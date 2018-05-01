1 мая у миллионов россиян вырастет зарплата

От повышения МРОТ в первую очередь выиграют врачи и учителя. Впервые в истории современной России минимальный размер оплаты труда (МРОТ) сравняется с прожиточным минимумом. Регионы получат дополнительные 16 миллиардов рублей для реализации инициативы главы государства.

На сегодняшний день момент МРОТ установлен в размере 9 тысяч 489 рублей в месяц, что составляет 85% от величины прожиточного минимума.

С 1 мая, согласно закону, он составит 11 тысяч 163 рубля, что равно величине прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал 2017 года.

Таким образом, суммарное повышение МРОТ в нынешнем году составит 43%.

Проект закона был инициирован лично главой государства Владимиром Путиным после встречи с рабочими Тверского вагоностроительного завода.

Тогда же президент пообещал, что МРОТ будет приравнен к прожиточному минимуму уже в начале мая этого года, а не с 1 января 2019 года, как это предусматривалось аналогичным законом, принятым Государственной думой в декабре прошлого года.

Повышение МРОТ затронет, по разным оценкам, от трех до пяти миллионов человек, чьи заработные платы автоматически вырастут.

Председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов пояснил «URA.RU», что повышение МРОТ является «большим и серьезным шагом».

«Это, конечно же, заметят миллионы людей — в первую очередь те, кто трудится в бюджетной сфере. Речь идет об учителях, медицинских работниках. Во всяком случае, больше денег будут получать те, у кого сегодня небольшая зарплата», — сказал парламентарий.

По его мнению, в будущем государству необходимо подумать над тем, чтобы освободить от уплаты подоходного налога ту категорию граждан, чья заработная плата не превышает двух МРОТ.

По мнению генерального директора Института региональных проблем Дмитрия Журавлева, повышение МРОТ является крайне важным решением как с социальной, так и с экономической точки зрения.

«Если улучшится материальное положение миллионов россиян, то это означает, что они смогут покупать больше товаров. Это в свою очередь явится поддержкой отечественного производителя, национальной экономики. Так что цепочка очевидная и крайне важная для сбалансированного развития всей страны», — пояснил он «URA.RU».

Экономический аналитик Артем Ермолаев подтвердил, что во многих бюджетных организациях оклад работника первого разряда привязан к величине МРОТ.

По этой причине таким работникам можно порадоваться — их ждет ощутимое повышение денежного довольствия.

«Согласно прогнозам Банка России зарплаты бюджетников в среднем за 2018 год поднимутся на 14%, а это превысит прогнозируемую инфляцию более чем в три раза», — сказал он «URA.RU».

По его словам, важно и то, что заработная плата в регионе не может быть ниже установленного на федеральном уровне размера:

«Именно поэтому все местные нормативные акты, противоречащие новым поправкам, должны быть пересмотрены, в ином случае их применение будет противоречить закону. Происходит это потому, что приоритет федерального законодательства перед региональным закреплен в Конституции нашей страны».

По мнению главы общероссийского общественного движения «Реформы — Новый курс» Сергея Журавского, повышение МРОТ является совершенно верным решением.

Однако, по его словам, необходимо проследить, чтобы рядовые россияне почувствовали перемены к лучшему:

«Очень часто бывает, что на местах могут испортить любую хорошую инициативу. Не секрет, что работодатели прибегают к самым разным ухищрениям, чтобы платить работнику меньше МРОТ. Например, переводят людей на половину ставки. Именно поэтому сегодня необходим самый жесткий контроль за соблюдением трудовых прав россиян, которые и так получают за свою работу скромные деньги», — отметил собеседник агентства.

Согласно результатам исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), почти четверть россиян считают «зарплатный вопрос» самым проблемным.