул, Лондон, Нассау, Сантьяго-де-Чили, в городе Панама, Лима, Монтевидео, Гонконг, Джакарта, Сингапур, Шанхай, Каир, Тель-Авив, Абу-Даби и Дубай.



По состоянию на конец апреля 2014 года компания управляла активами на сумму около 264 млрд. швейцарских франков. За 2013 финансовый год Julius Bär Gruppe AG получил прибыль на уровне концерна размером 480 млн. франков”( конец цитаты).

Акционеры

Название Доля(%)

Свободноеобращение 97,17

Harris Associates LP 4,95

Wellington Management Co. LLP 4,91

MassachusettsFinancial Services Co. 3,08

Invesco Advisers, Inc. 2,98

Julius Bär Gruppe AG 2,83

The Vanguard Group, Inc. 2,40

Lazard Asset Management LLC 1,91

T. Rowe Price Associates, Inc. 1,81

Fidelity Management & Research Co. 1,75

UBS AG (Investment Management) 1,60

BlackRock Fund Advisors 1,43

MFS International (UK) Ltd. 1,43

Capital Research & Management Co. (Global Investors) 1,42

BlackRock Investment Management (UK) Ltd. 1,08



Но ближе к теме.

“Верховный суд кантона Цюрих отклонил иск против частного швейцарского банка Julius Bär о требовании выплатить миллионы франков, которые якобы исчезли из бюджета ГДР во время падения Берлинской стены. Это уже вторая победа швейцарского банка по делу.



Частный банк Швейцарии Julius Bär вновь вышел с победой из зала суда. Верховный суд кантона Цюрих отклонил иск Немецкого ведомства по особым делам (BvS) с требованием вернуть деньги, которые пропали из бюджета Германской Демократической Республики (ГДР) во времена падения Берлинской стены.



Судебное разбирательство началось ещё в 2005 году, когда Julius Bär купил у швейцарского UBS бывший банк Cantrade. По мнению BvS, Julius Bär стал правопреемником Cantrade, поэтому должен уплатить 97 миллионов швейцарских франков вместе с начисленными процентами с 1994 года.



Немецкое ведомство попробовало убедить суд Цюриха в том, что Julius Bär, будучи ответственным за действия Cantrade, совершал неправомерные денежные трансакции на территории восточной Германии.



(…) В декабре 2016 года Окружной суд Цюриха, как первая судебная инстанция, уже вынес решение в пользу Julius Bär” ( конец цитаты).



“(…)Поскольку в 1990 году Восточная и Западная Германия были воссоединены, страна начала десятки судебных процессов в различных юрисдикциях, чтобы попытаться вернуть деньги, спрятанные прежним режимом.



Власти Германии подали иск в суд Цюриха на прошлой неделе ( август 2014_ К.Н.), обвинив в том, что Cantrade, банк, купленный Julius Bär в ​​2005 году, не остановил бывшего восточногерманского топ-чиновника от незаконного взятия денег.



Однако Ян Вондер Мьюелл (Vonder Muehll) настаивал на том, что крупнейший банк Швейцарии UBS, который продал Cantrade Юлиусу Бэру, должен ответить на обвинения.



Обвинения сосредоточены вокруг одиозной австрийской коммунистки Рудольфины Штайнлинг, которая возглавила восточногерманскую торговую компанию Novum. Она перечислила деньги нескольким швейцарским банкам, в том числе и Cantrade, и сняла наличные деньги после падения Берлинской стены.



Германия утверждает, что Штайнлинг не имела права на наличные деньги, которые были собраны Восточной Германией из комиссий, взимаемых с западных фирм, и утверждает, что швейцарские банки должны были это знать.



Власти Германии уже успешно подали в суд на еще один швейцарский банк, филиал Bank Austria, который сейчас является частью UniCredit Италии, по тому делу.



Швейцарский банк Julius Baer стал ответчиком по делу о “пропавших” миллионах бывшей ГДР. Немецкие органы попытаются отсудить у кредитного учреждения в суде Цюриха 135 миллионов швейцарских франков.



Германия в лице BvS – органа, ответственного за управление имуществом бывшей ГДР – подала иск на частный швейцарский банк Julius Baer в районный суд Цюриха. Более 20 лет немецкие чиновники разыскивают следы денежных средств из Восточной Германии, пропавших после падения Берлинской стены. Наиболее вероятным сценарием является то, что бывшие партийные функционеры из ГДР заблаговременно перевели средства в иностранные банки, чтобы они не пошли на пользу объединённой Германии.



Чтобы вернуть похищенные средства, BvS преследует иностранные банки в судебном порядке. Проблема, однако, заключается в том, что «пропавшие деньги» бывшей ГДР ещё раз пропали; на этот раз уже со счетов этих самых иностранных банков. Германия, тем не менее, по-прежнему судится с соответствующими кредитными учреждениями уже на том основании, что они не воспрепятствовали повторному исчезновению через дальнейшие переводы средств в другие места.



Одним из виновных иностранных банков, по мнению немецких чиновников, является Julius Baer. В споре между BvS и швейцарским банком речь идёт об операциях некогда существовавшего банка Cantrade, который, опять же, по мнению стороны истца, с 1989 по 1992 гг. не препятствовал проведению «сомнительных» операций с активами бывшей ГДР.



Какое же отношение имеет Julius Baer к банку Cantrade? Дело в том, что в 2005 году Julius Baer выкупил Cantrade у UBS. Данный факт, согласно позиции BvS, достаточен, чтобы Julius Baer выплатил 135 миллионов швейцарских франков в качестве возмещения пропавших денег бывшей ГДР.



В начале 2014 года BvS и Julius Baer попытались решить спор мирным способом путём проведения переговоров. Однако они закончились безрезультатно. В данной связи, как отмечают в самом Julius Baer, подача иска немецкими чиновниками не стала для кредитного учреждения неожиданностью.



Julius Baer оспаривает обоснованность претензий BvS на том основании, что банк не отвечает за действия Cantrade, совершенные до его покупки текущим ответчиком по делу. По мнению Julius Baer, возможную юридическую ответственность должен нести UBS, поскольку, согласно договору о покупке, правовые риски по Cantrade возлагаются на продавца т.е. на UBS” ( конец цитаты).



Тут совсем неправильным будет не рассказать про саму Рудольфин Штайндлинг ( «Красную Фини»), унесшую свои секреты в могилу. Она умерла в 2012 году в возрасте 78 лет в Израиле. Информация про нее саму здесь https://en.wikipedia.org/wiki/Rudolfine_Steindling



А если по поиску денег, то продолжим

“Рудольфин Штайнлинг принадлежала к элите австрийского общества – она носила дорогую одежду и поддерживала роскошный образ жизни. Но она всегда оставалась ярым сторонником коммунизма.

В 1951 году (…) власти в Восточной Германии создали компанию Novum в Австрии и сделали г-жу Штаинлинг ее топ-менеджером и единственным акционером. Ни одна западная компания, которая хотела заниматься бизнесом с восточногерманским государством, не могла игнорировать хорошо одетую даму и ее фидуциарную фирму. Она представляла такие компании, как Bosch, Ciba-Geigy, Voestalpine и Steyr Daimler Puch в отношениях с Восточной Германией. Г-жа Штайнлинг сама получала сборы в миллионах и вложила деньги в местный банк Bank Austria.

Однако, начиная с падения Берлинской стены в 1989 году, стало ясно, что банковские депозиты Novum фактически принадлежат правопреемнику Восточной Германии – ФРГ. Единственная проблема заключалась в том, что «Красная Фини» не собиралась отдавать ни копейки.

(…)Сначала г-жа Штайндлинг маневрировала миллионами Novum на счетах швейцарского банка Cantrade, дочерней компании UBS Bank, и на счетах АКБ «Приватбанк» в Цюрихе. Впоследствии она превратила деньги в наличные в 51 изъятии и спрятала средства в сейфах в банках. Позже она вложила деньги в анонимные сберегательные счета и инвестиционные портфели. Все следы исчезли.

(…)Немецкие чиновники изменили свою тактику и возбудили дело против банков, которые помогли г-же Штаинлинг: Bank Austria и Julius Bär в Цюрихе.

В 1996 году Германия впервые взялась за Bank Austria. Суд на первом уровне юрисдикции принял решение против немцев. Это дело не могло быть полностью раскрыто, поскольку отсутствовал важный документ, а именно заявление о попечительстве г-жи Штайнлинг. Он исчез в ходе судебного разбирательства, которое длилось годами.

Со своей стороны, «Красная Фини» разработала новый план тем временем. Несмотря на ее первоначальную победу в суде, она сняла со своих швейцарских счетов 450 миллионов марок и перевела деньги туда и обратно между Веной и Цюрихом. В конечном счете, денежная тропа больше не могла быть прослежена.

Но для Bank Austria продолжающееся расследование – это финансовый кошмар. В 2013 году австрийская дочерняя компания итальянского банка Unicredit проиграла судебную битву с BvS, немецкое агентство обвинило в отслеживании потерянных денег. Было приказано заплатить захватывающую сумму в 254 миллиона евро. Апелляция была отклонена швейцарским федеральным судом. «Уплата вышеуказанной суммы была произведена» ( конец цитаты)

В Швейцарии дела у немцев идут не так успешно, но они надеются получить свои деньги. Деньги, пусть и не миллиарды, Германии сейчас как никогда нужны,