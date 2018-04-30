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«Военная приемка» Ми 35М — Универсальный солдат

09:57. 30 апреля 2018 Просмотров - 20 Нет комментариев Опубликовал:

В этом выпуске «Военная приемка» отправится в полёт на Ми-35М — новом поколении легендарного Ми-24, считавшегося главным ударным вертолётом Советской и Российской армии. Внешне они очень похожи, но разница между ними огромна.
Мы покажем вам боевую мощь Ми-35М во всей красе и заодно выясним, не отстает ли он по своим возможностям от самых современных ударных вертолетов Ми-28Н и Ка-52. А так же узнаем, что чувствуют летчики, отправляясь на боевые задания в кромешной темноте?

Подробности на http://tvzvezda.ru

Источник: www.youtube.com

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