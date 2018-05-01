“Государство-террорист в законе!” — Израиль подтвердил свой статус

"В ночь с 29 на 30 апреля ВВС Израиля нанесли ракетный удар по военным объектам сирийских правительственных войск, где также размещаются проиранские вооруженные формирования. Была атакована база 47-ой бригады САА около населенного пункта Маарин аль-Джабаль к югу от города Хама, позиции иранских прокси в населенном пункте Сальхаб, а также по военному аэродрому Найраба рядом с международным аэропортом Алеппо. По сообщениям источников, для удара по базе 47-ой бригады израильская авиация использовала планирующие бомбы малого диаметра типа "GBU-39", которые могут преодолевать системы ПВО. Удары по объектам в Хаме оказались столь сильными, что вызвали землетрясение магнитудой 2.6 балла." Источник.

Незадолго до этого в телестудии "ITON-TV" Марк Горин, журналист, и Яков Кедми, экс-глава "Натив", разведки Израиля, действующей на территории стран бывшего СССР, обсуждали тему: "Поставка в Сирию российских комплексов "С-300" УСЛОЖНИТ для Израиля уничтожение складов с иранским оружием на территории Сирии, но НЕ СДЕЛАЕТ ЗАДАЧУ НЕВЫПОЛНИМОЙ!"

Марк Горин, журналист, ведущий израильской программы "ITON-TV": "Россия планирует вмешиваться в подобные боестолкновения? Или она гарантирует... "

Яков Кедми: я ещё раз говорю, профессиональное командование, политическое руководство России — они довольно трезвые. Они говорят: "или мы берём на себя ответственность, или мы не берём! Если мы не берём, значит мы не вмешиваемся!" Это более серьёзный в плане ответственности подход. То есть, если они возьмут на себя ответственность, тогда это будут российские системы ПВО, если это сирийские системы, брать на себя ответственность за действия сирийской армии они не хотят!

Марк Горин: то есть, в этом отношении у нас руки развязаны, будем прямо говорить? Источник.

Вот такой разговор состоялся совсем недавно между двумя "сынами Израиля", которые откровенно обсуждали вопрос: "будет ли Россия вмешиваться в военный конфликт, если Израильские ВВС совершат Акт ничем не прикрытой агрессии в отношении государства Сирия?!"

Должен заметить, что Яков Кедми в своём прогнозе оказался прав: всё прошло не так, как в случае с агрессией трёх стран: США, Великобритании и Франции в отношении Сирии, что имело место 14 апреля 2018 года, в этот раз Россия не вмешалась, не взяла на себя миротворческую ответственность и позволила Израилю спокойно осуществить в отношении Сирии в ночь с 29 на 30 апреля 2018 года военную агрессию.

Почему???

Наверное, потому, что США — государство-паразит, в котором евреи занимают только руководящие государственные посты, а 95% американцев — это смесь европейцев, негров, латиноамериканцев, остатков индейцев и прочих родоплеменных групп. Поэтому у США нет особого статуса неприкосновенности. Да и вообще, по прогнозам еврейских политологов, США как государство в его нынешнем виде доживает последние годы.

Что касается Израиля, которому в этом году исполняется только 70 лет от роду, то это на 100% еврейское государство и потому имеющее в этом мире особый статус (и все лидеры христианских стран с этим согласны!) — статус "государства-террориста", которому с момента его образования разрешено по "Торе" убивать безнаказанно всех врагов Израиля и еврейского б-га Яхве-Иеговы.

Вот почему мы имеем то, что имеем!

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) подчеркнул, что очередная атака, произведенная ВВС Израиля, — это грубейшее нарушение норм международного права и суверенитета Сирийской Арабской Республики:

«Эту атаку необходимо квалифицировать как ещё один акт агрессии со стороны израильского государства, причём, акт агрессии абсолютно немотивированный. Заявления израильских военных и должностных лиц о том, что якобы подобного рода действия являются ответом на какую-то возможную атаку со стороны Сирии или Ирана, лишены всякого основания! Агрессия Израиля направлены не только против Сирии, но и против тех проиранских вооруженных формирований, которые действуют на территории сирийского государства по приглашению законного правительства. Причём действуют не против Израиля, а против террористических групп. Таким образом, Израиль, фактически, становится союзником радикальных исламистов, что является очень неосмотрительной политикой для Тель-Авива». Источник.

Слова, слова, слова..., особенно про "ещё один акт агрессии", которыми Россия вынуждена прикрыть своё бездействие...

Радиус действия РЛС комплекса С-400 в Сирии:

А сколько ещё актов агрессии будет позволено Израилю сделать в отношении Сирии?!

Вот некоторые комментарии под видео, на котором запечатлена атака израильских Вооружённых Сил по объектам на территории Сирии:

Ben Richards: "Как они могут опять бомбить Сирию, если Раша заявляла, что после амерских атак небо Сирии полностью закрыто ?! Опять обосрались﻿!"

Полесов: "Вчера на ТВ клоун и болтун В.В.Жириновский сказал: "Америка пуляет воздушными шариками по Сирии". Ну-ну! Пока стадо ему аплодировало, по Сирии долбанули так, что зафиксировали землетрясение! И не так важно, кто бомбанул, десятки убитых сирийских и иранских военных! Где работа наших "С-200", "С-300" или "С-400"? Видимо, опять кривизна земли вмешалась... Сейчас наши опять что-нибудь придумают. Мол, "долетели единицы, остальное сбили!". Или скажут, что вообще это всё постановка... Короче, у нас страна лгунов. Про всё врут. Про Вагнера, про томагавки, про распятых мальчиков... но главное, что? Правильно! Аплодисменты по команде. Чтобы убедительнее оправдывалось и верилось".

﻿Я скажу так, Российские Вооружённые Силы не могли по определению "проморгать" эту атаку Израиля по Сирии. Наша радиоэлектронная и военно-космическая разведка настолько сильны, что способны зафиксировать любое шевеление вражеских военных на контролируемой территории, в том числе и далеко за пределами Сирии.

В этой связи остаётся только предположить, что наши военные, подчинённые верховному главнокомандующему, сознательно не стали препятствовать Израильским самолётам осуществлять давно ими задуманное — уничтожение на территории Сирии иранских вооружённых формирований, которые также как российские вооружённые формирования находятся там для оказания военной помощи правительству Башара Асада и являются прямыми союзниками России в борьбе с международным терроризом!

Почему наши военные сознательно не стали препятствовать агрессивным действиям Израиля? На этот вопрос уже ответил Яков Кедми, экс-глава "Натив", разведки Израиля, действующей на территории стран бывшего СССР:

"Я ещё раз говорю, профессиональное командование, политическое руководство России — они довольно трезвые. Они говорят: "или мы берём на себя ответственность, или мы не берём! Если мы не берём, значит мы не вмешиваемся!"

В чём причина такой лояльности к Израилю со стороны Путина как верховного главнокомандующего Вооружёнными Силами России?

Я вижу, как минимум, две причины такой лояльности:

1. Наша Церковь в лице патриарха Кирилла и высшего священноначалия из года в год внушает всем россиянам идею, что "евреи — святой народ", а "Израиль — святая земля!". Это не является правдой, однако, позволяет Израилю иметь статус "государство-террорист в законе!" и пользоваться им.

2. Евреи (по факту!) представляют в России основной костяк "российской интеллигенции", и с этим Путину как-то надо считаться!

На фото еврей М.С. Горбачёв, разваливший СССР, и еврей Юрий Каннер, президент Российского Еврейского Конгресса, рассуждают о России...

Это одно из наиболее известных заявлений Юрия Каннера:

Вот почему, на мой взгляд, у Израиля особый статус и особые права и возможности в этом мире... И вот почему на вопиющий религиозный экстремизм евреев, российская власть ещё не раз будет закрывать глаза!

Ниже ссылки на мои статьи, обличающие религиозный экстремизм евреев, на которые действующая в России власть никак не реагирует:

1. "Слово "фэйк" по-английски — "обман", "фальшивка", а в политике это "лжесвидетельство"!"

2. "Это обязан знать каждый славянин!"

3. "Такого в России быть не должно! Мы имеем в их лице самую страшную мафию!"

4. "Путину придётся таки открыть "ящик Пандоры", и это произойдёт совсем скоро!"

1 мая 2018 г. Мурманск. Антон Благин